Как дополнительный час отразится в квитанциях за электричество у казахстанцев

Казахстанцы обеспокоены тем, что из-за перехода на единый часовой пояс начнут больше потреблять электроэнергии. А значит, и счета их станут больше, если весной и летом это будет еще незаметно, то с наступлением холодов ситуация изменится. Многие уже схватились за калькуляторы.

Корреспондент Zakon.kz разбирался, как дополнительный час отразится на суммах в квитанциях казахстанцев. С 1 марта алматинцы будут больше платить за электроэнергию. Эта новость огорчила жителей, учитывая, что условно в их день вписывается дополнительный час из-за перехода на единый часовой пояс.

Алия Ахметова живет в частном доме в микрорайоне Думан. Ежемесячно за электричество она платила около 15 тысяч тенге. Теперь настороженно ожидает квитанцию с новым тарифом и суммами. Признается, что фраза "все дорожает" уже не сходит с уст.

"В нашем дне условно теперь дополнительный час. Соответственно, потреблять энергии мы будем больше. Сейчас в шесть вечера темнеет, а осенью и зимой вообще в четвертом часу будем включать свет. Конечно, это все сразу отразится в квитанции, плата за электроэнергию будет щедро набегать. И так все дорого", – говорит домохозяйка.

Женщина задается вопросом: как государство будет справляться с такой нагрузкой, когда периодически твердит о том, что электроэнергии на всю страну не хватает?

"По вечерам забираю детей из школы, на улице темно. Освещение не везде налажено, а там, где горят фонари, тускло. Здесь важен вопрос безопасности, чтобы людям было нестрашно и комфортно возвращаться домой на час позднее", – отмечает собеседница.

О том, что электроэнергии Казахстану не хватает, подтверждает и политолог Петр Своик. Правда, в последние годы в этом вопросе выручают соседи. Россия нам поставляет недостающую электроэнергию. Однако и берет за свои услуги она в разы дороже.

"Сами мы способны вырабатывать примерно 15 тысяч МВт – это вся национальная энергосистема. Но наши возможности с реальной нагрузкой не совпали еще 3-4 года назад. С тех пор нам приходится брать недостающую электроэнергию из России. Если в прошлую зиму мы тянули 1000 МВт, то в эту зиму в декабре мы попросили 1500 МВт, а в феврале, когда ударили морозы, вовсе получили 2500 МВт. Если отечественная генерация обходится примерно в 15 тенге за кВт в час, то у России мы берем от 30 до 70 тенге за кВт в час", – привел данные эксперт.

Однако специалисты успокаивают соотечественников, поясняя, что нагрузка на сети придется небольшая и наши системы с ней справятся. Дефицита электроэнергии и отключения электричества в стране точно не будет, как и резкого скачка цен за нее.

"Беспокойство населения, конечно, нормальное и понятное явление. То, что темнеть будет раньше и людям придется пораньше включать свет. У нас есть прибор учета, каждый потребитель будет оплачивать столько, сколько потребил. А то, что световой день сдвинулся на час, потребление вечернее увеличено, но ведь и утреннее потребление сокращается. Поэтому расходы уравниваются. В принципе, значительного увеличения показаний в квитанциях мы не ожидаем, даже считаем, что переход на единый часовой пояс не должен отразиться на оплате населения за электричество. Отметим, что все нуждающиеся, у кого коммуналка будет превышать 10% от дохода, могут рассчитывать на господдержку. Они обращаются в исполнительные органы и получают разницу за коммунальные услуги", – пояснил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Нурлан Булатбаев.

Аналогичный ответ дали и в Министерстве энергетики РК. В ведомстве указали, что, согласно оценкам экспертов, перевод времени на час назад не окажет какого-либо существенного влияния на уровень потребления электроэнергии. Более того, такой перевод времени никак не повлияет на пиковую величину потребления электроэнергии. Пиковая величина потребления электроэнергии останется без изменений.

"Незначительные колебания потребления могут наблюдаться в зависимости от сезона. Так, оценочно, такие колебания могут достигать в зимний период порядка 0,15% в северной и южной зонах ЕЭС (Единая электроэнергетическая система) Казахстана. В то же время в летнее время колебаний потребления не прогнозируется. Перевод времени на час назад не будет оказывать влияния на затраты на электроэнергию. Конкретные оценки изменений следует проводить в каждом конкретном случае с учетом особенностей региона и энергосистемы", – проинформировали в Минэнерго.

С 1 марта 2024 года в Алматы повысили тариф на электроэнергию. Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева объяснила, что изменение тарифов на электроэнергию связано с внедрением модели единого закупщика и изменения среднемесячной заработной платы.

Отметим, что в полночь с 29 февраля на 1 марта местное время изменилось в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областях. Стрелки часов на час назад перевели жители 15 регионов Казахстана. Теперь вся территория страны расположена в часовом поясе "UTC+5".