Всегда наготове: как экстренные службы охраняют казахстанцев от стихийных бедствий

В этом году сложилась угрожающая гидрометеорологическая обстановка: обильные осадки увеличили снежный покров в горах, что впоследствии привело к множественным селевым выбросам и потокам. Корреспондент Zakon.kz узнал, как "Казселезащита" завершила селеопасный период.

ГУ "Казселезащита" МЧС РК проводит работы по предупреждению селей, снежных лавин и оползней, ликвидации их последствий, обеспечивает функционирование соответствующих служб наблюдения и оповещения. В его состав входят семь территориальных эксплуатационно-технических управлений.

Полвека на страже человеческой жизни

В этом году учреждение отмечает свое 50-летние. Руководитель отдела предупреждения ЧС и эксплуатации защитных сооружений Бауыржан Абишев рассказал, что за это время при его участии спроектировано и построено около 100 инженерно-защитных сооружений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности целых регионов, в том числе селезадерживающие плотины и стабилизированные русла рек.

Созданы противолавинные сооружения в Восточно-Казахстанской области и Алматы. Возведены селезадерживающие плотины на селеопасных реках Киши Алматы, Улкен Алматы, Каргалы, Талгар и Узын Каргалы, водосбросное сооружение автоматического действия на озере Нижний Кольсай.

Реализовано строительство стратегических объектов "Коксарайский контррегулятор на реке Сырдария" в Туркестанской области с объемом три миллиарда кубометров воды и комплекс "Защита Астаны от затопления паводковыми водами реки Есил" с объемом регулирующей емкости 450 млн м³ воды.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

В этом году введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина "Аюсай" на реке Улкен Алматы (Большая Алматинка) с объемом селехранилища 2,3 млн м³. В настоящее время ведется строительство защитных сооружений на реках Коргас (международный проект) и плотины на реке Аскай.



Снижение угрозы и рисков

Заместитель руководителя ГУ "Казселезащита" Мурат Касенов отметил, что ежегодно аварийно-механизированные бригады "Казселезащиты" проводят работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, таких как сход оползней, снежных лавин и селевых потоков.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Для снижения угроз и рисков учреждением проводятся следующие работы:

мониторинг за опасными природными явлениями (выставление сезонных гидропостов на опасных участках), проведение наземных, аэровизуальных и рекогносцировочных обследований. В настоящее время функционирует 30 диспетчерских пунктов, около 130 постоянных гидропостов и сезонных постов, 26 снеголавинных маршрутов;

летом на особо прорывоопасных моренных озерах проводятся работы по снижению угрозы прорыва. Специалисты следят за ситуацией круглые сутки без перерывов, несмотря на то, что находятся в сложных климатических условиях высокогорья, так как озера расположены на высотах 3200-3700 абс. М. Такие работы ежегодно ведутся на 10-15 озерах;

зимой проводятся профилактические спуски снежных лавин. К примеру, в этот зимний период было проведено 110 профилактических спусков снежных лавин. На особо опасных участках перекрываются участки автодорог путем выставления блок-постов;

эксплуатация и строительство новых инженерно-защитных сооружений. Одним из методов защиты от селевых потоков является строительство защитных сооружений, которые обеспечат задержание селей и безопасный транзит их через территорию городов. На балансе ГУ "Казселезащита" состоит 72 инженерных защитных сооружения, в том числе 18 селезадерживающих плотин, три противолавинных комплекса и другие;

работа с научными, проектными и международными организациями. Тесное взаимодействие с институтами помогает организации научно-обоснованно проводить мероприятия по обеспечению безопасности от опасных природных явлений. Среди них Институт географии и водной безопасности, Центр гляциологии, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Satpaev University, Цюрихский университет, ЮНЕСКО, Центр предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения риска стихийных бедствий.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Накаленная ситуация

По информации Бауыржана Абишева, всего на территории республики выявлено более 610 селеопасных, 407 оползнеопасных и 619 лавиноопасных участков, которые угрожают населенным пунктам, объектам, коммуникациям и сельхозугодьям. Эти участки находятся под постоянным наблюдением специалистов "Казселезащиты".

"В текущем году складывалась сложная гидрометеорологическая обстановка. Выпадение значительного количества осадков привело к приросту снежного покрова в горных районах (1,5-2 раза выше нормы) и сходам снежных лавин. Всего в горных регионах республики в текущем году зарегистрировано 152 самопроизвольных схода снежных лавин общим объемом 550 тыс. м³, проведено 100 профспусков общим объемом 406 тыс. м³ снега. В весенне-летний период также складывалась сложная селевая обстановка. Выпадение сильных локальных дождей на фоне высоких температур привело к формированию восьми селевых выбросов и трем селевым потокам. Также зарегистрировано семь оползневых проявлений", – огласил данные Бауыржан Абишев.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела предупреждения ЧС ГУ "Казселезащита" Алишер Токтасын рассказал, что в этом году, чтобы минимизировать риски, на особом контроле было шесть моренных озер.

"Такие озера, как Киши Алматы №6, Аксай №8, 9, 10 и Улкен Алматы №10, 13, относятся к прорывоопасным. На них проводились работы по откачке воды. Это нужно, чтобы сдерживать их уровень и не допустить превышения. Вокруг этих озер имеются насосы и эвакуационные каналы. Природную стихию контролируют сотни сотрудников. Имеются посты: 10 круглогодичных и столько же сезонных, на которых работают наблюдатели. Они следят за температурой воздуха и воды. В день три раза отчитываются по рации. Также около 45 человек занимаются превентивными работами. Благодаря этим усилиям мы благополучно завершили селеопасный период, но сама работа и контроль ситуации продолжаются", – пояснил Алишер Токтасын.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела предупреждения ЧС и эксплуатации защитных сооружений добавил, что регулярно выполняются специализированные наземные и аэровизуальные обследования по бассейнам рек горных и предгорных районов с целью фоновой оценки лавинной, оползневой и селевой обстановки, состояния высокогорных моренных озер, оползневых и лавинных очагов. Также проводятся совместные обследования с привлечением местных исполнительных органов, ДЧС областей и городов. При этом своевременно выдаются уведомления-рекомендации местным исполнительным органам и организовываются временные посты наблюдения.

Вовремя отреагировать

Как признаются сотрудники "Казселезащиты", самое ценное то, что при обнаружении угрозы наблюдатели оперативно передают информацию о начале селевых потоков, опорожнении озер или сходе оползня, что позволяет вовремя отреагировать службам и не допустить человеческих жертв. Поэтому для своевременного получения гидрометеорологических данных и возможности прогнозирования опасных погодных явлений, таких как сели, оползни, лавины, планируется создание единой системы с использованием автоматических гидрометеорологических станций, а также станций для мониторинга окружающей среды.

"Современные технологии позволяют контролировать и предупреждать опасные природные явления. Автоматизированные системы нужны для того, чтобы принимать более оперативные и управленческие меры. К примеру, в Алматы оборудована 31 станция, благодаря им мы держим на пульсе ситуацию в четырех бассейнах рек. В этой связи планируется создать ситуационный центр на базе "Казселезащиты", интегрированной со всеми другими постами. Территории для строительства плотин и лавинозащитных сооружений в большинстве случаев расположены в зонах заповедников и природных парков. И основная проблема в том, что для строительства защитных сооружений необходим перевод земель из категории особо охраняемых в земли запаса ГУ "Казселезащита". В настоящее время для этого вносятся соответствующие изменения в законодательство РК", – поделился Мурат Касенов.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

По его словам, не все опасные природные явления изучены полностью, особенно термокарстовые процессы в гляциальной зоне. Определить прорывную опасность моренно-ледниковых озер очень сложно.

"Поэтому мы тесно сотрудничаем с научными организациями. Зарубежные эксперты высоко оценивают проводимые нами мероприятия, особенно в вопросах мониторинга, предупреждения и проведения превентивных мероприятий на моренных озерах", – подчеркнул замруководителя "Казселезащиты".

Работа с высоким риском

Специалисты учреждения ежедневно получают прогнозы от РГП "Казгидромет", данные организованных постов, проводят анализ текущей обстановки, который отражается в ведомственном бюллетене оперативной информации. При получении штормовых предупреждений выдаются соответствующие рекомендации филиалам, департаментам по чрезвычайным ситуациям и акиматам.

"Имеющиеся методики фоновой оценки селевой опасности гляциального или ливневого генезиса в совокупности с данными наших постов, результатов проведенных аэровизуальных и наземных обследований позволяют оценить ту или иную ситуацию. К тому же есть опытные специалисты, которые предсказывают, какая угроза таится и что может произойти. Мы обращаем особое внимание на ледники, интенсивность их таяния, состояние современных морен, обстановку бортов озерных котловин, активность термокарстовых процессов, наличие выклиниваний воды из-под озерных перемычек, мутность воды в озерах и реках, нулевую изотерму, температурный режим, количество осадков и еще много других моментов", – поделился опытом Мурат Касенов.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Также собеседник отметил, что сотрудники круглый год работают в сложных условиях.

"Наблюдатели сезонных высокогорных гидропостов и работники, проводящие превентивные работы на моренных озерах (на отметках до 3700 абс. м) сталкиваются с тяжелыми условиями труда. Это высокогорье, где не хватает достаточного количества кислорода. Здесь суровые климатические условия, где высокая амплитуда суточных температур воздуха, частые дожди и снегопады, солнечная радиация. Часто в горах грозы с молниями. На маршрутах при проведении обследований нашими специалистами встречаются лавиноопасные, селеопасные, оползнеопасные участки, камнепады и осыпи. Сталкиваются на пути опасные насекомые и дикие животные (медведи, волки, змеи, клещи и другие). Поэтому при наборе на работу мы смотрим как на физические данные, так и на моральные качества. Молодежь проявляет особый интерес, но из-за низкой заработной платы мало кто к нам трудоустраивался. Но с начала года зарплата повысилась на 70% и желающих работать у нас стало больше", – рассказал замруководителя "Казселезащиты".

ЧС техногенного характера

Специалисты подчеркивают, что нередки случаи, когда человек сам становится причиной стихийного бедствия.

