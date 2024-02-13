Впервые увидели снег и горы: как живут казахстанцы, эвакуированные из сектора Газа

Три месяца назад, 17 ноября 2023 года, 99 казахстанцев вместе с семьями были эвакуированы из сектора Газа из-за ожесточенных атак Израиля. Корреспондент Zakon.kz узнал, как сейчас они живут и планируют ли возвращаться в Палестину.

Историю Марьяны Эль Масри наши читатели уже знают. Она гражданка Казахстана, которая много лет назад вышла замуж за палестинца и проживала в секторе Газа. В тот момент, когда неожиданно война ударила в полную мощь, женщина и ее супруг по делам находились в Алматы. А четверо ее детей оказались в ловушке на горячей точке.

Больше месяца Марьяна толком не ела и не спала. Она ничем не могла помочь своим детям. Ей оставалось терпеливо ждать и слепо верить в удачу. Чудо все-таки произошло. Благодаря тому, что власти Казахстана провели спецоперацию по эвакуации соотечественников и буквально вырвали их из лап смерти. В числе счастливчиков оказались и дети Марьяны.

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В настоящее время семья снимает квартиру в Алматы, взрослые работают, а дети ходят в школу. Жизнь в городе дорогая, поэтому нельзя расслабляться, признается женщина.

"Мы снимаем квартиру, жилье дорогое, но нужно кормить детей, поэтому без работы никак. Но ее найти сложно, прежде всего из-за возраста – мне 50 лет, на госслужбу не возьмут, остаются такие предложение, как продавец, кухонный работник и так далее". Марьяна Эль Масри

Однако при этом женщина отмечает, что самое главное для нее, что дети счастливы и спокойны. И для впервые приехавших сюда из Палестины детей большей неожиданностью стали наши высокие бархатные горы и снег.

"Несовершеннолетние ходят в школу. Дети по-русски говорят уже лучше, чем их отец, но с грамматикой, чтением пока сложно. Однако учителя уверяют, что они способные и все получится. У детей появились друзья в Алматы, их тепло приняли, даже с уроками помогают. В Казахстане детям больше всего понравились горы, они впервые увидели снег, еще неожиданностью для них стало, что здесь бывает очень холодно". Марьяна Эль Масри

Ужасы войны семья до сих пор вспоминает со страхом. Их дом в секторе Газа разбомбили. Возвращаться некуда и как быть, еще не понятно.

"Мы очень тяжело отходили, до сих пор дети боятся оставаться одни. Дочка учится в 10 классе, она постоянно звонит и спрашивает, как я. Младший ребенок везде ходит со мной за ручку. Мы боимся разлучаться. Дети говорят, что на войне поняли, как сильно хотят к маме, и для них сейчас главное, чтобы я была рядом. Здесь им кажется жизнь прекрасной. У нас в Палестине разбомбили дом, осталась только яма. Поэтому сейчас вопрос возвращаться назад пока не стоит. Мужу в любом случае нужно будет возвращаться, потому что там у него работа. Он врач. А мы пока остаемся здесь". Марьяна Эль Масри

Пока семья Эль Марси получила визу на один год. А другие эвакуированные, по словам женщины, все еще добиваются сокращения госпошлины на визу.

"В Казахстане нам помогли с документами, убрали штрафы. Я и мои дети граждане Казахстана, а муж – палестинец. Нам дали визу на год. А знакомые, которые приехали сюда, у них дети палестинцы, вот у них большие трудности, поскольку для больших семей виза на воссоединение семьи стоит очень дорого. Они сейчас ходят в миграционную службу, просят, чтобы им убрали госпошлины, там по 100 тысяч тенге на одного человека". Марьяна Эль Масри

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Близкие Марьяны из Палестины говорят, что конца войны не видать. И когда там наступит мир и люди смогут вернутся домой – неизвестно.

"С родственниками из Палестины мы поддерживаем связь. Там ситуация все еще тяжелая. Пока они никакого выхода не видят. Власти Израиля предлагают одно, а Палестины – другое. Так или иначе страдают простые люди. Они бегают с места на место, их сильно гоняют. У нас среди знакомых очень много погибших и пропавших без вести". Марьяна Эль Масри

На официальный запрос Zakon.kz в МИД РК ответили, что в настоящее время на территории Газа по различным причинам остаются девять граждан Казахстана и члены их семьей – граждане Палестины.

"Они добровольно отказались от эвакуации в связи с отсутствием каких-либо контактов с Казахстаном, а также запретом на выезд из сектора Газа высококвалифицированным врачам и медицинским работникам. Направлять эвакуационный борт пока не планируется", – отметили в МИД РК.

В ведомстве также подчеркнули, что гуманитарная деятельность является важным направлением внешней политики нашей страны. Казахстан придерживается миролюбивой политики и принципов справедливости, всегда стремится оказывать поддержку государствам, находящимся в трудной гуманитарной ситуации.

Учитывая катастрофическую ситуацию в секторе Газа, наша страна не осталась в стороне. В конце 2023 года Казахстан оказал палестинскому народу финансовую помощь в размере одного млн долларов путем перечисления денежных средств в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и дополнительную материальную гуманитарную помощь весом более 38 тонн.

Ранее Министерством иностранных дел РК по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева была реализована эвакуация казахстанцев, находившихся в секторе Газа. Специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей.