Россия, Индия, Китай и другие: с кем встретятся казахстанские боксеры на Кубке мира
Мужчины
До 50 кг. 1/4 финала Даниял Сабит – Шодиержон Меликузиев (Узбекистан)
До 70 кг. 1/4 финала Фарух Токтасынов – Ихтиер Нишинов (Кыргызстан)
До 75 кг. 1/4 финала Аман Конысбеков – Сергей Сергеев (Россия)
До 80 кг. 1/4 финала Онер Сейилхан – Алмаз Орозбеков (Кыргызстан)
До 85 кг. 1/2 финала Султанбек Айбарулы встретится с победителем поединка между Идаром Заниловым (Россия) и Норбеком Абдуллаевым (Узбекистан).
До 90 кг. 1/2 финала Даулет Толемисов – Харш Чаудхари (Индия)
Женщины
До 57 кг. 1/4 финала Карина Ибрагимова – У Ши И (Китайский Тайбэй)
До 70 кг. 1/4 финала Бахыт Сейдиш – Ян Лю (Китай)
До 75 кг. 1/4 финала Шугыла Налибай – Елена Гапышина (Россия)
До 80 кг. 1/4 финала Валерия Аксенова – Найна (Индия)
Свыше 80 кг. 1/2 финала Дина Исламбекова – Альфия Пазан (Индия)
Ранее сообщалось, что в Астане стартовал престижный турнир по таеквондо.