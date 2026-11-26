Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров опубликовал в Instagram забавные снимки с президентом НОК Казахстана Геннадием Головкиным. Поводом для встречи стала церемония вручения высшей награды Национального олимпийского комитета, сообщает Zakon.kz.

На одном из кадров глава НОК РК шутя замахивается на фигуриста, имитируя удар. На других снимках титулованные казахстанские спортсмены позируют уже более серьезно.

В подписи к публикации Шайдоров признался, что получение награды от именитого боксера стало для него особенным событием.

"Геннадий Геннадьевич – человек, которым я искренне восхищаюсь и на которого равняюсь в спорте. Поэтому получить эту награду именно из его рук – особенная честь и большая радость для меня. Спасибо за поддержку! Я искренне ценю и благодарю за такое внимание. Рахмет!" – написал фигурист.

Подписчики с восторгом отреагировали на совместные кадры звезд спорта и засыпали их комментариями с поздравлениями и комплиментами.

Ну это просто шикарное фото! Миша, ты – наш самый любимый и заслуженный чемпион. Пусть все у тебя будет только на высшем уровне. Жги!

Красавчики.

Поздравляю!!!

Гордимся! Вы самые лучшие!

Церемония прошла накануне, 25 ноября 2026 года, в Астане в рамках Генеральной ассамблеи НОК. Высшей награды Национального олимпийского комитета Казахстана – ордена НОК РК – удостоился Михаил Шайдоров, который в 2026 году стал первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию.