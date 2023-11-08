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Саткалиев: Дефицит газа в Астане возник из-за неуправляемого роста потребления

Причину дефицита сжиженного газа в Астане объяснил Саткалиев Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 8 ноября объяснил, почему возник дефицит газа в Астане. Ранее водители жаловались, что вынуждены ездить по городу в поисках голубого топлива, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане достаточно низкая по сравнению с бензином АИ-92 и дизельным топливом.
"Это послужило триггером к массовому переводу автомобилей на данный вид топлива. Более того, появились полукустарные способы перевода авто на газ. Минэнерго многократно заявляло, что данный ресурс в стране органичен, его недостаточно для удовлетворения существенного роста потребления. Мы предупреждали автовладельцев и не рекомендовали переводить авто на газ", – сказал Алмасадам Саткалиев.
По данным министра, с начала года потребление сжиженного нефтяного газа выросло более чем на 25%. 
"Для покрытия дефицита министерство предприняло ряд экстренных мер. Порядка 66% компания ТШО направила на внутренний рынок. 10 тысяч ежемесячно объемов мы забрали у "Казмунайгаза" – то есть все их объемы мы тоже развернули на внутренний рынок. Но ресурс ограничен, на сегодня мы практически исчерпали возможности покрытия внутреннего рынка за счет других источников. Сейчас пока мы балансируем на уровне производства сжиженного нефтяного газа. Если один из НПЗ встает на ремонт, понятно, что перераспределяются объемы по стране и приходится управлять в ручном режиме. Что и случилось в Астане", – добавил министр.
В столицу, по словам Алмасадама Саткалиева, доставили плановый объем СПГ. Причиной дефицита стал "неуправляемый, непрогнозируемый рост потребления".
"Возникли вопросы, связанные с очередями. Тем не менее все, кто хотел, заправились, необходимый объем был доставлен. Теперь работаем над тем, чтобы после запуска АНП эту ситуацию снять полностью", – заверил глава Минэнерго.

6 ноября власти Астаны указали на дефицит газа в городе.

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