Накануне английский футбольный клуб "Бернли", честь которого защищает нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, добился гостевого успеха над "Миллуоллом" со счетом 1:0 в рамках 18-го тура Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Сам 18-летний форвард присутствовал в этой игре в качестве болельщика и помог с трибуны обыграть соперника. Плюс эта победа стала первой для нового наставника "Бернли" – Фабио Челестини.

Автором единственного гола, который был забит на 51-й минуте, стал Джейдон Банел. Здесь надо заметить, что это всего лишь вторая победа команды Сатпаева в текущем сезоне после 18 игр.

Добытые три очка позволили подопечным Челестини покинуть предпоследнее 23-е место в таблице и подняться на строчку выше, набрав 14 очков.

Ранее "бордовые" не могли выиграть на протяжении восьми матчей подряд: 4 ничьих и 4 поражения.

Что касается Дастана, то он вновь вернулся в расположение "Бернли", где находится в аренде. Сатпаев почти закончил восстановление травмы задней поверхности бедра и, возможно, скоро снова увидим его на поле.

А на днях сборной Сенегала вернули отобранный титул победителей КАН-2025 по футболу.

