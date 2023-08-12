Штраф уплачен, казахстанцы возвращаются из Кореи: адвокат сообщил подробности "корейского кейса"
Фото: Instagram/korea_komek
Два гражданина РК – Нурсултан Ирисбаев и Умиджан Нарзуллаев – приговоренные в Корее к штрафу по 3 миллиона корейских вон, уже во вторник должны вернуться на родину. Вчера, 11 августа 2023 года уплачена вся сумма. Zakon.kz связался с их адвокатом и Мейрман Шекеев рассказал подробности дела
Адвокат сообщил, что подозрения к казахстанцам возникли еще на подлете к корейскому городу Инчхон, куда они прибыли на заработки. В анкете, заполнить которую дают в самолете иностранным пассажирам, должны быть указаны все данные как их самих, так и встречающих лиц, цель поездки и т.д. При наличии малейших неясностей прибывших проверяют. Так случилось и с18-летним Ирисбаевым и 21-летним Нарзуллаевым, гражданами РК, которые прилетели в Корею из Узбекистана, рейсом из Ташкента 25 марта 2023 года.
Поэтому при прохождении через границу в аэропорту их пригласили на допрос.
"В тот день в помещении для допроса было многолюдно, в связи с чем полицейские временно отпустили молодых людей в зал. Мол, вам здесь будет душно, так что посидите пока, подождите. Однако те сидеть не стали. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны полиции, они стали искать выход. Что подтолкнуло ребят к этому шагу, они позже объясняли так. Все приезжающие сюда на заработки перед этим берут кредиты: по миллиону, по полтора миллиона. Вот, боясь, что их депортируют и они не смогут отдать долг, они и стали искать выход", – рассказывает адвокат Мейрман Шекеев.
И нашли.
Ну а затем нашли и беглецов. Одного задержали на следующий день, другой сам явился через трое суток. Казахстанцев взяли под стражу и завели дело, обвинив в нарушении закона "Об иммиграционном контроле" Республики Корея. Нурсултан Ирисбаев и Умиджан Нарзуллаев обвинялись в незаконном въезде и незаконном нахождении на территории государства – пункт 1 статьи 7 и 94 статьи Закона. Это уголовное правонарушение, за которое полагалось в качестве наказания лишение свободы на срок до 3 лет или штраф до 30 миллионов вон (то есть 10 миллионов тенге: курс корейской воны к казахстанской валюте – три к одному).
Кроме того, их обвиняли и по административной статье – за нарушение закона "Об аэропортовых сооружениях" (поврежденных в упомянутых поисках выхода). За это полагается штраф до 20 миллионов вон.
То есть каждому грозило до 3 лет тюрьмы и 20 миллионов вон штрафа. Либо без тюрьмы, но уже 50 миллионов. Однако в итоге приговор оказался значительно мягче. Нурсултана Ирисбаева и Умиджана Нарзуллаева присудили каждого всего к 3 миллионам вон штрафа (миллиону тенге).
"Если бы в течение семи дней они их не выплатили, то должны были бы отработать. Из расчета 100 тысяч корейских вон за день работ. То есть за тридцать дней они бы отработали штраф. Однако вчера вечером (11.08.2023 – Zakon.kz) мы смогли оплатить 6 миллионов вон и повезли квитанцию в иммиграционную службу. После чего ребят перевели в миграционное учреждение, откуда в сопровождении полиции они будут доставлены в аэропорт и депортированы на родину". Мейрман Шекеев
Почему адвокат занялся этим кейсом и как удалось смягчить приговор
Их близкие попросили о помощи на ток-шоу, которое идет на "Первом канале "Евразия". А дело в том, что у меня как юриста есть практика по возвращению наших граждан из-за рубежа. Я, кажется, уже 12 человек так "вытащил": в частности, двоих граждан из Таиланда, которые в Мьянме попали в трудовое рабство. Там пришлось, помимо моих знаний, задействовать МИД и даже Интерпол. Потом 5 человек из той же Мьянмы... и обо всех случаях говорили в новостях. В общем, увидевшие сюжет в телевизионной программе обратились ко мне". Мейрман Шекеев
Молодые люди провели под стражей почти полгода.
"Мы в Казахстане жалуемся, что у нас долго рассматриваются дела, но, откровенно говоря, за рубежом они рассматриваются еще дольше. Пор этому кейсу ранее уже состоялись два суда, и я приехал, чтобы лично присутствовать, уже на третий, завершающий суд".Мейрман Шекеев
Адвокат говорит, что наказание удалось уменьшить, потому суд что принял во внимание смягчающие обстоятельства. Граждане Казахстана прибыли на работу в Корею, оказавшись в затруднительных жизненных обстоятельствах, чтобы прокормить семью, и нарушали закон неумышленно, просто по его незнанию.
"На суде я и справки предъявлял о семье, о том, что молоды, что ранее не были судимы. В общем, призывал к гуманизму. А в заключительной фазе свой речи, как гражданин Казахстана, даже пообещал, что лично прослежу за воспитаем ребят в своей стране. Видимо, эти слова не пропали даром". Мейрман Шекеев
Как не пропала и работа МИДа, через который адвокат направлял в суд многочисленные справки и ходатайства. Кроме того, ожидание наказание – тоже наказание, причем молодые люди отсидели в изоляторе, как уже говорилось, почти полгода. Возможно, суд учел и этот факт.
Ну и что касается административного правонарушения.
"Ребят обвиняли за выбитое стекло в автобусе, правда, они говорили, что это не соответствует действительности. Тем не менее, еще до вынесения судебного решения, будучи в Казахстане, я оплатил выставленный счет и суд эти обстоятельства учел".Мейрман Шекеев
Итог известен: не очень крупный, явно не драконовский штраф и скорое возвращение домой.
Но, кстати, с последним может возникнуть некоторая заминка. Вообще это делается так: в миграционную службу перечисляются деньги и ее представители сами покупают билеты.
"Есть планы вылететь 15 августа, но тут имеется одна сложность. Не все авиакомпании берутся сразу доставлять депортированных, они ставят определенные условия. Сейчас пытаемся осуществить свои планы, обращаясь в МИД РК и государственные органы Кореи". Мейрман Шекеев
Кроме того, выяснилось, что у Нурсултана Ирисбаева и Умиджана Нарзуллаева на руках нет загранпаспортов. Впрочем, им уже начали делать сертификаты возвращения на родину – одноразовые документы, предусмотренные в таких случаях. На основании сертификатов и будут покупаться билеты до Казахстана. И если в понедельник будут сделаны необходимые документы, то во вторник, возможно, все вместе вернутся на родину.
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