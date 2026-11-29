Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (1-я в рейтинге WTA) сравнила себя с немцем Александром Зверевым (1-й в рейтинге ATP), который также впервые в карьере занял первую строчку в рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, казахстанку спросили, поддерживала ли она общение с Александром Зверевым и как она относится к совпадениям в их карьерах: в первых матчах в статусе первых ракеток мира они оба потерпели поражения.

"Да, мы подшучивали друг над другом, что он там за мной где-то повторяет. И у нас действительно весь год все было очень похожий. И когда я играла в финале US Open, у него, наверное, был день отдыха, и он так тоже нервничал, желал мне удачи. Мы уже потом как-то даже не успели пересечься, потому что сразу улетали или там свой матч на следующий день, но поздравляли друг друга, семью. И мне кажется, что он тоже очень заслуженно занял эту строчку. Поэтому, конечно, общение есть на некоторых турнирах, где-то больше, где-то меньше, но это здорово, что так получилось", – сказала Елена.

Елена Рыбакина получила статус первой ракетки мира после выступления на US Open-2026, где она завоевала титул.

Ранее Елена Рыбакина дала большую пресс-конференцию в Алматы.