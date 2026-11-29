Сатпаев пришел поздравить одноклубников и нового тренера с первой победой
Сам 18-летний форвард присутствовал в этой игре в качестве болельщика и помог с трибуны обыграть соперника. Плюс эта победа стала первой для нового наставника "Бернли" – Фабио Челестини.
Автором единственного гола, который был забит на 51-й минуте, стал Джейдон Банел. Здесь надо заметить, что это всего лишь вторая победа команды Сатпаева в текущем сезоне после 18 игр.
Добытые три очка позволили подопечным Челестини покинуть предпоследнее 23-е место в таблице и подняться на строчку выше, набрав 14 очков.
Ранее "бордовые" не могли выиграть на протяжении восьми матчей подряд: 4 ничьих и 4 поражения.
Что касается Дастана, то он вновь вернулся в расположение "Бернли", где находится в аренде. Сатпаев почти закончил восстановление травмы задней поверхности бедра и, возможно, скоро снова увидим его на поле.
А на днях сборной Сенегала вернули отобранный титул победителей КАН-2025 по футболу.