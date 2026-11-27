Отбор на Олимпиаду-2028: в Астане стартует престижный турнир по таеквондо
Фото: olympic.kz
В Астане состоялась церемония открытия финала серии Гран-при по таеквондо World Taekwondo Grand Prix Final. Казахстан впервые принимает соревнования такого уровня, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, турнир имеет категорию G10. Помимо медалей, спортсмены поборются за рейтинговые очки, которые учитываются при отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Казахстан представят Тамирлан Тлеулес, Батырхан Толеугали, Рита Бакишева и Мария Севостьянова.
Соревнования пройдут 28 и 29 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Вход для зрителей свободный.
Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира в Турции.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript