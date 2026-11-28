Лучшая теннисистка мира Елена Рыбакина после трех недавних неудачных попыток встретиться с казахстанскими журналистами наконец-то сегодня осуществила свою задачу в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Перед встречей с представителями СМИ первая ракетка мира в одном из теннисных центров нашего города дала мастер-класс юным теннисистам.

И после этого ответила на многочисленные вопросы прессы, где высказалась про свои задачи и цели на предстоящий сезон, включая защиту титулов, и о мечте выиграть "Ролан Гаррос".

"На будущий год, конечно же, хочется взять французский трофей, что будет сложно на грунте, тем более с моими физическими данными. Задача на предстоящий сезон – стабильно выступать на всех турнирах, не оглядываясь на рейтинг. Начну подготовку в Дубае, затем у меня выставочный турнир в Корее, после этого еду в Брисбен, далее уже чемпионат Австралии. В 2027 году мои преследователи, конечно же, будут нацелены обыграть менять, тем более разница в очках не такая уж огромная". Елена Рыбакина

Сейчас у 27-летней теннисистки небольшой отдых, она завтра вылетает в Эмираты, где вскоре начнется первый этап учебно-тренировочных сборов.

"Свободного времени, к сожалению, мало. Иногда тренируюсь в Братиславе. Дубай могу назвать домом, потому что там провожу больше времени, там у меня уже много друзей. В Алматы меня устраивают погодные условия, здесь тоже много друзей, чувствую себя уютно. Что касается еды, то многое нравится. Бешбармак, сладости – это на ура. Хочется чаще бывать на природе в Казахстане. Из музыки, если не ошибаюсь, понравилась певица Назима, нравятся ролики с национальной музыкой, где показывают разные места". Елена Рыбакина

На этой встрече было поднято немало вопросов о будущем ее участии в играх сборной Казахстана.

"Приближается олимпийский цикл, будем рассматривать варианты игры за сборную. Все будет зависеть от календаря WTA и от состояния здоровья. Но, с другой стороны, хочется дать возможность сыграть и другим нашим девочкам'. Елена Рыбакина

В этом году Елена Рыбакина впервые в карьере стала первой ракеткой мира и выиграла сразу два турнира "Большого шлема": Australian Open и US Open.

До этого она забрала титул на Итоговом турнире WTA (2025) и "Уимблдоне" (2022).