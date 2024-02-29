Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля

В 2024 году смогут отметить свою дату все, кто родился 29 февраля. Это число выпадает лишь раз в четыре года, и не все именинники могут отметить праздник в свой день. Zakon.kz удалось поговорить с казахстанцами, родившимися в високосный год, а также с нумерологом о влиянии цифр.

Но как же так произошло, что в феврале в разные годы выпадает разное количество дней?



Земля делает полный оборот вокруг Солнца не ровно за 365 дней. На самом деле это происходит за 365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд. Игнорирование этих почти шести часов со временем привело бы к серьезной ошибке в летоисчислении, которое ведет человечество. Но еще в 45 году до нашей эры римский император Гай Юлий Цезарь поручил астрономам выяснить точную продолжительность года. Созданный календарь был назван в его честь – Юлианским. Только спустя полторы тысячи лет появилась альтернатива: в конце XVI века Папа Григорий XIII предложил систему, при которой високосным считается год, номер которого кратен четырем, – тогда в феврале появляется дополнительный день.

Особая дата

Как рассказала казахстанский психолог и нумеролог Айсулу Ахимова, категорию личностей, рожденных 29 февраля, можно назвать редкими людьми.



"Если анализировать согласно нумерологии, то нужно взять во внимание, что число "2" символизирует полярность и дуализм мира: разделение на свет и тьму, день и ночь, белое и черное. Число "два" может указывать как на достижение равновесия, гармонии, так и на нестабильность, переменчивость, противоречивость и сложности в принятии решений. Девятка же представляет собой число великих мудрецов, прогресса на земле, достижений и высот. Это символ совершенства знаний о мире, логики, ума и памяти", – отметила специалист.

Кроме того, стоит взять во внимание, что февраль – последний месяц зимы, за которым наступает возрождение или рассвет, продолжила нумеролог. В этом контексте "двойка" представляет собой противопоставление холода и тепла, голода и изобилия, пасмурности и ясного голубого неба.

Айсулу Ахимова добавила, что если рассматривать с календарной точки зрения, то двойка – второй месяц, а значит, вторая ступень года.

"Мудрецы знают, что делать первый шаг трудно, но еще сложнее двигаться вперед, не застревая на месте или не поддаваясь разочарованию от начальных результатов. Второй месяц года – вторая ступень для дальнейшего движения. Он устанавливает тон для всего года", – сказала эксперт по влиянию числовых вибраций на жизнь человека.

По словам нумеролога, в целом, люди с датой рождения 29 февраля обладают уникальным даром спонтанного принятия верных решений и оригинальным мышлением.

"Нередки случаи, когда окружающие недоумевают и называют рожденных в високосный год "чудаками". Их упрекают в нестандартности мышления, однако они отличаются неподдельной энергией, жизнелюбием и активностью, наполнены свежими идеями и стремлением к творчеству", – сказала специалист.

Считается, что им удается легко найти общий язык с любым человеком, будучи увлекательными и умными собеседниками.

"Окружающие ценят их сообразительность. Такие люди часто удивляют необычными поступками и придерживаются изысканных манер, из-за которых они кажутся эксцентричными и непредсказуемыми личностями", – продолжила нумеролог.

По ее мнению, рожденные в этот день обладают сверхчувствительностью и потенциалом развития экстрасенсорных способностей, за что обязаны влиянию мистической планеты Нептун и их знаку зодиака Рыбы.

Кроме того, люди, рожденные 29 февраля, обычно всегда находятся в отличной физической форме, сохраняют молодой дух, вызывая у окружающих восхищение. Их молодость души – естественное состояние, неподвластное времени. Оно сопровождает их на протяжении всей жизни.

Какие они, новорожденные 29 февраля 2024 года

Известный нумеролог предоставила данные, какими особенными качествами может наделить судьба малышей, родившихся 29 февраля текущего года.



"Рожденные 29.02.2024 имеют нумерологию миротворцев и мечтателей. В психоматрице после всех расчетов в финале у этих деток выходит пять "двоек". А это значит, что энергию нужно расходовать вдумчиво, осознанно и терпеливо. Родителям таких малышей важно направить их активность в спорт, а также в занятия творчеством. В будущем этим детям в профессиональной деятельности важно постоянно развиваться, они не могут долго находиться на одной должности, и каждые 2-2,5 года будут стараться менять место работы и двигаться вперед, наверх, к новым достижениям. Нумеролог Айсулу Ахимова

По утверждению Ахимовой, эти дети – носители важной информации и другого измерения. С детства у них могут быть неоднозначные сновидения, обостренная чувствительность, переменчивость в решениях и действиях и тонкая интуиция.

"В этом году дата выпала на 20 лунный день цикла. А 20 лунный день – время важных поступков и победы над собой. В этот день хорошо освободиться от груза, так как происходит отпущение кармических долгов". Айсулу Ахимова

Кроме того, 29 февраля 2024 года – день духовного роста.

"Родителям детей, рожденных в этот день, следует осознать, что в мире нет случайностей. Все имеет свою закономерность и одно проистекает из другого. Этот день поможет услышать голос собственной души, укрепить свои убеждения и обрести истинное "Я". Отличное время для духовного роста, понимания законов Вселенной, осмысления собственного пути и смысла жизни", – добавила специалист.

