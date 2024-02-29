Единый часовой пояс: как не проспать работу, учебу или авиарейс 1 марта

Как известно, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перейдет на 5-й часовой пояс. Несмотря на большое количество пояснений, данных официальными лицами перед грядущим "путешествием во времени", некоторые вопросы у населения еще остались. Zakon.kz попробовал найти на них ответы.

Автоматически или ручками?

В конце января в Комитете техрегулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции нас заверили: проблем с переводом виртуальных "стрелок" назад в смартфонах не возникнет – умные гаджеты справятся с синхронизацией самостоятельно. А заботу об этом возьмут на себя мобильные операторы.

Ориентироваться поставщики услуг будут на государственный первичный эталон единиц времени и частоты.

"Это ежечасно синхронизирующееся с мировыми аналогами, показывающее самое правильное время оборудование", – объяснили в комитете.

Однако уже в конце февраля Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предупредило казахстанцев о необходимости обновить операционные системы.

26 февраля ведомство поделилось инструкцией по перемещению "назад в будущее". В общем, достаточно следить за подключением к интернету, запустить автоматическое обновление времени и перезагрузить устройство.

Алгоритм для конкретных систем следующий:

Windows

Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.

Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.

Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".

Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.

macOS

Откройте Системные настройки > Дата и время.

Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.

Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.

Android

Откройте Настройки > Система > Дата и время.

Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.

Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

iOS (iPhone и iPad)

Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.

Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.

При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.

Важно помнить, что технические сбои случались даже у знаменитой DeLorean. Поэтому, если гаджет не осилил задержаться в 29 февраля еще на 60 минут, убедитесь, что он действительно обновлен до последней версии ОС. Проверьте правильность выбранного часового пояса. На крайний случай попробуйте сбросить настройки сети.

Главное – перед отходом ко сну удостоверьтесь в том, что смартфон точно не отстал от прогресса и постановления правительства и готов разбудить вас в нужный час.

Я останусь на связи?

Отечественные операторы связи в один голос обещают: маленький "миллениум" почти не отразится на клиентах. И вторят МЦРИАП: надо лишь проверить настройки времени в телефоне.

Однако проверять и пополнять баланс, менять тарифные планы, отключать и подключать услуги, звонить "за бугор", перерегистрироваться и пользоваться кабинетом в приложениях в "ночь Х" все-таки не стоит. Дело не терпит отлагательств? Постарайтесь управиться до вечера 29 февраля.

Могут возникнуть проблемы и со списанием абонентской платы. Поэтому пополнить баланс желательно за день-два "до".

"Если абонентская плата по текущему тарифу должна списаться 1 марта, то баланс своего счета лучше всего пополнить до 23 часов 29 февраля. Своим балансом, как и ресурсами, удобно управлять через приложение оператора", – посоветовали в одной из компаний.

Будет ли работать Электронное правительство?

С 22:00 29 февраля до 2:00 1 марта оно будет проходить через жернова технических работ. Соответственно, в данный промежуток некоторые сервисы рискуют стать недоступными, а именно:

портал egov.kz и его компоненты;

мобильное приложение egov mobile;

единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";

единая информационная система "Техосмотр";

сервис электронных обращений "e-Otinish";

другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

Как успеть на транспорт?

От комичного опоздания пассажиров должны спасти непосредственно авиакомпании, сказали нам в пресс-службе Международного аэропорта Алматы. Они заблаговременно уведомят об изменении времени вылета, прислав соответствующее сообщение на мобильный или почту. Так, подобные уведомления уже получили даже граждане, путешествие которых назначено аж на конец марта. Поэтому переживать не стоит – просто посчитайте, к какому времени явиться на регистрацию, отталкиваясь от нового тайминга.

Вылет 1 марта? Не поленитесь уточнить информацию у перевозчика.

Так, по данным Минтранспорта, с 29 февраля по 2 марта на базе оперативного штаба Авиационной администрации Казахстана будет функционировать "горячая линия" по номерам: 8 7172 79 82 14, 8 7172 79 82 13.

А для уточнения актуального статуса авиарейса пассажирам следует обратиться в справочные службы аэропорта и call-центры авиакомпаний:

Air Astana – 8 727 244 44 77,8 7172 58 44 77, 8 702 702 44 77;

FlyArystan – 8 727 331 1010 (WhatsApp 8 702 702 0227);

SCAT – 8 7252 99 88 80;

Qazaq – Air 8 727 356 14 14.

Для обладателей ж/д билетов действует единая телефонная справочная служба АО "Пассажирские перевозки" по номеру "1433" и Telegram-бот @KTZH_PP_BOT.

Во сколько идти в школу?

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 20 февраля 2024 года рассказал, изменится ли время начала учебы в школах страны на фоне введения единого часового пояса с 1 марта. В теории, это не исключено. Но по решению самой образовательной организации и акиматов.

А ни от тех, ни от других просьб "грызть гранит науки", например, с 8:30, судя по всему, не поступало. По крайней мере, в нескольких школах Алматы и области нам сказали, что о переносе занятий с 1 марта речи не идет.