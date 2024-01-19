Тренинги личностного роста, или Как не сломать свою жизнь после "трансформации сознания"

Всевозможные онлайн и офлайн курсы по продаже товаров, услуг, экспертных знаний и тренинги личностного роста все больше набирают популярность в Казахстане. Корреспонденты Zаkon.kz решили выяснить, насколько они полезны людям или это самообман.

Трансформация сознания или сломанная жизнь?

Наш уральский корреспондент узнал, что первые тренеры по личностному развитию в Уральске появились примерно в начале 2010 годов. Тогда в городе стали появляться тренеры, или, как они сами себя еще называют, коучи, из российских городов – Тольятти, Самары, Санкт-Петербурга, которые обещали провести трансформацию сознания участников тренингов, ввести в ресурсное состояние и сделать их абсолютно счастливыми.

"Стоили тогда эти тренинги недешево – от 75 тысяч тенге с каждого участника за один этап (всего курсы предполагали три этапа обучения). Причем тренеры настоятельно рекомендовали своим подопечным привлекать к обучению своих друзей, родственников, супругов. Люди вкладывались в тренинги, надеясь стать самодостаточными и способными воплощать в жизнь любые свои мечты. Семьи ссорились, друзья и коллеги прекращали общение на фоне прессинга со стороны "натренированных"", – рассказала жительница Уральска Инна Ушакова.

Трансформация на пользу

Однако журналист портала Zakon.kz нашел участника тренинга личностного роста, который несколько лет назад прошел обучение у коуча и считает, что оно пошло ему на пользу.

Марат Бектемиров утверждает, что на таком тренинге нечего делать тем, кто живет полноценной жизнью. По его словам, тренинг нужно проходить тем, кто испытывает проблемы, но хочет изменений.

"Если у человека есть любящая жена, дети, стабильное финансовое положение, он кайфует от своей работы, встречается с друзьями на рыбалке по выходным, они дружат семьями, у него есть увлечения, в его жизни присутствует спорт, то никакой тренинг ему точно не нужен. Но у большинства людей жизненный круг не наполнен до краев – у кого-то нет семьи, кто-то не может найти себе друзей, кому-то осточертела нелюбимая работа", – отметил он.

По словам Марата, тренинг он прошел в возрасте 27 лет. На тот момент он был уже женат и трудился на любимой работе, но она не приносила ему финансового удовлетворения.

"У нас с женой не было своей крыши над головой. Тренинг как будто окатил меня ледяной водой – показал, что в финансовом плане мне нужно двигаться вперед. Так можно просидеть на своей любимой работе 10 лет и не заработать на обеспеченную жизнь. Годы уйдут, и на рынке труда я буду уже никому не интересен, и мне будет сложно найти работу с достойной зарплатой", – продолжает он.

После прохождения тренинга Марат изменил свой род деятельности, нашел работу, которая улучшила его финансовое положение, – сумел купить квартиру, машину.

"В нас слишком много сомнений, стереотипов и страхов, но они не имеют под собой почвы. К примеру, многие боятся осуждения со стороны. Но если у вас есть мечта, идите и делайте ее. Никто не проживет вашу жизнь вместо вас. Однажды коуч дал моей группе наше групповое фото. И каждый из нас стал искать на фото именно себя. То есть прежде всего каждый человек думает только о себе. Получается, что когда мы думаем, что за нами кто-то пристально следит, то это ошибочное мнение. Каждому человеку прежде всего интересен он сам. И меня тренинг избавил от страха осуждения со стороны", – поделился участник курса.

Но он предостерег от того, чтобы сломя голову бежать к коучам менять свою жизнь. По его мнению, к коучам нужно присматриваться, узнать отзывы об их работе.

"Мое обучение шло жестко. Но лично мне коуч "промыл" мозги, сломал мои зажимы. Никаких нелицеприятных вещей меня делать не заставляли. Мне такой тренинг пошел только во благо", – констатировал он корреспонденту Zakon.kz.

Сколько доморощенных коучей в ЗКО?