Люди, рожденные 29 февраля, в будущем смогут интерпретировать знаки природы и различные предзнаменования.

Айсулу Ахимова советует родителям детей, появившихся на свет в високосный год, в воспитании избегать психологической зависимости.

"С детства дайте понять ребенку, что он сможет всего добиться сам. Что ему по силам все, какие бы цели он не поставил. Важно подчеркнуть, что идти к ним нужно не оглядываясь на мнение окружающих. Пусть ребенок не ждет одобрения от каких-либо людей, а решительно действует". Айсулу Ахимова

Также нумеролог всем родившимся 29 февраля порекомендовала не подавлять свою непосредственность и индивидуальность. Следует уделять внимание личностному росту, развивая идеи и способности.

Соотечественники о необычной дате рождения

Фото: pixabay

Нам удалось поговорить с некоторыми из них и узнать, как они, рожденные в столь необычное число февраля, празднуют свой день рождения и считают ли себя особенными.



Дмитрий родился в советское время в високосный год, сейчас проживает в Германии.

"Родился 29 февраля, но при рождении в роддоме меня записали на 1 марта. В те годы очень часто в случае рождения в такой необычный день записывали следующей датой. Поздравляют меня весьма логично для такой даты: когда нет ее в феврале – на следующий день или в полночь, с 28-го февраля на 1 марта". Дмитрий

При этом Дмитрий подчеркнул, что относится к факту "исчезающей даты рождения" в календаре спокойно.

"Приятен, конечно, тот факт, что, узнав о необычной дате моего появления на свет, мне в магазинах дарят какие-то подарки. Люди удивляются, что день рождения у меня не ежегодный, вручают компенсирующие "презентики" по этому случаю", – делится воспоминаниями Дмитрий.

Адия, 56 лет, живет в городе Шымкент.

"Конечно, приятно осознавать, что, согласно календарю, мне сейчас 14 лет, и вся жизнь впереди (смеется). Но я, конечно, счастливый человек, и ничего в своей судьбе не поменяла бы, получив возможность очутиться в подростковом возрасте. Помню, что в юности мне часто говорили, что я родилась в счастливый день. Конечно, я так и не узнала, почему. Не могу утверждать, что мне везет по жизни. У меня все, как у всех – свои радости и печали. Но стоит заметить, что в мой год, високосный, мне везет немного больше. И здоровье крепче, в семье все стабильно и спокойно, на работе выпадает больше приятных финансовых неожиданностей. Как будто это наше время – всех родившихся 29 февраля. Поэтому и в текущем году рассчитываю на удачу", – поделилась своим мнением женщина.

Анна родилась в Караганде тоже в високосный год. Она, напротив, убеждена, что такая неординарная дата наделила ее какой-то особенностью.

"С раннего детства я ощущала себя необычным ребенком. Не стану скрывать, родившись в такую удивительную дату, я всегда чувствовала себя особенным ребенком. Для меня сюрприз моего дня рождения был удивительным обстоятельством появления на свет", – поделилась воспоминаниями из детства Анна.

Анна любит путешествовать и снимать во время поездок необычные и красивые объекты, которые чаще всего удается заметить только ей. У девушки хорошо развита "чуйка" на людей и интуиция на события.

"Ускользающая дата моего рождения не влияет на праздник. Отмечаю свой день рождения я ежегодно – 29 февраля или 1 марта. Окружающие и близкие приняли этот факт и реагируют нормально: поздравляют в любой выпадающий день. Некоторые, конечно, удивляются и подмечают, что этот факт с датой очень необычен. Но я никогда не праздную раньше, если в каком-то году месяц ограничивается 28-м числом". Анна, 27 лет

Нумеролог также рекомендует отмечать день рождения только 1 марта.

29 февраля родились

Любопытно, но 29 февраля празднуют свой день рождения около 4 млн человек – это 0,0686% населения Земли. Среди них:

Джоаккино Россини – легендарный итальянский композитор, который, кроме 39 опер, создал вокально-симфонические произведения, вокальные и фортепьянные миниатюры.

Джеймс Митчел – американский актер. За свою долгую жизнь он сыграл в более чем 50 фильмах, принял участие в 10 бродвейских представлениях.

Артур Джанибекян – один из основателей успешного телешоу Comedy Club. В проекте руководит финансовым блоком, главный генератор бизнес-идей компании.

В Казахстане свой день рождения 29 февраля отмечают:

Ерлан Сыдыков – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;

Серик Абас-шах – экс-директор телеканала "Ел Арна";

Айбек Паяев – депутат Мажилиса Парламента РК.

Нам удалось связаться с мажилисменом, который рассказал нам об отношении к своей дате рождения.

"Дата, конечно, удивительная. С днем рождения у меня так: когда не выпадает в году даты 29 февраля, друзья и близкие поздравляют меня в конце дня 28-го или 1 марта. Но отмечаю праздник чаще всего в официальный день рождения – 29 февраля. Провожу его в кругу семьи, с родными и близкими друзьями. Отношусь к этой необычной дате очень спокойно, как к дополнительной возможности провести время с семьей", – поделился Айбек Минаимбекович.

Как рассказали в Бюро национальной статистики, за годы независимости 5110 казахстанцев родились 29 февраля.

Фото: Zakon.kz

В соответствии с данными таблицы в предыдущем високосном году, 2020-м, родились 461 мальчик и 406 девочек.