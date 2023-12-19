Наши за рубежом: казахстанка рассказала о сладких новогодних традициях в Греции

Виолетта Атмачиди почти 30 лет живет в Греции. Переехала туда из Тараза. Последние годы она работает кондитером в одном из крупных магазинов курортного города Калликратия, что находится вблизи города Салоники – северной столицы Греции.

Виолетта с удовольствием рассказала корреспонденту Zakon.kz о том, какие сладости пекут греки на Рождество и Новый год, и поделилась рецептом самого вкусного рождественского печенья, которое называется меломакарона.



Как рассказала собеседница, в Греции Рождество отмечают 25 декабря, как и везде в Европе. Новый год, как и у других народов мира, отмечается здесь в ночь с 31 декабря на 1 января. Задолго до этого праздника греки украшают все улицы, объекты, витрины магазинов и кафе, офисов новогодней атрибутикой. Деревья и скульптуры тоже не остаются без огоньков, елочных игрушек и разных фигурок. Но больше всего греки любят сладости, и их только новогодних у этого народа насчитывается 10 видов. Самые популярные – это василопита, меломакарона и курабьедес.

"Они продаются в каждом магазине, но многие хозяйки предпочитают их печь сами. Греки в новогоднюю ночь после 24:00 едят сладости. Их должно быть много. Они очень вкусные – воздушные, насквозь пропитаны разными пряностями – корицей, гвоздикой, различными сиропами, мандаринами, апельсинами и натуральным медом. Первым едят пирог, который называется василопита, так как 1 января – день святого Василия Кесарийского, то есть Агиоса Василиса – греческого Дедушки Мороза. В честь его прихода и пекут василопиту. Он прост в исполнении, но именно в него кладут монетку. Как наступает 1 января, хозяин дома режет пирог между членами своей семьи и раздает каждому по кусочку. У кого окажется монетка, тому пророчат счастье и удачу в новом году", – говорит Виолетта Курабьедес.

По словам кондитера, этот пирог похож на снежки, полумесяц или звезду. Его делают из нежнейшего песочного теста, сверху обильно посыпают сахарной пудрой. Есть еще оно новогоднее сладкое угощение – печенье меломакарона.

Фото: Виолетта Атмачиди

"История его такова – вначале его называли "макария", что означает "печенье", и давали на похоронах. Готовили без медовой пропитки. Когда стали пропитывать медом, по-гречески означает "мели", стали называть его меломакарона. Так как рецепт своим появлением уходит в Древнюю Грецию, то тогда там отмечали день зимнего солнцестояния, а не Рождество. Когда уходил старый год, его поминали этим печеньем. Рецепт прост – тесто можно замесить на муке и манке, добавить оливковое масло, сахар и цедру апельсина. Массу разбавляют водой, молоком или апельсиновым соком, формируют из нее печенье и кладут на противень. Когда оно испечется, нужно искупать каждое печенье в сиропе. Его готовят заранее. Для сиропа соединяют воду с сахаром, медом, гвоздикой, корицей и варят. Уже готовое печенье нужно посыпать рублеными орехами. Подают его обычно в паре с курабьедес", – говорит Виолетта.

Она рассказала, что в Греции очень много мелких и крупных кондитерских. Ассортимент разнообразный и многочисленный – торты, пирожные, десерты, печенье, пироги, множество рулетов, булочек и другой выпечки. В основном для их приготовления используют пшеничную муку, сливочное или оливковое масло, а из пряностей – корицу, анис, имбирь, орегано, мускатный орех, гвоздику, шафран и кардамон. Используют и много цитрусовых, например, мандарины, лимоны, апельсины, даже косточки из ягод.





Несмотря на такое разнообразие, Виолетта с удовольствием готовит дома те сладости, которые в свое время пекла, живя в Таразе. Это чак-чак, торты "Черепаха", "Медовик", "Прага", заварные пирожные и пироги по рецептам советских бабушек. Она считает их вкусными даже спустя много лет. Женщина постоянно обучается, хорошо, что сейчас можно сделать это онлайн. Прошла немало мастер-классов, в том числе у казахстанских кондитеров, собрала много рецептов.

Вот и с нашими читателями она поделилась рецептом меломакароны. Для этого понадобится вначале сварить сироп. Берем 300 мл воды, 600 г сахара, 180 мл меда, апельсин, 2 палочки корицы, 3 гвоздики и варим на медленном огне. Пока сироп остывает, готовим тесто. Для этого берем 150 г манной крупы и 500 г муки. Половина столовой ложки разрыхлителя, 100 мл апельсинового сока, 3 столовые ложки коньяка, 100 граммов сахара, 1 столовая ложка молотой корицы, по полчайной ложки молотого мускатного ореха и молотой гвоздики. Также берем 50 граммов меда, 135 мл растительного масла, 2 апельсина, 1 чайную ложку ванильного экстракта, половину столовой ложки соды, 90 мл воды и 3 столовые ложки коньяка. Для украшения можно взять 200 граммов грецких орехов, а молотую гвоздику и корицу добавить по вкусу.

"Для теста мы смешиваем муку, манную крупу, разрыхлитель. В другой миске соединяем апельсиновый сок, коньяк, сахар, корицу, мускатный орех, гвоздику и ваниль. Мелкой теркой нужно снять с апельсина цедру. К апельсиновому соку нужно добавить соду и смешать венчиком, пока сода не растворится. Добавить воду, масло, апельсиновую цедру и мед. Хорошо перемешивать. Соединить мучную и апельсиновую смеси и замесить тесто. Положить его в духовку, разогретую до 180 градусов. Форма печенья – комочки с тестом, которым придают ту или иную фигуру. Их пекут 20 минут. Готовое печенье нужно окунуть в холодный сироп и складывать его друг на друга и посыпать сверху грецким орехом, корицей и гвоздикой", — говорит Виолетта.

Кондитер уже напекла для своих домочадцев меломакарону. Пекла с дочерью, подготовила к Новому году немало сладостей. В том числе не только греческие десерты, но и казахстанские, рецепт которых Виолетта не забыла даже спустя годы.