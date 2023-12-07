Трудное обновление: жители ветхих домов в Усть-Каменогорске просят их переселить

Здесь все навевает тоску и полную безысходность – расположенные в промышленном районе несколько десятков многоквартирных домов, кажется, разваливаются на глазах. Как живут в таких строениях люди, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Эти мрачные двухэтажки видно издалека. Черные деревянные стены, кажется, прогнили насквозь и вот-вот просто рухнут, огромные окна затянуты полиэтиленом, уличный туалет с покосившейся дверью, горы мусора и бурьяна вокруг могут реально вогнать в депрессию.



Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кажется, жизнь здесь остановилась в середине прошлого века, когда, собственно, и были построены эти дома. Некоторым из них почти по 100 лет, ведь были они возведены в 1938 году, остальные чуть позже – в 50-х. Но в них до сих пор живут люди. Вернее, выживают.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

История семьи Екатерины Данченко – яркий тому пример. По словам женщины, они всю жизнь с мужем прожили в своей двухэтажке, как могли обустраивали свою квартиру. Их дом 1947 года постройки, ремонт дома в последний раз был в 1978 году.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Муж что может, конечно, пытается сделать – дверь отремонтировать, окна утеплить, но дом слишком старый. Иногда просто руки опускаются", – говорит Екатерина.

А недавнее происшествие и вовсе выбило женщину из колеи – в ее квартире на втором этаже обрушился потолок. Причем ЧП случилось ночью, когда хозяева спали, хорошо, что в другой комнате.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"До сих пор в шоке. Я сквозь сон услышала, как посыпалась штукатурка, шлак, а потом обвалился и кусок потолка. Полкомнаты завалило – и диван, где мы телевизор смотрим, и стол. Хорошо, что ни детей, ни внуков тогда не было", – рассказывает женщина.

И это не единственный случай. Меньше года назад в квартире Данченко уже обваливался потолок, только в другой комнате. Причем случилось это зимой. Тогда муж, как смог, самостоятельно потолок отремонтировал, что делать теперь – семья не знает.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Тогда нам ремонт тысяч в 200 обошелся, сейчас больше надо – около двух миллионов. По уму бы всю крышу надо отремонтировать, но тут уж, как говорится, легче заново построить… У нас нет таких денег, где брать, тоже не знаем. Думала, кредит взять, но мне отказали, так как зарплата маленькая, мужу тоже не дали, потому что он пенсионер. Ума не приложу, что делать", – говорит Екатерина Данченко.

Похожая ситуация и в соседних кирпичных двухэтажках, которые возводили чуть позже, но время и их не пощадило.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Наш дом 1954 года постройки, представляете? Он просто рассыпается. Я молчу про плесень на стенах и постоянную сырость. У нас трещина в стене – ветер с улицы задувает. Что только не делали – не получается заделать ее. Уже много лет не можем сделать ремонт в туалете и ванной, потому что кусок стены просто вываливается наружу. Унитаз у нас стоит просто на досках, иначе его никак не закрепить", – рассказывает Анна Самсонова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Женщине, как и ее соседям, а в основном здесь проживают пенсионеры, капитальный ремонт дома не под силу.

"Мы еще надеемся на поддержку государства, сами мы не справимся. Неужели надо ждать, когда дома начнут заваливаться и кого-нибудь придавят? Нам нужна госпрограмма, какая-то поддержка. Жить здесь становится не просто страшно, а опасно", – говорит Анна.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кстати, совсем неслучайно эти дома появились здесь – под трубами промышленных предприятий, которые мало того, что находятся в черте города, так еще и сосредоточены в одном месте. Проблема в том, что много лет назад эти двухэтажки и возводились как временное жилье для работников этих заводов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Многим сотрудникам впоследствии дали квартиры или выделили участки под постройку частных домов. Сегодня они проживают в девятиэтажках, расположенных в достаточно престижной части Усть-Каменогорска – на Стрелке, или в особняках в поселке Металлургов.

Но повезло не всем. Некоторые так и проживают здесь уже не один десяток лет. У кого была хоть малейшая возможность, бросили квартиры и давно переехали, купив или сняв жилье поближе к центру Усть-Каменогорска. Впрочем, оставшееся после них жилье долго не пустовало, его заселили те, кому жить вообще было негде.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Сейчас много квартир просто пустуют. Кто-то из владельцев умер, как одна моя соседка, а кто-то, как вторая соседка, снимает квартиру в городе. Не хочет здесь жить. Я ее понимаю, у нее двое детей, как тут с ними? Ни садика, ни школы рядом нет. Вот и живу на этаже одна. Мне просто ехать некуда. Одно время подселяли бывших детдомовцев. Ребятам положена жилплощадь. Так тут такое устраивали… Но и они съехали", – рассказывает жительница дома по улице Гастелло Мария Семеновна.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По ее словам, были времена, когда и электричество отключали всему дому сначала из-за огромных долгов некоторых жильцов, а потом из-за технического состояния проводки. Ветхими канализационными и водопроводными сетями, давно требующими замены, тоже никто заниматься не хочет.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

И неудивительно, что в последнее время здесь появилось много алкоголиков и бомжей, которые заселяются в пустующие квартиры. Понятно, бытовые проблемы дома их совсем не интересуют.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

В акимате Усть-Каменогорске не стали отрицать, что проблема ветхого жилья существует, как и то, что пока решить ее нет возможности.



"Ветхий аварийный государственный жилой фонд Усть-Каменогорска – это 48 жилых домов, аварийных из них – 37. На сегодняшний день собственников квартир насчитывается 149, из них 103 человека состоят в списках очередности", – пояснили в акимате города.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Здесь также рассказали, что самые старые дома находятся на улицах Гастелло, Промышленной, Куйбышева, год их постройки – 1938 и 1939, замыкает список аварийных домов жилье, построенное в 1960 году.

Кстати, в 2007 году у жителей аварийных домов все-таки появилась надежда на переезд. Тогда было решено запустить программу по сносу ветхого жилья, а людям предоставить квартиры, кстати, за счет государства.

В программу попали 54 дома, из них 49 должны были пойти под снос. Но тогда повезло только жильцам шести домов. Остальные ждали своего часа и не сомневались, что и они скоро отметят новоселье. Были выделены деньги на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию двух жилых домов, но на этом все и затихло.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

А теперь жильцы сами должны подтверждать, что их дом признан аварийным или ветхим.



"Этим занимаемся не мы, а специальные организации. Процедура проводится за счет жильца. После полученного заключения владелец квартиры должен прийти в государственный орган, только после этого дом включат в список аварийных домов", – сообщили в отделе жилищных отношений.

Также нам пояснили, что в данный момент в отделе жилищных отношений города Усть-Каменогорска как раз разрабатывается программа реновации жилищного фонда.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Эта программа должна решить проблему обеспечения жильем данной категории граждан. После утверждения программы и в случае наличия инвестора программа будет реализована", – рассказали в отделе жилищных отношений.

Сроки реализации программы в акимате уточнять не стали. Выяснилось, что программа реновации предполагает снос аварийного жилого фонда. Сделать это сможет инвестор, который захочет обустроить освободившуюся территорию, – построить новые дома, торговые центры или, возможно, разбить парк или сквер. Вот только пока никто не изъявил желания возвести "под трубами" новостройки или прогулочную зону.