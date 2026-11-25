Казахстанский гимнаст обошел российских соперников и завоевал "золото" в Москве

Фото: olympic.kz

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов одержал победу на международном турнире, который проходит в Москве (Россия), сообщает Zakon.kz.

В упражнении на коне наш соотечественник набрал 15,066 балла и завоевал золотую медаль. Второе место занял представитель России Ранель Сафиуллин с результатом 14,300 балла. Даниел Маринов (Россия) замкнул тройку лучших, набрав 13,866 балла. Ранее сообщалось, что казахстанские керлингисты обыграли "Россию-1" и завоевали медали турнира.

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