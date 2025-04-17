В погоне за мечтой: как распознать инфоцыган в соцсетях и можно ли вернуть деньги за бесполезное обучение

В последние годы в Казахстане произошел настоящий бум псевдоблогеров, которые продают онлайн-марафоны, курсы и тренинги по личностному росту. За яркой оберткой чаще всего скрывается отсутствие реального опыта и полезного контента. Как не попасть в сети таких "коучей", узнал Zakon.kz.

Инфоцыгане – это люди, которые зарабатывают на продаже низкокачественных онлайн-курсов, тренингов, часто обещая быстрый успех и большие деньги без особых усилий. Многие из них не имеют профессионального образования, практического опыта в психологии или бизнесе.

Зачастую они используют одну и ту же схему, а именно демонстрируют красивую и успешную жизнь: дорогие автомобили, брендовые вещи и путешествия. Все это ради того, чтобы вызвать у аудитории желание "жить так же" и купить доступ к "секретным знаниям".

Методы привлечения:

Прогрев пользователей Сети перед продажей марафона или курса. Их главная задача – сделать из "холодной" аудитории, "теплую". Создать иллюзию, что число мест ограничено и это уникальный шанс. В ход идут личные трогательные истории, которые эмоционально взрывают, и, соответственно, человек буквально "загорелся" и решил – "я тоже так хочу!"

перед продажей марафона или курса. Их главная задача – сделать из "холодной" аудитории, "теплую". Создать иллюзию, что число мест ограничено и это уникальный шанс. В ход идут личные трогательные истории, которые эмоционально взрывают, и, соответственно, человек буквально "загорелся" и решил – "я тоже так хочу!" Показать, что все реально. Для приманки аудитории блогер дарит дорогой подарок одному из подписчиков, таким образом показывая, что мечты сбываются. Все это сопровождается лирической музыкой и рилсами в соцсетях с настроенным таргетингом.

блогер дарит дорогой подарок одному из подписчиков, таким образом показывая, что мечты сбываются. Все это сопровождается лирической музыкой и рилсами в соцсетях с настроенным таргетингом. И самый важный момент – запуск марафона или курса. Коуч неожиданно сообщает, что получил огромный отклик от аудитории и создаст авторский курс с ограниченным количеством мест. При этом для первых 50-100 участников действует специальная скидка, а также предусмотрена возможность приобрести его в рассрочку.

К слову, с развитием социальных сетей в ловушку псевдоблогеров может попасться каждый. Ведь многие мечтают изменить свою жизнь, прилагая для этого немало усилий. Почему люди покупают курсы так называемых инфоцыган, нам рассказала психолог Тогжан Каинбекова.

По ее словам, во-первых, людям в онлайн-формате бывает проще и безопаснее открыться, так как говорить о сложных чувствах непросто, а осознать и признаться другому человеку еще труднее.

"Обычно курсы проходят на определенных площадках, где человек читает или слушает задание и выполняет его самостоятельно "сам с собой". Позже получает обратную связь от куратора, и человек, проходящий курс, считает, что все просто. Но это ложное чувство, которое может человеку навредить. Тогжан Каинбекова

Во-вторых, организаторы используют, так сказать, пленительные названия "Результат за 1 месяц, 2 недели, 1 сеанс", да и под названием "марафон" подразумевается короткая дистанция, говорит психолог.

"Человека это привлекает больше, чем психотерапия длиной в несколько лет. А на самом деле изменения в личности человека требуют намного больше времени, чем курс за 1 месяц. Также людей цепляет цена, ведь многие ставят акцент на том, что их курс, тренинг, марафон или вебинар дешевле, чем психотерапия". Тогжан Каинбекова

Специалист отмечает, что в самих тренингах и участии в них нет ничего плохого – все зависит от того, кто их проводит. К тому же в эпоху рыночной экономики каждый эксперт имеет право монетизировать свои навыки путем проведения образовательных курсов. Главное, чтобы это приносило пользу и было безопасно для потребителя информационного продукта, считает Каинбекова.

"Люди не могут сами оценить свое психическое состояние, определить наличие депрессии или другого расстройства. Это может сделать лишь человек со специальной клинической подготовкой. В подобных массовых мероприятиях есть риск усугубления состояния. Здесь ответственность лежит на самом человеке, но, к сожалению, не все это осознают и признают, а люди, приобретая курсы, таким образом снимают с себя ответственность. В марафонах и тренингах, даже в психотерапии нет "волшебной таблетки", с помощью которой решатся все проблемы. Пока человек сам не возьмет ответственность за свою жизнь, ему не помогут такие сеансы", – считает она.