"В последние годы наблюдалось хаотичное строительство объектов в предгорных и горных территориях. В зонах схода лавин, оползней и селей находится значительное количество строений. Именно сам человек, его халатность, пренебрежение сводами правил строительства объектов, пожарной безопасности в большинстве случаев приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций. К примеру, некогда заселенные склоны гор из-за прошедших пожаров теперь представляют опасность схода лавин. Строительство "тяжелых" домов на склонах гор, отсутствие ливнесбросной сети, прорывы водопроводных труб приводит к активизации оползневых явлений, особенно где склоны сложены из лессовых грунтов", – считает Мурат Касенов.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

В оползнеопасный период сотрудники "Казселезащиты" только алматинцам, живущим в горах, раздали почти 1500 брошюр, выписали около сотни уведомлений и даже несколько раз эвакуировали жильцов.

"Горы Алматы сильно застроены, всех контролировать невозможно. Зарегистрированы 145 оползнеопасных участков, но фактически их намного больше. Мы пишем рекомендацию к месту и направляем в районные акиматы. Если есть угроза для жилого сектора или дома, мы оповещаем жителей, просим провести укрепительные работы, не ломать и не рушить откосы. Только в Алмарасане десятки общепитов, кафе, зон отдыха возле рек. Наши специалисты обходят всех, выдают уведомления. Рекомендуем снести их. Ведь септики и слив создают оползнеопасную ситуацию. Бывает, когда люди на дачах на несколько дней оставляют открытыми краны, чтобы полить сады или огороды. Это тоже рискованно", – добавил Алишер Токтасын.

Будьте бдительны

В селе-, лавино-, оползнеоопасные периоды подразделениями ГУ "Казселезащита" раздаются информационные брошюры ("Осторожно, сель!", "Осторожно, лавина!", "Осторожно, оползень!") населению и организациям, расположенным в зонах риска. В целях их предупреждения на опасных участках выставляются предупредительные и информационные щиты.

"В опасные периоды открываются сезонные снеголавинные маршруты и посты, а также в селеопасное время начинают работу гидропосты в среднегорной и высокогорной зонах, которые в круглосуточном режиме ведут наблюдения и три раза в сутки передают гидрометеорологическую информацию. В случаях угрозы возникновения или возникновения ЧС незамедлительно связываются с диспетчерскими пунктами", – уточнил Мурат Касенов.

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Селевой поток

Несмотря на то, что селеопасный период завершен, стоит отметить его опасные признаки. Селевой поток – стихийное явление, обладающее огромной разрушительной силой, имеющее распространение в горной местности.

Признаки селевой опасности:

выпадение продолжительных или интенсивных ливневых дождей;

резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек, вызывающее переполнение моренных озер и создающее опасность их прорыва;

резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.

Правила поведения при угрозе или возникновении селевого потока

Если дом расположен в опасной зоне, заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный рюкзак (чемодан) ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов. При угрозе или внезапном селе взять с собой теплую одежду, еду, подняться на самые возвышенные точки рельефа. При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия. После схода селя следует остерегаться повторных сходов селя, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Меры безопасности:

следите за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь. Не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках и под ними;

не подходите к движущемуся селевому потоку ближе, чем на 50-70 метров;

не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;

движение по селевым руслам осуществляйте с интервалом не менее 20-30 метров между людьми;

при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам;

не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала.

Лавина

Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде. Она часто угрожает населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи и другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска.

К лавинообразующим факторам относятся:

высота снежного покрова;

плотность снега;

интенсивность снегопада;

оседание снежного покрова;

изменения температурного режима воздуха и снежного покрова;

метелевое перераспределение снежного покрова.

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

В отсутствии осадков сход лавин может быть следствием интенсивного таяния снега под воздействием тепла, солнечной радиации и процессов перекристаллизации, приводящих к разрушению снежной толщи и ослаблению прочности и несущей способности отдельных слоев. Формирование лавин происходит в лавинном очаге, представляющем собой участок склона и его подножия, в пределах которого движется лавина.

Причиной схода лавин чаще всего являются интенсивные снегопады, а также глубокие оттепели и весеннее снеготаяние, воздействие человека или животных. В качестве защитных мероприятий на этих территориях применяется прогноз лавинной опасности.

Для защиты от лавин применяется ограничение доступа населения и автотранспорта во время лавиноопасного периода. При лавинной опасности нахождение в зоне риска не рекомендуется, а в отдельных случаях вводится ограничение доступа или полный запрет с выставлением блокпостов. По необходимости проводятся профилактические спуски снежных лавин при помощи взрывов.

Для обеспечения лавинной безопасности предусматривается строительство защитных инженерных сооружений (лавинозащитные сетки, щиты, галереи и стенки).

Фото: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Спасатели предупреждают людей, чтобы они никогда не игнорировали информацию от компетентных органов, не останавливались на отдых в лавиноопасных участках и соблюдали максимальную осторожность в горах.

Лавиноопасный период обычно продолжается с декабря по апрель. Однако в отдельные годы первые лавины сходят уже в ноябре, а последние – в мае. В гляциальной зоне лавинная опасность сохраняется практически круглый год.