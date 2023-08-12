Штраф уплачен, казахстанцы возвращаются из Кореи: адвокат сообщил подробности "корейского кейса"

Адвокат сообщил, что подозрения к казахстанцам возникли еще на подлете к корейскому городу Инчхон, куда они прибыли на заработки. В анкете, заполнить которую дают в самолете иностранным пассажирам, должны быть указаны все данные как их самих, так и встречающих лиц, цель поездки и т.д. При наличии малейших неясностей прибывших проверяют. Так случилось и с18-летним Ирисбаевым и 21-летним Нарзуллаевым, гражданами РК, которые прилетели в Корею из Узбекистана, рейсом из Ташкента 25 марта 2023 года.

Поэтому при прохождении через границу в аэропорту их пригласили на допрос.

"В тот день в помещении для допроса было многолюдно, в связи с чем полицейские временно отпустили молодых людей в зал. Мол, вам здесь будет душно, так что посидите пока, подождите. Однако те сидеть не стали. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны полиции, они стали искать выход. Что подтолкнуло ребят к этому шагу, они позже объясняли так. Все приезжающие сюда на заработки перед этим берут кредиты: по миллиону, по полтора миллиона. Вот, боясь, что их депортируют и они не смогут отдать долг, они и стали искать выход", – рассказывает адвокат Мейрман Шекеев.

И нашли.

в незаконном въезде и незаконном нахождении на территории государства – пункт 1 статьи 7 и 94 статьи Закона. Это уголовное правонарушение, за которое полагалось в качестве наказания лишение свободы на срок до 3 лет или штраф до 30 миллионов вон (то есть 10 миллионов тенге: курс корейской воны к казахстанской валюте – три к одному). Ну а затем нашли и беглецов. Одного задержали на следующий день, другой сам явился через трое суток. Казахстанцев взяли под стражу и завели дело, обвинив в нарушении закона "Об иммиграционном контроле" Республики Корея. Нурсултан Ирисбаев и Умиджан Нарзуллаев обвинялисьна территории государства – пункт 1 статьи 7 и 94 статьи Закона. Это уголовное правонарушение, за которое полагалось в качестве наказания лишение свободы на срок до 3 лет или штраф до 30 миллионов вон (то есть 10 миллионов тенге: курс корейской воны к казахстанской валюте – три к одному).

Кроме того, их обвиняли и по административной статье – за нарушение закона "Об аэропортовых сооружениях" (поврежденных в упомянутых поисках выхода). За это полагается штраф до 20 миллионов вон.

То есть каждому грозило до 3 лет тюрьмы и 20 миллионов вон штрафа. Либо без тюрьмы, но уже 50 миллионов. Однако в итоге приговор оказался значительно мягче. Нурсултана Ирисбаева и Умиджана Нарзуллаева присудили каждого всего к 3 миллионам вон штрафа (миллиону тенге).