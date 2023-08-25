Команда "газы!": почему жители Алматы страдают от дыма и смога

Утром 25 августа Алматы был окутан дымовой завесой. Жители города жаловались на резкий запах гари. Причиной тому стал сильный пожар на складе строительных материалов. Специалисты говорят, что такое в городе происходит часто, сообщает Zakon.kz.

Пожарные классифицировали возгорание как сложное. На месте происшествия было создано два участка тушения, ввели ручные и лафетные стволы на защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом производилось вскрытие накаленных конструкций. Пожар был локализован в 02:21 ( через 37 мин. с момента прибытия пожарных расчетов) и ликвидирован в 04:40.

Однако на этом работа огнеборцев не закончилась, им предстояло провести инженерные работы по ликвидации завалов строительных материалов. Дело в том, что ламинат и линолеум, которым был забит склад, продолжал усиленно тлеть выделяя при этом едкий дым. Именно этот дым сегодня утром наблюдали и чувствовали алматинцы.

"Много гари и много дыма дают те строительные материалы, которые сделаны из пластика, они содержат полистирол и полиэтилен. Естественно, еще влияют погодные условия. В ночь, когда произошло возгорание и утром, был штиль. По этой причине дым долго держался в воздухе города", - пояснил член попечительского совета ОФ "Социально-экологический фонд" Вадим Ни.

Такое уже было

Сегодняшний дым в воздухе города напомнил алматинцам сразу два происшествия, которые произошли в 2019 и 2020 году.

Первый случай имел место четыре года назад, тогда жители Алматы в социальных сетях стали жаловаться на резкий запах гари, который ощущался в разных районах города. Алматинцы, выкладывали фото кварталов окутаных едким дымом. Тогда причиной задымления стало крупное возгорание твердо-бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном близ села Айтей в Алматинской области. Площадь возгорания оценивалась в один гектар.

А в 2020 году в начале июня поступило сообщение о возгорании твердых-бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном уже в Илийском районе вблизи автодороги Алматы-Капшагай.

Там площадь горения составляла все 3 гектара.

В ликвидации пожара были задействованы 16 сотрудников и пять единиц техники от ДЧС Алматинской области, 30 работников и два бульдозера от ТОО "АДК Таза-Алем", а также 10 работников и два водовоза местных исполнительных органов.

По сведениям наблюдателей, в разных районах города, в те дни, уровень загрязнения воздуха превышал норму в несколько раз.

Сегодня, 25 августа, согласно карте загрязнения воздух AirKaz.org, превышение нормы вредных веществ было зафиксировано в разных районах Алматы, но в основном вверхей части города. Гражданская сеть мониторинга качества воздуха сообщала, что содержание опасных частиц РМ 2.5 в воздухе. По данным пылемеров, в половине одиннадцатого утра по времени Астаны достигало 180.

Фото: скриншот

Застройка и местоположение

По мнению специалистов - экологов, Алматы мог бы "проветриться" от дыма намного быстрее и горожане не так сильно бы страдали от дыма и смога.

Экологи считают, что одна из из главных причин почему южная столица постоянно страдает таких случаев - это массовая и уплотнительная застройка города. Когда Алматы проектировали, а было это еще в начале XIX века, архитекторы рассчитывали, что здесь будет работать роза ветров – все улицы будут хорошо продуваться с гор. Но в начале XXI века в городе стремительно стали появляться высотные дома и офисные здания, которые полностью перекрыли движение воздушных потоков.

Также, высотки строятся в парковых зонах, для чего вырубаются деревья, которые могли бы стать естественным фильтром от загрязняющих веществ и вырабатывать кислород.

Вторая основная причина - это географическое расположение.

"Город находится в предгорной долине, это приводит к застойным явлениям в атмосфере города. Особенно влияет на загрязнение отсутствие ветров. Также, очень часто в Алматы существует такое явление как тепловая инверсия атмосферы, которая дополнительно препятствует рассеиванию загрязнения вверх, то есть над городом образуется крышка из более теплого воздуха, которая запирает более холодный воздух у приземного слоя и именно там начинает накапливаться любое загрязнение",- поделился своим мнением автор сайта AirKaz.org Павел Плотицын.

Кроме этого, к причинам грязного воздуха можно отнести работу городских ТЭЦ, большое количество автомобилей и частый сектор, который все еще в зимний период отапливается углем. Хотя многие дома уже подключили к газу.



Как решают проблему?

В дорожной карте по реализации программы развития Алматы до 2025 года городскими властями планируется целый комплекс мер направленных на улучшение экологической обстановке в городе. В течении этого года планируется установка 35 единиц зарядных станций для электромобилей, проведение исследования по анализу эффективности оборудования по очистке воздуха See Air.

В этом году должно было начаться строительство индустриального парка зеленых инноваций, посадка 320 тысяч саженцев деревьев и кустарников а также 184 тысяч квадратных метров цветников.

Строительство пяти новых парковых зон, а также реконструкция и благоустройство уже существующих семи парковых территорий.

Еще в 2022 году говорилось о том, что в период до 2025 года планируется посадка свыше 1,2 млн. деревьев, а до 2030 года дополнительно около 1,3 млн деревьев.

В целях минимизации воздействия на окружающую среду выбросов от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, чиновники прорабатывают вопрос перехода ТЭЦ на газ.

Это может позволить значительно снизить объемы загрязняющих веществ на 30 тонн в год. Ожидаемый объем выбросов от ТЭЦ-2 будет на уровне 2,5 тыс. тонн в год в 2030 году. ТЭЦ-3 в 2030 году даст снижение выбросов еще на 11 тыс. тонн в год.

Борьба с загрязнением воздуха имеет долгосрочные и чрезмерно дорогостоящие последствия. Однако, эти затраты необходимы, потому что от всех этих мероприятий зависит здоровье алматинцев. Главное, чтобы все планы по улучшению экологической ситуации воплотились в жизнь.

Как вести себя при задымлении?

Пока экологическая проблема Алматы на стадии решения, стоит помнить об элементарных правилах личной безопасности при серьезном задымлении в городе:

Если в вашем районе сильное задымление воздуха как можно меньше будьте на улице. При пребывании на открытом воздухе – носить увлажненные марлевые маски. Дома следует плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью. Как можно чаще проводите влажную уборку, используйте увлажнители воздуха. Необходимо как можно чаще принимать душ, не курить и отказаться от употребления алкоголя. Рекомендуется пить больше жидкости особенно полезны будут несладкие отвары шиповника и брусники, а также зеленый чай. Следует исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода. При ухудшении самочувствия необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.



Специалисты говорят, что полностью остатки дыма из города, к вечеру выдуют горные бризы. А вот со смогом ситуация в Алматы сложнее, справиться с плотным серо-коричневым слоем не так просто. Но эксперты заявляют, что предстоящие осадки на время очистят воздух в городе.

Ранее сообщалось, что утром алматинцы стали жаловаться на запах гари и сильное задымление воздуха. В ДЧС объяснили, что густой смог застелил Алматы из-за последствий ночного пожара.