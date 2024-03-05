Возвращение к жизни: истории полицейских о спасении казахстанцев от суицидов

Самоубийства в Казахстане остаются острой проблемой и занимают высокие позиции в мировом антирейтинге. Однако, к большому счастью, периодически в лентах мелькают новости о чудесном спасении жизни. Корреспондент Zakon.kz поделится, как героям удается вырвать людей из лап смерти.

Обновленные данные по суицидам в республике будут лишь в апреле. Однако по сводкам можно понять, что ситуация остается плачевной. Если обратиться к цифрам, то в отчете организации Wisevoter, на 20 февраля 2023 года Казахстан занимает 19 место из 178 стран – 17,6 на 100 тысяч населения.

По предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2023 году 1 539 казахстанцев покончили жизнь самоубийством. Больше всего в Карагандинской области – 197, Акмолинской области – 178 и Алматинской области – 142.

Ему хотелось с кем-то поговорить

Накануне прогремела новость о том, что в Абайской области диспетчер службы спасения предотвратила попытку суицида. Героем дня стала 35-летняя Айжан Каленова. Она около года работает в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС.

"До этого я работала преподавателем в университете. Решила попробовать что-то новое. В службе спасения работаю сутки через трое. Ежедневно мы отрабатываем сотни разных звонков. За год чего только не видела. Когда сердце сжималось от боли обращаемого. То пожар, то чрезвычайное происшествие. Бывает, что звонят и спрашивают: "Помогите! У меня телефон заблокировался, что делать? А иногда ложные сообщения оставляют". Айжан Каленова

Фото: РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай"

В службе спасения каждая секунда на счету. Тут важны оперативность, точные действия и стрессоустойчивость. С диспетчерами работают психологи, которые обучают, как вести себя в разных случаях и какой совет давать человеку, находящемуся по ту сторону телефона.

"Мы должны на каждый звонок реагировать мгновенно. Правильно принимать и передавать дальше информацию. Уметь успокаивать и поддерживать человека, потому что часто человек звонит и волнуется, не может объяснить, что у него там случилось или где он находится. В таких ситуациях, как быстро ему окажут помощь, зависит от наших действий. Здесь высокая ответственность. И это слаженная командная работа". Айжан Каленова

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Диспетчер рассказала про подробности спасения подростка в Абайской области. 17-летний студент намеревался совершить суицид, спрыгнув с моста. Перед этим он позвонил на 112.

"Звонок поступил 3 марта в девять утра. Подросток сказал, что ему плохо и он хочет совершить суицид из-за проблем с учебой. Наша беседа продлилась 10 минут. Конечно, мне было страшно, но я не подавала виду. Пыталась всячески поддержать с ним разговор. Сказала, что меня тоже отчисляли с учебы, хотя это было не правдой. Он особо ничего не рассказывал о себе. Он нервничал и плакал. Мне показалось, что он просто хотел с кем-нибудь поговорить. Я оказывала ему психологическую поддержку до прибытия на место полицейских и медиков. По суициду не часто поступают звонки. Неожиданно быстро все произошло, что я даже не успела всего понять. Мы все рады, что он остался жив. И нам хочется, чтобы в жизни у него все хорошо сложилось". Айжан Каленова

Айжан добавила, что у нее трое детей, и старший сын тоже подросток, поэтому она как мама понимает звонившего ей студента.

Разные проблемы, но не одно решение

В этот же день в Карагандинской области участковые спасли сельчанина, нанесшего себе ножевое ранение. В отдел полиции поселка имени Г. Мустафина УП Бухар-Жырауского района поступило сообщение: мужчина с ножом в руках ходит по двору своего дома. На место происшествия через считанные минуты прибыли инспектора Тлектес Маханов и Канат Орманбетов.

"У входа в дом нас встретила хозяйка. Именно она и звонила в полицию, сообщив о неадекватном поведении сына. Во дворе его уже не было. Заявительница предупредила, что он находится дома. Но женщина боялась зайти даже в прихожую. Мужчину нашли в одной из комнат – он лежал на кровати. Обратили внимание на левую руку с ножевой раной. Оказалось, дебошир, пытался покончить с собой, полоснув лезвием кухонного ножа по венам запястья. Сразу, чтобы предотвратить кровотечение, первым делом наложили на руку жгут. Затем раненого передали фельдшеру скорой помощи", – сказал Тлектес Маханов.

Оперативное вмешательство полицейских помогло избежать большой беды. Мать поблагодарила участковых за спасение сына. Что касается сельчанина, то в данном случае обошлось без госпитализации и его состояние никаких опасений у медиков не вызывает.

В Павлодарской области девушка хотела спрыгнуть с пешеходного моста в районе "химгородков". На место прибыл инспектор службы батальона патрульной полиции Медхат Жылкыбаев. Он заметил, что она была в полном отчаянии, поэтому начал вести с ней диалог. Ему удалось успокоить ее и уговорить отступить от края. Она поделилась, что на такой шаг пошла из-за ссоры с супругом.

"Нет единого инструктажа, как действовать в таких случаях. Прежде всего нужно оставаться человеком, понять чужую боль и помочь найти пути решения. Ведь все можно исправить, кроме смерти. А жизнь такая короткая, поэтому лучше жить и радоваться мелочам", – говорит полицейским.

Лейтенант полиции из Павлодарской области Олжас Тлеубергенов признается, что чуть ли не каждый день стражи порядка спасают жизни. Он поделился, что самое трогательное спасение на его опыте произошло в 2022 году.

"15 октября 2022 года около 17:30 в полицию Павлодара поступило сообщение, что на электрической вышке, расположенного по улице Генерала Дюсенова, 1, мужчина пытается совершить суицид. Я прибыл на место и поднялся на вышку, примерно с 10-этажный дом, и стал разговаривать с мужчиной. Павлодарец 1984 года рождения, находясь в наркотическом состоянии, из-за ревности к супруге, решил покончить жизнь самоубийством. Я сказал, что у меня есть семья, которая также как и его, ждет меня дома. Мужчина расплакался, и стал рассказывать о случившемся, о том, что у него есть дочь, которой три года. Поговорив с ним, мы вместе спустились вниз". Олжас Тлеубергенов

После переговоров мужчина спустился вниз. Он передан врачам, которые в последующем направили его в психиатрическую больницу.

Другой случай в Павлодарской области 16 января 2023 года в 21.35. На сотовый телефон участковому инспектору Куанышу Алинову позвонила женщина. Она сказала, что переживает за супруга от которого недавно ушла. Он пригрозил ей, что сделает с собой что-нибудь, если она не вернется к нему с детьми.

"Дверь дома была закрыта на внутренний замок. Прочесав весь двор, я включил фонарь и стал светить во все окна. В одном из них увидел висящего на петле человека. Я побежал к своей машине, достал монтировку и, разбив стекло, залез в дом. Снял мужчины с петли. Оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал врачей", – вспомнает Куаныш Алинов.

Как помочь "утопающему"

Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев дал совет, как помочь человеку, если он говорит о своем суициде.

"Важно начать с одного очень распространенного мифа, который звучит так: если человек примет решение закончить жизнь суицидом, то сделает это молча. Это очень опасное заблуждение, потому что к действиям суициденты переходят с мыслей", – считает Артур Жумашев.

Заметить человека с суицидальными мыслями и намерениями несложно. Вот некоторые маркеры:

рассказывает вам о нежелании жить. И здесь важно определить суицидальный риск. Он варьируется от мыслей "как я устал от жизни" до подробного рассказа, как и при каких обстоятельствах человек уйдет из жизни;

находится в затяжной депрессии, ни с кем не общается, ничего не хочет, закрывается от мира и контакта с людьми;

пишет прощальное письмо, завещание, возвращает долги;

человек был в депрессивном состоянии, а затем внезапно стал общаться, встречаться с людьми;

рассказывает, как ему тяжело в жизни, что он не может справиться с чем-то, что его руки опускаются.

Психолог пояснил, что к мыслям о добровольном уходе из жизни, как и непосредственно к суициду, приводит аутоагрессивное поведение. Человек не может направить свою агрессию (как импульс) наружу, он не находит и не видит поддержки для удовлетворения своих потребностей в среде. Он переживает внутреннее психологическое неблагополучие.

Среди частых причин суицидального поведения – затяжная депрессия, в основе которой подавленные чувства и переживания, неудовлетворенные потребности. Человек может ощущать свою ненужность. Он думает о том, что его жизнь в тягость для других, что он бесполезен и неинтересен.

Непрожитое горевание – также одна из причин суицида. Человек не может справиться с потерей, утратой кого-либо или чего-либо. Кормилец, ответственный за обеспечение всей семьи, лишился работы, и эта потеря запускает воронку самых ужасных фантазий и деструктивных мыслей.

Последствия участия в военных действиях и психологических травм также являются причинами суицидального поведения. Человек не справляется с тем, что ему пришлось пережить.

По словам Артура Жумашева, если вы замечаете вышеперечисленные маркеры в человеке, важно отреагировать адекватно:

Максимально спокойно выслушайте человека. Его не нужно успокаивать, что-то советовать сразу или предлагать решения. Поговорите с ним о его чувствах, что он переживает сейчас. Возможно, он нуждается в тактильном контакте – с его разрешения возьмите за руку, обнимите. Человек должен понять, что вы его слышите, что то, что он сейчас переживает и в чем нуждается, это важно. Не пытайтесь обесценить его ситуацию или чувства. В этот момент человеку важно легализовать, говоря психологическим языком, его состояние. Человек точно не нуждается в советах, но ему нужна помощь. И ее можно оказать. Помогите в том, в чем действительно можете. Не давайте обещаний и не предлагайте то, что не сможете сделать. Если человек боится прийти домой после побега или сильного скандала в страхе, что его отвергнут, то вы можете поговорить с его семьей и попросить о принятии. Или вместе с ним сходить. Предложите обратиться к психологу или к врачу-психотерапевту. Если выслушать человека и оказать посильную поддержку – это первая задача, то содействие в обращении к специалисту – основная цель.

Если суицидальное поведение – следствие аутоагрессии, вытесненных переживаний, заблокированных чувств, неудовлетворенных потребностей, то не медицинская психотерапия поможет справиться человеку с трудностями в жизни. Однако основная причина суицидальных мыслей – это затяжная депрессия, переходящая уже в расстройство. И в этом случае без медикаментозной поддержки не обойтись.

