#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
450.62
504.2
5.36
Спорт

Где и во сколько смотреть стартовый матч "Кайрата" в Лиге конференций

Футбол Матч Рига, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 17:09 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 15 октября 2026 года казахстанский футбольный клуб "Кайрат" на выезде сыграет с латвийской "Ригой" в рамках матча первого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана прибыл на место проведения стартового поединка в третьем по значимости клубном турнире Европы за пару дней и уже успел потренироваться и акклиматизироваться.

Игра против хозяев состоится на арене "Сконто" и начнется в 21:45 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча "Рига" – "Кайрат" наши болельщики смогут посмотреть на телеканале Qazsport.

Сыграв в Риге, казахстанская дружина сразу же вылетает домой, так как уже 18 октября ей придется сыграть домашний матч КПЛ-2026 с павлодарским "Иртышом".

А спустя четыре дня там же, на Центральном стадионе, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут греческий "Панатинаикос" в ходе игр второго тура Лиги конференций УЕФА.

Перед поездкой в Латвию "Кайрат" на последних минутах вырвал победу в тяжелом поединке республиканского первенства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
собор, река, Стамбул
17:10, Сегодня
Погибшие и рекордные за 40 лет осадки: Стамбул пережил страшную ночь потопа
Футболисты, команда по футболу из Латвии
06:10, 04 сентября 2026
Будущий соперник "Кайрата" по Лиге конференций вышел в финал Кубка Латвии
Футбол Матч Омония
12:47, 29 июля 2026
Где и когда смотреть матч "Кайрата" против "Омонии" в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайла Харрисон
17:46, Сегодня
Двукратная олимпийская чемпионка Харрисон может завершить карьеру после боя с Нуньес
Баходир Джалолов
17:36, Сегодня
Баходир Джалолов показал свою актуальную форму перед боем на разогреве Дюбуа в Лондоне
Женская сборная Казахстана U-17 по футболу завершила своё выступление на чемпионате Европы
17:19, Сегодня
Женская сборная Казахстана U-17 по футболу завершила своё выступление на чемпионате Европы
Алекс Волкановски
17:12, Сегодня
Алекс Волкановски намерен подраться с Джастином Гейджи в прощальном бою
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: