В преддверии матча четвертого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА против шведского "Мьельбю" исполняющий обязанности главного тренера алматинского "Кайрата" Жора Арутюнян высказался о подготовке своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

Для 34-летнего казахстанского наставника это будет дебютный домашний матч в Лиге конференций, и он хочет порадовать не только город, но и всю страну достойным сражением на Центральном стадионе.

"Завтра хотим, помимо обороны, еще и в атаке хорошо сыграть, мы все очень хотим победить. Футболисты тренируются, видно, что все хотят одержать эту первую победу для "Кайрата" в Европе. Вы видели, что много наших ребят сыграли против "Аталанты" на довольно хорошем уровне, и это самые классные ощущения. Многие из них уже в прошлом году с этим сталкивались, поэтому знают, как себя готовить к таким играм. Все вернулись из сборных, у всех глаза горят, все хотят одержать эту первую победу. И мы тоже очень сильно мотивированы, чтобы эту историческую победу завоевать". Жора Арутюнян

У "желто-черных" после сенсационной выездной ничьей в Италии с "Аталантой" (1:1) сейчас неплохие перспективы для выхода в раунд стыковых матчей Лиги конференций.

Но для этого нельзя терять очки в предстоящей игре с "Мьельбю", которая состоится завтра в Алматы, начала запланировано на 20:30 по местному времени.

"Кайрат" на данный момент с активом в два очка идет на 27-й строчке турнирной таблицы, а шведский коллектив располагается на девятой позиции (7 баллов).