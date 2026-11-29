Английский "Бернли" прервал безвыигрышную серию в Чемпионшипе. В 18-м туре команда Дастана Сатпаева в гостях добилась победы над "Миллуоллом" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, автором единственного гола стал Джейдон Банел (51-я минута). Сам Сатпаев в этом матче не участвовал, так как все еще восстанавливается после травмы.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии "Бернли" занимает 22-е место , имея в активе 14 очков. До победы над "Миллуоллом" безвыигрышная серия "Бернли" составляла восемь игр.

В прошлый раз команда Сатпаева побеждала 10 октября, на выезде разгромив "Уотфорд" со счетом 4:0.

Ранее "Бернли" Сатпаева установил антирекорд в истории английского футбола.