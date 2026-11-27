Россия, Индия, Китай и другие: с кем встретятся казахстанские боксеры на Кубке мира

Фото: olympic.kz

С 28 ноября по 3 декабря 2026 года в Ташкенте (Узбекистан) пройдет финальный этап Кубка мира по боксу. По итогам жеребьевки определились первые соперники казахстанских боксеров, сообщает Zakon.kz.

Мужчины До 50 кг. 1/4 финала Даниял Сабит – Шодиержон Меликузиев (Узбекистан) До 70 кг. 1/4 финала Фарух Токтасынов – Ихтиер Нишинов (Кыргызстан) До 75 кг. 1/4 финала Аман Конысбеков – Сергей Сергеев (Россия) До 80 кг. 1/4 финала Онер Сейилхан – Алмаз Орозбеков (Кыргызстан) До 85 кг. 1/2 финала Султанбек Айбарулы встретится с победителем поединка между Идаром Заниловым (Россия) и Норбеком Абдуллаевым (Узбекистан). До 90 кг. 1/2 финала Даулет Толемисов – Харш Чаудхари (Индия) Женщины До 57 кг. 1/4 финала Карина Ибрагимова – У Ши И (Китайский Тайбэй) До 70 кг. 1/4 финала Бахыт Сейдиш – Ян Лю (Китай) До 75 кг. 1/4 финала Шугыла Налибай – Елена Гапышина (Россия) До 80 кг. 1/4 финала Валерия Аксенова – Найна (Индия) Свыше 80 кг. 1/2 финала Дина Исламбекова – Альфия Пазан (Индия) Ранее сообщалось, что в Астане стартовал престижный турнир по таеквондо.

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