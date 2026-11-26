Шайдоров показал забавные фото с Головкиным и растрогал Казнет признанием
На одном из кадров глава НОК РК шутя замахивается на фигуриста, имитируя удар. На других снимках титулованные казахстанские спортсмены позируют уже более серьезно.
В подписи к публикации Шайдоров признался, что получение награды от именитого боксера стало для него особенным событием.
"Геннадий Геннадьевич – человек, которым я искренне восхищаюсь и на которого равняюсь в спорте. Поэтому получить эту награду именно из его рук – особенная честь и большая радость для меня. Спасибо за поддержку! Я искренне ценю и благодарю за такое внимание. Рахмет!" – написал фигурист.
Подписчики с восторгом отреагировали на совместные кадры звезд спорта и засыпали их комментариями с поздравлениями и комплиментами.
- Ну это просто шикарное фото! Миша, ты – наш самый любимый и заслуженный чемпион. Пусть все у тебя будет только на высшем уровне. Жги!
- Красавчики.
- Поздравляю!!!
- Гордимся! Вы самые лучшие!
Церемония прошла накануне, 25 ноября 2026 года, в Астане в рамках Генеральной ассамблеи НОК. Высшей награды Национального олимпийского комитета Казахстана – ордена НОК РК – удостоился Михаил Шайдоров, который в 2026 году стал первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию.