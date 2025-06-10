Сотки счастья: как дачи снова стали модными в Казахстане

Еще недавно слово дача вызывало стойкие ассоциации: лопата, тяпка, тазик с ягодами и спина, болящая от грядок. А сегодня – это качели под деревом, барбекю-зоны и уютные разговоры до поздней ночи. Дачная жизнь в Казахстане стремительно меняется. В деталях разбирался Zakon.kz.

Сегодняшняя дача – это не только грядки и прополка, хотя и они остались. Многие по-прежнему с удовольствием возятся в земле, выращивают помидоры, укроп и ту самую малину, словно переносясь в детство. Но рядом с грядками все чаще можно увидеть гамак, зону барбекю, компактную баньку или уютную террасу – все зависит от фантазии.

Дача теперь – это не обязанность, а выбор. Кто-то едет туда, чтобы отключиться от городской суеты, включить тишину и слушать, как стрекочут кузнечики. Кто-то превращает участок в творческую лабораторию: строит, украшает, ландшафтит. А для кого-то дача – это место встреч: шашлыки с друзьями, игры с детьми и разговоры до ночи под открытым небом. У многих любовь к даче появилась со временем, например, как у Аиды Уразбаевой.

"Я стала приезжать с родителями на дачу с 13 лет. В детстве меня это особо не радовало. Повзрослев, я поняла, что в этом определенно что-то есть. Можно уйти от городской суеты, отдохнуть и зарядиться энергией. ⁠Для меня дача – это убежище от города. Здесь свежий воздух и прохлада. Днем звуки пчел и шмелей, вечером пение соловьев и сверчков", – делится своей историей Аида Уразбаева.

И все же, несмотря на новые формы, многое осталось прежним, как в детстве. Да, теперь у нас есть смартфоны, мощные гриль-станции и дачный Wi-Fi. Но утренние росы все так же ложатся на траву, будто покрывало из стеклянных бусинок. Все так же воздух наполнен запахом нагретой солнцем зелени, этим особенным ароматом, который нельзя спутать ни с чем. Все так же тишина нарушается лишь стрекотом кузнечиков, далеким лаем собаки и размеренным шорохом листвы.

Фото: из личного архива Аиды Уразбаевой

А вечером приходит знакомая с детства усталость, теплая, неутомительная, как после игр в саду, сборов ягод или купания в речке. Она не тянет вниз, а наоборот, словно окутывает заботой, напоминая, что ты дома. На природе и в покое.

"Я попала в мир дачного счастья сначала по наследству, но очень быстро поняла: у меня все по любви. Я искренне люблю эту атмосферу, мне нравится возиться в земле, отдыхать, просто быть на природе. На даче я наполняюсь. Это мое убежище от города, от суеты, от бесконечной гонки. Здесь спокойствие, умиротворение, заземление. Здесь я обретаю внутреннюю гармонию", – рассказывает Дарья Хомякова.

Это память о беззаботности, чае с мятой на веранде. Это бабушкины истории, запах дыма от самодельного мангала, гамаки, книжки в тени деревьев и скрип половиц в деревянном домике.

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Дача, она живая. Она тоже дышит: травой, деревьями, ветром в шторах и скрипом половиц. И у нее тоже есть память. Она может рассказать истории о своих хозяевах: в звуках, запахах, в старых вещах, в тропинках, проложенных годами. И с каждым сезоном она продолжает вплетать в себя новые воспоминания тихо, бережно, с любовью.

"Ах, если бы вы знали, как я оживаю летом, когда моя хозяйка приезжает! Не для грядок я ей нужна, нет, у нас совсем другой распорядок. Просыпаемся мы не с первыми петухами, а когда солнышко уже приятно пригревает крышу. Она выходит босиком на крыльцо, тянется, зевает, и я будто дышу вместе с ней. Вместо тяпки – чашка кофе в руке и книжка. Иногда приезжают друзья. Тогда я наполняюсь смехом, запахами жареного мяса и звуками музыки до поздней ночи. А потом тишина и звезды... Нет, я не огород, я убежище. Я ее летнее "ничего не надо", ее пауза, где можно быть собой. И честно говоря, мне это даже больше по душе", – озвучила мысли своей дачи Аида Уразбаева.

Даже если многое изменилось, появились новые заборы, пластиковые окна, удобные кресла, главное осталось. Она все так же помогает нам дышать свободнее. Сбросить напряжение города, замедлиться, побыть с собой. Словно кто-то взял прошлое и бережно вплел его в настоящее, не потеряв ни одной важной детали.

Фото: из личного архива Дарьи Хомяковой

"У нас есть гамак, есть мангал и есть качели, на которых я обожаю проводить вечера, просто сидеть, читать книгу или пить чай. Но, конечно, у нас есть и лейки, и грабли. Мы стараемся соблюдать баланс: и поработать, и отдохнуть. Я не представляю дачные каникулы без огорода и дел. Во-первых, потому что в огороде всегда есть чем заняться. А во-вторых, потому что это меня наполняет. Это ковыряние в земле, забота о растениях – все это для меня не рутина, а радость. Мне не нужно от этого отдыхать. Наоборот, я отдыхаю в этом". Дарья Хомякова

Фото: из личного архива Дарьи Хомяковой

На даче у Дарьи настоящее маленькое производство. Все по-серьезному: муж построил большую теплицу, и теперь с весны до осени там кипит жизнь. Растут разные сорта помидоров: от классических до ярко-желтых, сладкие перцы, баклажаны, зелень, кабачки и огурцы. По участку раскинулись кусты смородины и малины, а в саду уже прижились черешня и абрикос, плодовые деревья, которые каждый год становятся все щедрее.

Фото: из личного архива Дарьи Хомяковой

Для Дарьи это не просто участок, а живая система, которую они с семьей растят, ухаживают за ней, наблюдают, как она откликается на тепло, на заботу. Здесь все сделано с душой и своими руками, и потому особенно дорого.

Современная дача: от грядок к осознанному отдыху

Казахстанцы заново открывают для себя прелести загородной жизни. Только если раньше дача ассоциировалась в первую очередь с бесконечными грядками, перекопанной землей и закрутками на всю зиму, то теперь все меняется. На смену старым представлениям приходят новые смыслы.

Сегодня дача – это не просто участок земли, это пространство для отдыха, вдохновения и жизни в гармонии с природой. Вместо бесконечной пахоты – уютные террасы, украшенные гирляндами, стильные барбекю-зоны, бассейны-накопители для сбора дождевой воды.

"Как такового огорода у меня нет. Я посадила зелень и несколько кустиков помидоров для удовольствия. Для меня отдых на даче – это смена деятельности. Конечно, невозможно целыми днями просто лежать. Я опрыскиваю деревья, поливаю сад, ухаживаю за территорией, еженедельно скашиваю траву. Ближе к середине лета начинаю собирать урожай: малину, крыжовник, алычу, вишню и летний сорт яблок. ⁠Обычный бытовой мусор мы вывозим, а скошенную траву компостируем". Аида Уразбаева

Фото: из личного архива Аиды Уразбаевой

Фото: из личного архива Аиды Уразбаевой

Особое внимание сейчас уделяется экологии. Люди начинают задумываться о переработке мусора, раздельном сборе отходов, компостировании органики. Все чаще появляются компостные ящики, баки для сортировки, водосберегающие системы полива. Это не просто мода, а образ жизни, уважение к земле, которая кормит и дает силы.

"Помимо обычного душа, у нас есть экодуш, который нагревается за счет солнечного света. Невероятно приятно его принимать после жаркого летнего дня. Отдых на даче может быть экологичным, если минимизировать использование ресурсов, сортировать отходы, использовать натуральные материалы и не вредить природе. Я компостирую органику, использую солнечные фонари, сохраняю воду и энергию. Экология – необходимость для меня как дачницы. Забота о почве, воде и растениях напрямую влияет на урожай, здоровье и комфорт на участке. Без экологичного подхода земля быстро истощается, появляются болезни и вредители. Беречь природу – значит заботиться о будущем", – рассказывает Аида Уразбаева.

Для Дарьи Хомяковой дача – не только место отдыха и огородных забот, но и продолжение ее экологичных привычек.

"Я серьезно отношусь к переработке мусора: раздельный сбор, компостирование, минимизация пластика – все это стало частью повседневной жизни не только на даче, но и в городе". Дарья Хомякова

Фото: из личного архива Дарьи Хомяковой

Дарья уверена, что забота о природе начинается с простых шагов, и она сумела приучить к этому всю семью. Вместе они сортируют отходы, сдают перерабатываемые материалы и стараются покупать осознанно только то, что действительно нужно. Для нее экологичность – не временное увлечение, а образ жизни. И дача стала продолжением этого пути, местом, где все устроено с заботой и о себе, и о планете.

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После пандемии многие поняли, как важно иметь свое место под солнцем. Буквально. Где можно сбежать от суеты, не зависеть от графика, дышать полной грудью и пить чай с мятой, которую сам же и вырастил. Некоторые вообще уехали жить на дачу на постоянку, провели отопление, сделали ремонт, поставили интернет и наслаждаются тишиной.

Почему дачи снова в моде

В последние годы дачи переживают настоящее второе рождение. То, что когда-то считалось обязанностью, а именно копать, сажать, полоть, сегодня все чаще воспринимается как привилегия. Уставшие от суеты, бетона и бесконечного потока информации люди снова тянутся к земле, к природе, к простым вещам, которые дарят настоящую радость.

Да и огурцы с грядки вкуснее, чем из супермаркета. Это про вкус, который невозможно воспроизвести в заводских теплицах. Это про детские воспоминания: хруст листвы, капельки сока на пальцах, запах свежести. Когда ты сам вырастил каждое яблоко, помидор или зеленый лист. И вкус у таких продуктов особенный, настоящий.

Фото: из личного архива Дарьи Хомяковой

Природа лечит нервы лучше, чем психолог. Шум листвы, запах нагретой травы, неспешные разговоры у костра и ощущение, что время здесь течет иначе. На даче можно просто быть. Без напряжения, без гонки, без задач на завтра. Природа умеет лечить незаметно: убирает внутренний шум, исцеляет, помогает услышать себя. Многие признаются, что именно на даче они, наконец, высыпаются, отдыхают по-настоящему и перестают чувствовать тревогу.

Город учит нас спешить, а дача – замедляться. И в этой разнице целая философия. Потому что, пока ты пересаживаешь рассаду или завариваешь чабрец с огорода, происходит главное: ты возвращаешься к себе. И возможно, именно для этого мы снова и снова едем на дачу.