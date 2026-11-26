Официальный сайт УЕФА подвел итоги матча "Кайрат" – "Мьельбю" (1:0) в четвертом туре общего этапа Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Следующий матч в Лиге Конференций "Кайрат" проведет 10 декабря в Алматы. Против него сыграет румынская "Университатя".

"После двух ничьих и одного поражения "Кайрат" одерживает первую победу в турнире. Во втором тайме хозяева и сами пытались атаковать, но куда активнее это делал "Мьелбю". Шведы создали несколько моментов, а самый опасный из них произошел на 77-й минуте, когда в сутолоке у ворот Темирлан Анарбеков дважды отреагировал и парировал мяч. Да и в других эпизодах страж ворот "Кайрата" был на высоте", – говорится на сайте УЕФА.

Ранее мы подробно писали о том, как "Кайрат" одержал первую историческую победу на общем этапе Лиги конференций.