Казахстанский теннисист поднялся на пьедестал молодежного чемпионата мира в Турции

Фото: olympic.kz

Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по настольному теннису в Стамбуле (Турция). Казахстанец в парном разряде выступал вместе с Беньямином Фараджи из Ирана, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале спортсмены уступили представителям Южной Кореи со счетом 0:3, завершив ЧМ с "бронзой". Добавим, что в 2022 году Алан Курмангалиев завоевал две медали молодежного чемпионата мира, став победителем в смешанном парном разряде и бронзовым призером в одиночном. Ранее Казахстан обыграл Сингапур в настольном теннисе на Азиаде.

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