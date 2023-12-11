Город Байконыр открыли, но не для всех

Недавно как казахстанской, так и российской стороной в прессе были сделаны заявления о том, что "железный занавес" Байконыра приподнимут, пропускной режим упростят. Пилотный проект по "легкому въезду" в режимный городок планировалось запустить с 1 декабря 2023 года.

После долгого изучения вопроса было принято решение с декабря 2023 года прямо на контрольно-пропускном пункте при въезде в город выдавать пропуска всем желающим казахстанцам. Об этом тогда рассказал прессе специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Глава российской администрации Байконыра Константин Бусыгин в одном из своих интервью тоже пояснил:

"Для обсуждения вопросов жизнедеятельности Байконыра существует межправительственная комиссия, ее возглавляют вице-премьеры России и Казахстана, заседания проводятся раз в год. В сентябре прошло одно из заседаний межправительственной комиссии, одним из поставленных на нем вопросов и было послабление возможности попасть в наш город. С 1 декабря будет запущен пилотный проект, и мы будем выписывать пропуска желающим прямо на контрольно-пропускных пунктах. Посмотрим, как это будет реализовано".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

И вот уже неделю "пилот" в действии, однако толп "диких" туристов, желающих попасть в Байконыр, пока у контрольно-пропускных пунктов не замечено, а решение об облегченном режиме изменили.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Какие в реалиях послабления пропускного режима были введены, пояснили в отделе по связям со СМИ городской администрации:

На практике это происходит примерно так: работник управления безопасности и режима администрации города Байконыра выступает координатором между гражданами, прибывшими к контрольно-пропускным пунктам, и любой из туристических фирм, зарегистрированных в городе установленным РФ порядком. Турист и турфирма оговаривают обоюдные действия, прибывший человек озвучивает пожелания, фирма – способы их реализации. И когда стороны полностью договариваются, то есть турфирма берет на себя пребывание гостя в Байконыре, человеку выписывается пропуск.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Гражданам же, прибывающим в Байконыр в частных целях (к родственнику, знакомому и т.д.) специальные пропуска оформляются как и ранее, приглашающей стороной загодя", - уточнили в администрации города.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Жители самого Байконыра, а также его поселков-спутников Торетам и Акай отнеслись к таким мерам по-разному. Одни считают, что город давно пора открыть для всех, убрав все КПП и режимы.

"Безопасности чего служат периметр (бетонная стена с колючей проволокой вокруг всего населенного пункта – Авт.) и пропускные пункты, охраняемые круглыми сутками? - задается вопросом житель Байконыра Асет Салимов. - Космодром с его площадками от нас в семидесяти километрах. А несколько организаций Роскосмоса можно охранять точечно, не тратя миллионы рублей на ремонт периметра, содержание патруля с собаками на КПП".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Другие против каких-либо послаблений пропускного режима в Байконыр.

"У нас в городе чистота, порядок и хорошо сохранившиеся со времен Советского Союза раритетные здания, функционирующие по назначению, - говорит еще один житель Байконыра Евгений Амелин. – Пропускной режим в Байконыр существует все время существования населенного пункта, и ничего плохого в нем нет. Кто в гости приезжает, тому заказывает пропуска родня, кто через турфирмы посмотреть на пуски едет, у того тоже с въездом проблем нет. А с какими другими целями в наш городок еще можно ехать? Да и не надо к нам ехать ни с какими другими целями".

И немного огорчены казахстанцы, хотевшие совершить в Байконыр бюджетные семейные "вылазки выходного дня".

"Как только увидел сюжет про послабление пропускного режима в Байконыр по телевидению, так сразу объявил своей семье, что вместе мы обязательно съездим посмотреть на достопримечательности этого городка, - говорит житель Кызылорды Куат Турганбаев. - Сейчас читаем на сайте городской администрации, что облегченный въезд только для туристов, принимающих содействие местных турфирм, а это, я думаю, лишние расходы. Почему бы просто не пускать людей так, как пускают через узбекскую, скажем, границу. Указываешь цель визита "туризм", и тебе говорят: "Добро пожаловать!"? А тут опять заморочка".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Как бы то ни было, напомним, что пилотный проект по ослаблению пропускного режима в Байконыр – экспериментальный, и даже эти преференции, которые есть сейчас, могут оказаться недолгими.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Между тем, Байконыр, довольно уникальный казахстанский город, очень популярен у туристов. Туры сюда достаточно дороги, но многие, посетившие город и космодром в 70 километрах от него, говорят, что это того стоило.

Отметим, что казахстанский город Байконыр уже много лет существует как режимный населенный пункт в условиях аренды Российской Федерацией. Россия арендует его в составе космодрома "Байконур".

