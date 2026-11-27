Алматинский "Кайрат" одержал первую в истории победу в основном раунде еврокубков. В четвертом туре общего этапа Лиги конференций "Кайрат" дома обошел шведский "Мьельбю" – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, после четырех туров у казахстанской команды в активе пять очков и она занимает 23-е место в турнирной таблице.

До этого "Кайрат" сыграл вничью с латвийской "Ригой" (1:1) и итальянской "Аталантой" (1:1) и потерпел поражение от греческого "Панатинаикоса" (1:5).

На общем этапе Лиги конференций алматинцы сыграют с румынской "Университатей" и нидерландским "Твенте". Всего в плей-офф Лиги конференций выйдут 24 лучшие команды.

Клубы из топ-8 попадут напрямую в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е места проведут стыковые матчи.

Ранее УЕФА отреагировал на историческую победу "Кайрата".