Где и во сколько смотреть стартовый матч "Кайрата" в Лиге конференций

Вечером 15 октября 2026 года казахстанский футбольный клуб "Кайрат" на выезде сыграет с латвийской "Ригой" в рамках матча первого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана прибыл на место проведения стартового поединка в третьем по значимости клубном турнире Европы за пару дней и уже успел потренироваться и акклиматизироваться.

Игра против хозяев состоится на арене "Сконто" и начнется в 21:45 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча "Рига" – "Кайрат" наши болельщики смогут посмотреть на телеканале Qazsport.

Сыграв в Риге, казахстанская дружина сразу же вылетает домой, так как уже 18 октября ей придется сыграть домашний матч КПЛ-2026 с павлодарским "Иртышом".

А спустя четыре дня там же, на Центральном стадионе, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут греческий "Панатинаикос" в ходе игр второго тура Лиги конференций УЕФА.

Перед поездкой в Латвию "Кайрат" на последних минутах вырвал победу в тяжелом поединке республиканского первенства.

