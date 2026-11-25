Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) официально признал сборную Сенегала по футболу победителем Кубка Африки-2025. Ранее вынесенное техническое поражение Конфедерацией африканского футбола (CAF) в сторону Марокко отменено, сообщает Zakon.kz.

Как известно, CAF весной этого года удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале КАН-2025 со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Позже Сенегал обратился с иском в CAS и 24 ноября получил положительный ответ.

Международный суд встал на сторону "львов Теранги" и признал их победителями турнира, оставив в силе изначальный результат матча – 1:0.

Однако марокканская федерация футбола (FRMF) не согласна с подобным исходом и хочет оспорит данное решение CAS.

"FRMF выражает удивление и заявляет официальный протест в связи с тем, что ее требование осталось без внимания. В частности, требование о применении надлежащих правовых последствий к действиям, подрывающим целостность и достоверность арбитражного процесса. В решении не была учтена позиция Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и FIFA относительно ухода игроков с поля без разрешения судьи, а также касающаяся соответствующих обязательств и дисциплинарных санкций". Заявление FRMF

"Атласские львы" намерены использовать все доступные правовые механизмы для оспаривания решения CAS.

Между тем прошедшей ночью прошли матчи первого игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.