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Осень в Алматы: красота, воспетая в литературе

Листва Фото: Zakon.kz
Поэты и писатели, художники и композиторы, да просто творческие личности издавна не могли устоять перед великолепием огненного "наряда" природы, будто впитавшей в себя последнее тепло. Покорились ей и мы. Zakon.kz приглашает читателей на вдохновляющую прогулку по улицам в рыжем убранстве.

На текущей неделе алматинцы получили шанс насладиться теплой, почти летней погодой. Столбик термометра милосердно поднимается выше 20 градусов, прохожие сменили недавно вызволенные с антресолей куртки с ботинками на недавно туда уложенные джинсовки с кедами. Настроение улучшилось, возникло желание познакомиться с родным городом заново. А город охотно "позирует" фотографам, ослепляя пестротой своих одеяний.

Дерево

Фото: Zakon.kz

Как в стихотворении Есенгали Раушанова, желтым бархатом разлились юбки гор и полотна равнин. Впрочем, поэт знал об обратной, медной стороне золотой осени, и словно предупреждал читателя:

Қаһарға мінген қара күз

Тұратын тыста ысқырып.

Дауысын тыңдап жаңбырдың,

Қалғушы ем қамсыз көз іліп,

Әуірі сынды тандырдың

Ып-ыссы демді сезініп.

Вместе с тем кое-где будто мелькает сочно-зеленая тень ушедшего лета.

Алматы

Фото: Zakon.kz

И приятно вспомнить описанную Ибраем Алтынсариным пору, когда...

....Довольны дети. Бегают с утра

С горы к оврагу…Облепили склон.

И катится по склону детвора.

В рост рвется зелень, радостно дыша,

Трава и высока , и хороша.

Но если присмотреться, ее последнее "прощай" уже блекло смотрится на фоне алого осеннего "здравствуй".

Алматы

Фото: Zakon.kz

С этим утверждением, вероятно, согласен Ербол Жумагулов:

...шепелявь, листопад, режиссируй немое кино

интравертного августа, плавь пересохший мольберт

наступающей осени, пой в этот вечер со мной

полоумный молебен: о нас - обо мне, о тебе

Любители театра могут насладиться яркостью не только костюмов актеров, но и желтого "грима", аккуратно нанесенного на черты южной столицы. Например, около Театра имени Мухтара Ауэзова сейчас такие виды, что нетрудно представить, как, окруженный схожими красками, крадучись, преследовал добычу его лютый Коксерек. Правда - не в бетонных джунглях, а в бескрайней степи.

Алматы

Фото: Zakon.kz

"Концентрат" пышного великолепия предлагает зевакам Горный Гигант.

Осень

Фото: Zakon.kz

Горный Гигант

Фото: Zakon.kz

Дерево

Фото: Zakon.kz

Главное - успеть поймать жар-птицу осени за хвост, пока не посерело ее шикарное оперение. Ведь вскоре нас ожидают пейзажи, изображенные Абаем Кунанбаевым:

Тучи мрачно окутали весь небосвод —

Это осень в дождях и туманах ползет,

И застывшую землю, от стужи дрожа,

Кобылица напрасно копытом скребет.

Нет уж больше травы на просторе степей,

Смеха больше не слышно и гама детей,

А деревья, иссохшие, как старики,

Тянут к небу безлистые руки ветвей.

Алматы

Фото: Zakon.kz

И может, с наступлением первых заморозков некоторые из нас задумаются о неуюте и сырости остывших бетонных коробок.

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