Самый титулованный футбольный клуб планеты "Реал" не потерял ни одного очка и стал единственным коллективом, который гарантировал себе выход в весеннюю стадию плей-офф Лиги чемпионов по итогам игр пятого тура общего этапа, сообщает Zakon.kz.

Команда Жозе Моуринью набрала максимальные 15 очков и сейчас стоит не первом месте турнирной таблицы.

В рамках игр пятого тура "сливочные" разгромили на "Сантьяго Бернабеу" голландский ПСВ (5:1).

За "Реалом" следуют ПСЖ (13) и "Комо" (12). Всего в первую восьмерку лучших команд, которым дается автоматически проход в плей-офф, еще вошли "Барселона" (12), "Ливерпуль" (12), "Бетис" (12), "Арсенал" (11) и "Манчестер Сити" (10).

Во второй игровой день пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА было проведено девять матчей, где не обошлось без небольших сюрпризов.

Здесь нельзя не отметить, что приятно удивляют турецкие команды в нынешнем сезоне. Минувшей ночью порадовал "Фенербахче", обыгравший на выезде украинский "Шахтер" (1:0).

А днем ранее фанаты Стамбула праздновали успех "Галатасарая", который одолел грозную английскую "Астон Виллу".