Стоит отметить, что в России инфоцыганство получило особенное распространение. Одним из самых ярких представителей стала Елена Блиновская и ее "Марафон желаний". Психолог отмечает, что подобные личности были всегда.

К примеру, в 1990-х был Кашпировский-"телемаг", позже его запретили, назвав опасным. На смену таким телемагам пришли другие "тренеры". Если покопаться в истории, то всегда были шаманы, маги, баксы, емши, которым люди верили и относили свои сбережения, поясняет специалист.

"Сейчас вместо них пришли "тарологи" и тому подобные. И тут я соглашусь с мнением одного из коллег В. Дашевского. Он говорил, что "магическое мышление" – это защитный механизм психики, который необходим человеку для снижения тревоги, связанной с неопределенностью мира. Ведь мы живем в тревожное время. Плюс сейчас мы проживаем в эпоху нарциссизма и культа самосовершенствования: "стать лучшей версией себя", вместо того чтобы стать "собой". Тогжан Каинбекова

Ранее председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков рассказал, как часто казахстанцы жалуются на инфоцыган. Отметив, что по услугам образования за 2024 год поступило порядка 2 тыс. обращений из 62 тыс. – это порядка 3,5% от общего числа жалоб. В частности, обращения были по поводу некачественных курсов и низкой подготовки преподавателей.

На вопрос, что делать, если вы приобрели курс, а он не оправдал ваших ожиданий, а главное, можно ли вернуть потраченные деньги и не попасть в ловушку, ответила юрист Саида Таукелева.

По ее словам, с каждым годом количество потребительских жалоб растет. Обещания карьерного роста или духовного пробуждения нередко оказываются всего лишь маркетинговым трюком, за которым не стоит ни качество, ни ответственность.

"То есть нарушаются базовые права потребителя, предусмотренные Законом РК "О защите прав потребителей". Это право на достоверную информацию об услуге, на ее безопасность и качество, а также право на возмещение ущерба. На практике это выражается в том, что организаторы марафонов не заключают договоры, не информируют о порядке возврата денег, преувеличивают результаты, не раскрывают информацию о своей квалификации, а в случае претензий перекладывают ответственность на самого клиента. Говорят: "Вы просто плохо работали над собой".

Юрист отмечает, что, если курс оказался некачественным или не соответствующим заявленным характеристикам, потребитель имеет право потребовать возврата средств. Но важно иметь доказательства: договор, описание курса, переписку, скриншоты оплаты.

"Закон допускает расторжение договора, если услуга оказана ненадлежащим образом, а также взыскивание убытков, включая моральный вред. Особенно это актуально, если услуга оказалась бесполезной или вредной с точки зрения психологического воздействия".

Чтобы не купить "воздух", важно заранее убедиться, что перед вами не просто блогер, а зарегистрированный предприниматель, который платит налоги и несет ответственность перед клиентом. Это требование прямо закреплено в статье 33 Налогового кодекса РК. Отсутствие регистрации при платной деятельности квалифицируется как незаконное предпринимательство, поясняет специалист.

"Ответственность по статье 272 Кодекса об административных правонарушениях РК предполагает штраф от 15 до 200 МРП, а также возможную конфискацию дохода, полученного незаконно. В случае выявления подобных фактов граждане вправе обратиться в Департамент государственных доходов с соответствующими доказательствами", – говорит Таукелева.

Она также отмечает, что обеспокоенность еще вызывает участие блогеров, рекламирующих недобросовестные курсы. Хотя в действующем законодательстве пока отсутствует специальная норма, регулирующая деятельность инфлюенсеров, на них распространяются общие нормы закона "О рекламе". В частности, запрещена реклама, вводящая в заблуждение. Такие нормы предусмотрены у нас ст. 917 Гражданского кодекса РК.

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Стоит помнить, что услугодатель должен быть как минимум зарегистрирован в налоговых органах и заключать договор с потребителем, с четко прописанными условиями оказания услуги и возврата средств. Именно такие меры помогут отделить качественные предложения от мошеннических схем и вернуть доверие потребителей.

Пока же об этом казахстанцы задумываются только после того, как прошли тот или иной курс, при этом потратив немало средств, но так и не получили желаемого результата.