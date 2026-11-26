Клуб Чемпионшипа "Бернли", который на один сезон арендовал у "Челси" казахстанского форварда Дастана Сатпаева, минувшей ночью установил новый антирекорд английского футбола по самой длинной серии домашних матчей в лиге без победы, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN, "бордовые" на данный час не могут добиться успеха на протяжении 24-х матчей на своей домашней арене, что явилось новым антирекордом в истории английских чемпионатов.

Самое последнее поражение клуба из Бернли зафиксировано в ночь на 26 ноября, когда они уступили "Бирмингем Сити" со счетом 0:2.

Таким образом, без выигрышная серия команды Сатпаева на арене "Терф Мур" длится уже 403 дня, с 18 октября 2025 года, тогда был обыгран "Лидс" (2:0).

За это промежуток времени "Бернли" на своем поле потерпел 12 поражений и 12 раз сыграл вничью. Тем самым они побили антирекорд "Шеффилд Уэнсдей", который не мог победить дома 23 матча кряду.

Что касаемо нашего Дастана Сатпаева, то он сейчас находится в расположение лондонского "Челси", где проходит реабилитацию после очередной проблемы с задней поверхностью бедра. Сроки его возвращения в "Бернли" пока неизвестны.

Тем временем сегодня определился единоличный лидер таблицы общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.