Казахстанский боксер не оставил шансов сопернику и гарантировал себе медаль Кубка мира
Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Фарух Токтасынов одержал победу в четвертьфинале заключительного этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.
В 1/4 весовой категории до 70 кг спортсмен встретился с Ихтиером Нишоновым из Кыргызстана.
По итогам трех раундов Токтасынов победил единогласным решением судей со счетом 5:0.
Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.
Ранее финалисткой турнира стала Карина Ибрагимова (до 57 кг).
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