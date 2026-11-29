Казахстанский боксер Фарух Токтасынов одержал победу в четвертьфинале заключительного этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

В 1/4 весовой категории до 70 кг спортсмен встретился с Ихтиером Нишоновым из Кыргызстана.

По итогам трех раундов Токтасынов победил единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее финалисткой турнира стала Карина Ибрагимова (до 57 кг).