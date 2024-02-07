Экономист предлагает привлечь к работе над Налоговым кодексом молодежь с зарубежным образованием

Анализируя высказывание президента Токаева о работе над Налоговым кодексом, экономист Рустем Жансеитов в комментариях Zakon.kz предложил привлечь к работе над документом молодых специалистов с зарубежным образованием.

7 февраля, выступая на расширенном заседании правительства, глава государства раскритиковал работу правительства по новому Налоговому кодексу РК. Он также выразил уверенность в том, что такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только налоговиками, но и экономистами с привлечением бизнеса.

Почему нужно привлекать молодежь

С точки зрения экономиста и общественного деятеля Рустема Жансеитова, работа над цифровизацией налогового администрирования, а также внедрение цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта, которое президент Токаев поручил новому Кабмину, вызывает некоторые сомнения. Эксперт отмечает, что на текущий момент разработкой новой системы налогообложения прибыли и внедрением масштабных поправок занимаются специалисты, оторванные от современных реалий.

"Судя по тому, кто сейчас работает над улучшением нового Налогового кодекса, они погрязли в "старых клише" и "старых методах работы". Они сами до конца не понимают, чего от них хотят. По этой причине нынешний Налоговый кодекс, как и вся работа, которая якобы ведется для его улучшения, неэффективны". Рустем Жансеитов

Поэтому, как считает экономист, к работе над документом следует привлекать не просто своих коллег, фискалов, представителей бизнес-сообщества, но и молодых людей, особенно получивших зарубежное образование. При этом эксперт указывает и на некоторые риски, которые следует учитывать.

"Но, опять-таки, кальку с Запада брать слепо не стоит, потому что у многих даже развитых государств довольно запутанная налоговая система", – делает оговорку Жансеитов.

Чем прозрачней, тем лучше

Экономист уверен, что для обеспечения высокой собираемости налогов Казахстану необходимо показать максимально прозрачную и простую налоговую систему.

"Налоговые правила должны быть предельно ясны и понятны, без всевозможных иносказаний и разночтений, а также тех вещей, которые простой предприниматель может не знать. Все, в конце концов, можно свести к одному мобильному приложению, чтобы каждый видел, сколько его предприятие должно заплатить в этом году. Сервис, который бы автоматически просчитывал и прибыль, и все вытекающие из нее налоги, включая социальные отчисления". Рустем Жансеитов

На замечание президента Токаева о невозможности бездумного увеличения налоговой нагрузки и поиске решений над совершенствованием системы налоговых сборов Жансеитов в качестве варианта подал идею интенсифицировать штрафы на дорогах.

"Насколько я понимаю, сейчас многие госорганы судорожно мечутся, ищут новые источники поступления в бюджет. Можно сделать идеальную систему контроля за порядком на дорогах через видеорегистратор на частных автомобилях. Бюджету это не будет стоить ни копейки в отличие от тоге же "Сергека". Зато штрафов будет очень много, прибыль от них будет огромной, вплоть до нескольких сотен миллиардов тенге в год. Понятно, что не всем это понравится. С другой стороны, не нарушай – и не будут тебя штрафовать. А когда все дороги будут покрыты невидимыми глазами, то все перестанут решать (коррупционными методами. – Прим. ред.) и начнут ездить по правилам". Рустем Жансеитов

Резюмируя, эксперт еще раз подчеркнул, что в Казахстане давно назрела реализация концепции упрощенной и понятной всем системы налогообложения.