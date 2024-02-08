Соседи о погибших близнецах в Алматы: Этих ребят очень любили

В Алматы ночью 8 февраля 2024 года на дом в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района сошел оползень. Погибли четыре человека: двое взрослых и юноши-близнецы, сообщает Zakon.kz.

На место трагедии прибыли не только сотрудники специальных служб, но и неравнодушные граждане. К примеру, такие как, Алена и Елена. Они рассказали, что являются родителями учащихся школы №48.

"Школа организовала горячее питание сотрудникам скорой помощи, спасателям и полицейским. Мы приехали помочь", – уточнили женщины.

Также они добавили, что не были лично знакомы с погибшими мальчиками.

"Они учились в 10 классе. Этих ребят очень любили. Они хорошо учились. Сейчас приехали их одноклассники. На месте присутствовала также директор школы с самого утра", – также добавили активистки.

Кроме того, соседи уже организовали сбор средств.

"Район у нас сплоченный. И школа, и мы все поможем", – заключили местные жительницы.

В "Казселезащите" уже озвучили основную причину ЧП.

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