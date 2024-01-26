Землетрясения в Китае и Алматы: эксперт высказался о возможной причастности людей

Сильное землетрясение в ночь на 23 января, которое напугало жителей Алматы, вызывает много вопросов и домыслов. Zakon.kz побеседовал с экспертом в области сейсмологии, чтобы прояснить действительно ли это землетрясение имеет антропогенный фактор.

Всех интересует, что могло вызвать такое сильное землетрясение, которое почувствовали не только алматинцы, но и жители Астаны. И что привело к смещению тектонических плит и частым повторным колебаниям – естественная сейсмическая активность или результат влияния человека, иначе антропогенный фактор?

Некоторые пользователи соцсетей заметили, что такие частые колебания земли, очаг которых сосредоточен в одной и той же территориальной зоне, наводит на мысль, что землетрясение в ночь с 22 на 23 января имеет техногенный характер. Если посмотреть на карту, где отмечены эпицентры подземных толчков, можно заметить, что очаг находится близко к участку строительства железной дороги в горах Китая и Кыргызстана. Однако сейсмолог, заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков опровергает данное предположение.

"Относительно природы землетрясения, которое произошло ночью с 22 на 23 января, можно сказать следующее: если глубина землетрясения составляет более 10 км, как в данном случае, то природа этого происшествия – однозначно естественный сейсмический процесс. Техногенного характера землетрясения имеют очаг залегания в его эпицентре очень близко к поверхности". Нурсарсен Узбеков

Если есть антропогенный фактор, уточнил эксперт, то оно бывает от технологических процессов, как, например, освоение месторождений полезных ископаемых, в том числе нефтегазовых, рудных.

"Что касается вероятности антропогенного фактора в данном случае, то это немыслимая взаимосвязь. Сопоставьте среднюю силу сейсмического события, к примеру, с интенсивностью подобных работ. Чтобы понятно было: при 5-6 баллах выделяется энергия в 13-ой степени Джоулей, что сопоставимо со взрывом атомной бомбы. Деятельность человека с такой силой маловероятна". Нурсарсен Узбеков

Напомним, энергия, выделенная при атомной бомбардировке Хиросимы достигла около 6-10 в 13-ой степени Дж.

Земля, как живое тело

Эксперт пояснил, что Земля, как живое тело, дышит. И результатом этого дыхания и являются сейсмические процессы, которые происходят за счет движения тектонических плит и других экзогенных и эндогенных сил.

"Наша плита Евразийская. На нее надвигается Индостанская плита (Индия) и Аравийская плита. За счет их движений и возникают сейсмические процессы в нашем регионе". Нурсарсен Узбеков

Он рассказал, что сотни миллионов лет назад древняя казахская земля была ровной, наподобие степной зоны. Но вследствие активизации Индийской тектонической плиты в Альпийский период (ее называют также и Индоавстралийская) произошел наезд плиты на Евразийскую плиту. Так Алматинская агломерация оказалась в зоне сжатия этих двух гигантских структур. Это коллизия по тектонике плит или торошение, которое привело к возникновению гор.

Существует зона, где океаническая плита уходит под сухопутную плиту, под Евразию, где находится Япония. В случае с нашим государством Индийский континент заходит на Евразийский континент. В результате за миллионы лет образовались горы – Заилийский Алатау, Кунгей Алатау, Терскей Алатау, Северный Тянь-Шань и другие. При их формировании возникли большие разломы, которые, как подчеркивает сейсмолог, могут породить большие землетрясения.

"Что касается увеличения сейсмических событий. Существует Глобальный сейсмический цикл, согласно которому в отдельные годы случается усиление активности, происходят серии значимых землетрясений, а в отдельные годы происходит спад сейсмической активности". Нурсарсен Узбеков

По его словам, нынешнее землетрясение, произошедшее на границе Киргизии и Китая, характеризуется Южно-Тянь-Шаньской сейсмоактивной зоной. Эта зона всегда более активна по сравнению с нашей Северо-Тянь-Шаньской зоной. В южной, как правило, происходят наиболее сильные землетрясения.

Сейсмолог напомнил, что такие землетрясения были в прошлом. В частности, в 1987, 1997 и 2008 годах. В Алматы колебания земной поверхности ощущались до 2-3 баллов.

Как долго длятся афтершоки

По данным казахстанских сейсмологов "ННЦСНиИ", только за четверо суток с момента ощутимых толчков алматинские сейсмологи зафиксировали более 1800 повторных толчков. Из них 11 имели ощутимость в Алматы в два балла. На вопрос, как долго еще будут продолжаться афтершоки, специалисты точно ответить не могут.

"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление. Сколько именно по времени будет происходить этот процесс – сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим". Нурсарсен Узбеков

Если вспомнить разрушительное землетрясение в Турции и в Сирии 2023 года, то там так же после толчков происходила череда афтершоков, которые ежедневно пугали жителей, как и сейчас алматинцев. Но сравнивать два сейсмических события специалист не советует, так же, как и искать взаимосвязь – локальный характер землетрясений совершенно разный.

"В нашем случае очаг был расположен очень далеко от границы с нашей страной, в том числе от города Алматы. Расстояние составляло 260-270 км. В очаге произошел основной толчок, а у нас уже было до 5 баллов. Следом мы начали ощущать афтершоки. Они гораздо слабее по силе основного толчка на 3 или 4 порядка. Поэтому влияние афтершоков на нашу территорию неопасно". Нурсарсен Узбеков

В настоящее время в Алматинском регионе сейсмическая ситуация в норме, поэтому нет оснований для беспокойства, заверил эксперт.