Между тем в Управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что не ведут учет деятельности всевозможных коучей. По закону, лицензируется лишь деятельность психиатров. В пресс-службе Департамента госдоходов по ЗКО также не могут посчитать, сколько коучей различного толка сейчас работает в регионе. Налоговики объясняют, что тренеры могут выбирать для себя в ОКЭД разные виды деятельности – от информационных до образовательных услуг. Кто-то, возможно, указывает, что он оказывает консультационную или же педагогическую помощь. Эти же услуги могут оказывать и отдельные образовательные, учебные центры.

Что касается выплат в бюджет, то если тренеры личностного роста либо бизнес-тренеры зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, то они оплачивают налоги по упрощенному режиму – это 3% от дохода (все обязательные взносы делают с минимальной заработной платы). При этом в Департаменте госдоходов по ЗКО сообщили, что за три последних года в Уральске не было зарегистрировано ни одного факта, чтобы коучей личностного роста привлекли к административной ответственности за то, что они не платят налоги при организации тренингов.

Как тренеры могут "научить" продавать товары

"В последнее время стала востребованной услуга по проведению обучения по продаже товаров и всяческих услуг. Рекламы таких курсов и семинаров предостаточно в соцсетях, и очень часто доверчивые граждане в надежде на получение стабильного заработка идут учиться. По результатам обучения они получают сертификат, подтверждающий право заниматься тем или иным видом деятельности", – говорит Эльмира Киматова, руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

Для жительницы Уральска подобное обучение закончилось судебным процессом. Увидев в Instagram рекламу обучающих курсов по продаже золотых изделий, девушка решила обучиться этому. Курс состоял из 3 занятий оффлайн по 2 часа, стоимость курса – 100 000 тенге.

"Хотя, как утверждает девушка, подавшая жалобу в Департамент торговли и защиты прав потребителей, как такового обучения не было. Оплатив полную стоимость курса и посетив три занятия, будущая предпринимательница приобрела у поставщика золотые изделия на сумму 1,297 млн тенге. Документы на товар ей не выдали. Так и не дождавшись обещанных документов на золото, она решила потребовать у своего тренера вернуть ей деньги за выкупленное золото и за обучающий курс. Тренер согласилась вернуть деньги за товар. А вот возместить затраты на обучение отказалась", – говорит Киматова.

И тогда при поддержке Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО несостоявшаяся бизнес-леди по продаже золотых изделий обратилась с иском к своему тренеру в суд с требованием о взыскании суммы в размере 1 297 215 тенге и морального вреда в размере 300 тысяч тенге.

Как отмечает Эльмира Киматова, этот спор был урегулирован в порядке судебной медиации 21 ноября 2023 года. Суд обязал тренера вернуть своей ученице затраченные деньги и возместить моральный ущерб. Кроме того, ответчик должен вернуть ей оплаченную государственную пошлину в размере 15 348 тенге.

В сетях инфоцыган и грамотные казахстанцы

В сети инфоцыган может попасть и достаточно информированный и грамотный человек. Журналист Алина Омарова из Астаны сегодня с юмором вспоминает свой опыт общения с таким коучем, хорошо, что сразу не оплатила весь курс занятий за месяц, а внесла предоплату в 10 тыс. тенге якобы для закрепления места в группе.

"Однажды я стала клиентом психолога, это была моя знакомая. Сначала она просто рассказывала, что задорого прошла какой-то курс у российского специалиста. И в какой-то момент предложила мне попробовать эту чудесную программу, которая стоила что-то около 300 тыс. тенге за месяц занятий. Первый урок у нас состоялся онлайн, и нужно было поблагодарить свою мать. Для этого нужно опуститься на колени и кланяться. Я в недоумении совершила несколько поклонов, мне стало смешно, и я расхототалась", – поделилась Алина.

Во время урока девушку покоробило косноязычие психолога и странная практика благодарности. Предоплату ей не вернули, хотя она могла бы этого добиться.

"Я решила, что это и мой урок тоже, и не стала поднимать скандал. В какой-то мере была виновата сама. Я обладаю достаточно критическим складом ума, но обработка мозгов сейчас идет чуть ли не из каждого утюга. К выбору второго психолога подошла критично. Пришла на прием, заплатила деньги, но она реально простыми умозаключениями без всяких чудодейственных практик помогла мне избавиться от страха при принятии решения устроиться на новую работу. Мы даже не рисовали квадрат принятия решений, так называемый квадрат Декарта. Мне хватило обычного разговора с ней, который развеял все мои сомнения и страхи, и никто не станет меня обсуждать. Люди заняты только собой", – отметила она.

По ее мнению, сейчас казахстанцы, особенно в больших городах, испытывают дефицит общения, которое стало дорогим удовольствием. Людям действительно не хватает дружеской поддержки, поэтому они пытаются решить свои проблемы или побороть свои страхи, найдя "жилетку" в виде психолога в соцсетях.

"Сегодня надо уметь критически оценивать действительность вокруг и отделять зерна от плевел. К своему психологу я больше не обращалась, но поняла, что я очень сильный специалист, и мне не стоит бояться чьего-то мнения, оно никогда не будет объективным. Чем больше человек знает и умеет, тем больше он в себе сомневается, поэтому нужно понимать, что, действительно, "горе происходит от ума", и меньше думать, а больше действовать. Тогда и результаты придут", – подвела итог журналист.

Три вопроса в помощь "жертве"

Казахстанцы стали все чаще жить в виртуальном мире и с ним становится все больше инфоцыган. С каждым днем отряды их учеников пополняются.

"Мир изменился: мы стали много работать и учиться онлайн. Но в то же время это способствует росту количества мошенников. Есть определенный тип людей, у которых есть дар убеждения. Они могут говорить так убедительно, что здравый смысл и критичность мышления обрабатываемых людей уходят на второй план. Важным становится только то, в чем человека убедили", – рассказала психолог Костанайского областного центра психического здоровья Гульсум Бисимбаева.

Специалист обозначила несколько признаков работы инфоцыган – это обещание быстрого результата, отсутствие глубокого содержания в информации, вовлечение тем, что все детали человек узнает на самом тренинге, когда перейдет по ссылке и заплатит деньги.

"Чаще всего на уловки инфоцыган попадаются люди, желающие получить быстрый результат. Человек думает, если он заплатит деньги, то ему дадут какой-то волшебный ключик, который позволит получить то, что он хочет, без особых усилий. Такие люди не желают напрягаться, но хотят получить быстрый результат", – добавила психолог.

Если все-таки человек решил чему-то обучиться, то психолог советует задать коучу всего три вопроса: кто и как отвечает за результаты? Как он оценивает результативность своего коучинга? Сколько лет он ведет обучение и сколько обучившихся достигли обещанного результата? Если человек не может четко ответить на эти вопросы, то ни в коем случае нельзя с ним дальше продолжать общение, а тем более оплачивать его обучение.

"Сейчас очень популярно такое направление, как anti-aging (антиэйдж, или борьба со старением), и по прогнозам оно будет оставаться таковым в ближайшие 20 лет. И на фоне этого появляется множество специалистов, предлагающих женщинам выглядеть молодыми и здоровыми. И здесь на сцену выходят доморощенные косметологи и диетологи, которые активно рекламируют себя и предлагают красоту и молодость за не очень большие деньги. И к выбору таких специалистов тоже стоит относиться критически", – добавила Гульсум Бисимбаева.

Как отметили в Комитете по защите прав потребителей МТИ РК, за 2023 год было рассмотрено 50 866 обращений от потребителей. В том числе на сферу образовательных услуг казахстанцы написали 839 жалоб – это 1,6% от общего числа обращений. Число граждан, недовольных качеством услуг в сфере образования, по сравнению с прошлым годом выросло в 3,3 раза.

"Большая часть жалоб касается некачественных онлайн-курсов, низкой подготовки преподавателей в дошкольных образовательных учреждениях, среди них есть и факты отказа коучей в возврате денег за курсы обучения, которые не приносят пользу потребителям. Также к нам в ведомство поступает много жалоб на различные развивающие курсы, среди них есть и курсы личностного роста, продвижения, по открытию бизнеса, курсы для женщин", – резюмировала главный эксперт Комитета по защите прав потребителей Меруерт Улькеева.

Казахстанцы жалуются, что качество обучения не соответствует заявленной цене, или же им не были даны те знания, на которые рассчитывали люди. Как отметили в ведомстве, все обращения относительно низкого качества образовательных услуг направляются по компетенции в Министерство науки и высшего образования РК для всестороннего рассмотрения и принятия соответствующих мер.