Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров удостоен высшей награды Национального Олимпийского комитета (НОК) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Награду 22-летнему фигуристу лично вручил президент Национального Олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.

Церемония награждения прошла накануне, 25 ноября 2026 года, в Астане в рамках Генеральной ассамблеи НОК.

Согласно предоставленной информации, Геннадий Головкин вручил награды за вклад в развитие отечественного спорта и Олимпийского движения ряду спортсменов:

Высшей награды Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан – ордена НОК РК – удостоен Михаил Шайдоров , ставший в 2026 году первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию".

, ставший в 2026 году первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию". Почетным знаком "Заслуженный деятель Олимпийского движения Республики Казахстан" I степени награжден Данияр Каскарауов .

. Почетными знаками II степени отмечены представители национальной команды по тяжелой атлетике Александр Уваров и Алексей Чуркин , а также победитель летних Азиатских игр 2026 года по таеквондо Тамирлан Тлеулес .

, а также победитель летних Азиатских игр 2026 года по таеквондо . Почетной грамотой Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан награждена чемпионка мира среди молодежи по таеквондо Айым Серикбаева .

. Почетным знаком "Заслуженный деятель Олимпийского движения Республики Казахстан" I степени был награжден генеральный секретарь Казахстанской федерации таеквондо Арал Садыков .

. Почетным знаком II степени удостоены президент Федерации таеквондо Шымкента Олжасхан Уалихан и президент Федерации таеквондо Туркестанской области Елдос Ахметов.

Отметим, что это не первая награда Михаила – 25 февраля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил Шайдорова орденом "Барыс" ІІ степени, а его тренера-консультанта Алексея Урманова – орденом "Достық" ІІ степени.

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Но 19 ноября 2026 года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подтвердил, что Шайдоров расторг контракт с Урмановым. А 20 ноября Михаил впервые высказался о завершении сотрудничества со своим тренером и обратился к болельщикам.