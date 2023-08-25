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Команда "газы!": почему жители Алматы страдают от дыма и смога

пожар, МЧС, стройматериалы Фото: ДЧС города Алматы
Утром 25 августа Алматы был окутан дымовой завесой. Жители города жаловались на резкий запах гари. Причиной тому стал сильный пожар на складе строительных материалов. Специалисты говорят, что такое в городе происходит часто, сообщает Zakon.kz.

Пожарные классифицировали возгорание как сложное. На месте происшествия было создано два участка тушения, ввели ручные и лафетные стволы на защиту и охлаждение соседних складов, бензорезом производилось вскрытие накаленных конструкций. Пожар был локализован в 02:21 ( через 37 мин. с момента прибытия пожарных расчетов) и ликвидирован в 04:40.

Однако на этом работа огнеборцев не закончилась, им предстояло провести инженерные работы по ликвидации завалов строительных материалов. Дело в том, что ламинат и линолеум, которым был забит склад, продолжал усиленно тлеть выделяя при этом едкий дым. Именно этот дым сегодня утром наблюдали и чувствовали алматинцы.

"Много гари и много дыма дают те строительные материалы, которые сделаны из пластика, они содержат полистирол и полиэтилен. Естественно, еще влияют погодные условия. В ночь, когда произошло возгорание и утром, был штиль. По этой причине дым долго держался в воздухе города", - пояснил член попечительского совета ОФ "Социально-экологический фонд" Вадим Ни.

Такое уже было

Сегодняшний дым в воздухе города напомнил алматинцам сразу два происшествия, которые произошли в 2019 и 2020 году.

Первый случай имел место четыре года назад, тогда жители Алматы в социальных сетях стали жаловаться на резкий запах гари, который ощущался в разных районах города. Алматинцы, выкладывали фото кварталов окутаных едким дымом. Тогда причиной задымления стало крупное возгорание твердо-бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном близ села Айтей в Алматинской области. Площадь возгорания оценивалась в один гектар.

А в 2020 году в начале июня поступило сообщение о возгорании твердых-бытовых отходов на мусорном полигоне, расположенном уже в Илийском районе вблизи автодороги Алматы-Капшагай.

Там площадь горения составляла все 3 гектара.

В ликвидации пожара были задействованы 16 сотрудников и пять единиц техники от ДЧС Алматинской области, 30 работников и два бульдозера от ТОО "АДК Таза-Алем", а также 10 работников и два водовоза местных исполнительных органов.

По сведениям наблюдателей, в разных районах города, в те дни, уровень загрязнения воздуха превышал норму в несколько раз.

Сегодня, 25 августа, согласно карте загрязнения воздух AirKaz.org, превышение нормы вредных веществ было зафиксировано в разных районах Алматы, но в основном вверхей части города. Гражданская сеть мониторинга качества воздуха сообщала, что содержание опасных частиц РМ 2.5 в воздухе. По данным пылемеров, в половине одиннадцатого утра по времени Астаны достигало 180.

пожар, задымление, загряязнение

Фото: скриншот

Застройка и местоположение

По мнению специалистов - экологов, Алматы мог бы "проветриться" от дыма намного быстрее и горожане не так сильно бы страдали от дыма и смога.

Экологи считают, что одна из из главных причин почему южная столица постоянно страдает таких случаев - это массовая и уплотнительная застройка города. Когда Алматы проектировали, а было это еще в начале XIX века, архитекторы рассчитывали, что здесь будет работать роза ветров – все улицы будут хорошо продуваться с гор. Но в начале XXI века в городе стремительно стали появляться высотные дома и офисные здания, которые полностью перекрыли движение воздушных потоков.

Также, высотки строятся в парковых зонах, для чего вырубаются деревья, которые могли бы стать естественным фильтром от загрязняющих веществ и вырабатывать кислород.

Вторая основная причина - это географическое расположение.

"Город находится в предгорной долине, это приводит к застойным явлениям в атмосфере города. Особенно влияет на загрязнение отсутствие ветров. Также, очень часто в Алматы существует такое явление как тепловая инверсия атмосферы, которая дополнительно препятствует рассеиванию загрязнения вверх, то есть над городом образуется крышка из более теплого воздуха, которая запирает более холодный воздух у приземного слоя и именно там начинает накапливаться любое загрязнение",- поделился своим мнением автор сайта AirKaz.org Павел Плотицын.

Кроме этого, к причинам грязного воздуха можно отнести работу городских ТЭЦ, большое количество автомобилей и частый сектор, который все еще в зимний период отапливается углем. Хотя многие дома уже подключили к газу. 

Как решают проблему?

В дорожной карте по реализации программы развития Алматы до 2025 года городскими властями планируется целый комплекс мер направленных на улучшение экологической обстановке в городе. В течении этого года планируется установка 35 единиц зарядных станций для электромобилей, проведение исследования по анализу эффективности оборудования по очистке воздуха See Air.

В этом году должно было начаться строительство индустриального парка зеленых инноваций, посадка 320 тысяч саженцев деревьев и кустарников а также 184 тысяч квадратных метров цветников.

Строительство пяти новых парковых зон, а также реконструкция и благоустройство уже существующих семи парковых территорий.

Еще в 2022 году говорилось о том, что в период до 2025 года планируется посадка свыше 1,2 млн. деревьев, а до 2030 года дополнительно около 1,3 млн деревьев.

В целях минимизации воздействия на окружающую среду выбросов от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, чиновники прорабатывают вопрос перехода ТЭЦ на газ.

Это может позволить значительно снизить объемы загрязняющих веществ на 30 тонн в год. Ожидаемый объем выбросов от ТЭЦ-2 будет на уровне 2,5 тыс. тонн в год в 2030 году. ТЭЦ-3 в 2030 году даст снижение выбросов еще на 11 тыс. тонн в год.

Борьба с загрязнением воздуха имеет долгосрочные и чрезмерно дорогостоящие последствия. Однако, эти затраты необходимы, потому что от всех этих мероприятий зависит здоровье алматинцев. Главное, чтобы все планы по улучшению экологической ситуации воплотились в жизнь.

Как вести себя при задымлении?

Пока экологическая проблема Алматы на стадии решения, стоит помнить об элементарных правилах личной безопасности при серьезном задымлении в городе:

    • Если в вашем районе сильное задымление воздуха как можно меньше будьте на улице.
    • При пребывании на открытом воздухе – носить увлажненные марлевые маски.
    • Дома следует плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью.
    • Как можно чаще проводите влажную уборку, используйте увлажнители воздуха.
    • Необходимо как можно чаще принимать душ, не курить и отказаться от употребления алкоголя.
    • Рекомендуется пить больше жидкости особенно полезны будут несладкие отвары шиповника и брусники, а также зеленый чай.
    • Следует исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.
    • При ухудшении самочувствия необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Специалисты говорят, что полностью остатки дыма из города, к вечеру выдуют горные бризы. А вот со смогом ситуация в Алматы сложнее, справиться с плотным серо-коричневым слоем не так просто. Но эксперты заявляют, что предстоящие осадки на время очистят воздух в городе. 

Ранее сообщалось, что утром алматинцы стали жаловаться на запах гари и сильное задымление воздуха. В ДЧС объяснили, что густой смог застелил Алматы из-за последствий ночного пожара.

Николай Ежелев
Алматы
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