Казахстанский гимнаст обошел российских соперников и завоевал "золото" в Москве
Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов одержал победу на международном турнире, который проходит в Москве (Россия), сообщает Zakon.kz.
В упражнении на коне наш соотечественник набрал 15,066 балла и завоевал золотую медаль.
Второе место занял представитель России Ранель Сафиуллин с результатом 14,300 балла. Даниел Маринов (Россия) замкнул тройку лучших, набрав 13,866 балла.
Ранее сообщалось, что казахстанские керлингисты обыграли "Россию-1" и завоевали медали турнира.
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