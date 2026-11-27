В Астане состоялась церемония открытия финала серии Гран-при по таеквондо World Taekwondo Grand Prix Final. Казахстан впервые принимает соревнования такого уровня, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, турнир имеет категорию G10. Помимо медалей, спортсмены поборются за рейтинговые очки, которые учитываются при отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Казахстан представят Тамирлан Тлеулес, Батырхан Толеугали, Рита Бакишева и Мария Севостьянова.

Соревнования пройдут 28 и 29 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Вход для зрителей свободный.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира в Турции.