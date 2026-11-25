Накануне в Женеве (Швейцария) стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам. В этом году за титул сражаются 18-й чемпион мира Гукеш Доммараджу (Индия) и узбекский претендент Жавохир Синдаров, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории мировых шахмат за корону бьются два 20-летних гроссмейстера. По мнению экспертов, небольшое преимущество отдают Синдарову, так как Гукеш в последнее время показывает нестабильную игру и его форма пока остается загадкой.

Уже в первой партии претендент белыми фигурами смог создать действующему чемпиону мира некоторые проблемы.

Однако представитель Индии все же сумел спастись от поражения и свел к ничьей стартовый поединок. После 38-го хода судья зафиксировал ничью.

По регламенту FIDE будет сыграно 14 партий. Контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 41 хода.

Надо отметить, что предложение о ничьей не допускается до 40 хода. В случае равного исхода матча проводится тай-брейк, четыре партии с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход.

Если же счет остается также равным, то играются две партии с контролем времени 10 минут + 5 секунд на ход, и далее при необходимости еще две партии с контролем 3 минуты + 2 секунды на ход.

В случае дальнейшего равного исхода запланированы блиц-партии до первой победы одного из шахматистов.

А на днях рассекретили документы, где были указаны предполагаемые сроки продажи прав чемпионата мира по футболу.