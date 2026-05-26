Курбан айт-2026: как провести день до праздника и обряд жертвоприношения правильно

В 2026 году первый день одного из главных мусульманских праздников выпадает на среду, 27 мая. Как подготовиться к айту и провести его правильно – в материале Zakon.kz.

История праздника

Праздник жертвоприношения уходит корнями очень глубоко в историю и отсылает к пророку Ибрагиму. Так, Ибрагим долго не мог стать отцом, но не отчаивался и упорно молил Бога о том, чтобы тот подарил ему дитя. И чудо случилось, терпение и искренняя вера оказались вознаграждены: когда Пророк был уже в достаточно преклонном возрасте, жена наконец родила ему долгожданного наследника. Мальчика назвали Исмаилом. Ибрагим вкушал сладость отцовства, но на его долю выпало испытание. Во сне он получил божественное откровение, веление принести в жертву своего ребенка. Как бы это ни было тяжело, и отец, и сын покорились воле Всевышнего. Когда Ибрагим уже готов был принести жертву, Аллах сделал так, что этого не произошло, и ангел Джабраил дал прошедшему испытание верующему в качестве замены барана. С тех пор обряд жертвоприношения стал традиционным, он имеет глубокий гуманистический смысл.

Арафа

Речь идет о дне до Курбан айта. Слово "Арафа" образовано от глагола "га-ра-фа" и означает "знать", "понимать", потому что Пророк понял: сюжет о сыне – не просто сон, а божественное откровение.

"В этот день паломники остаются на некоторое время на горе Арафат. А человек, который не отправился в хадж, в день Арафа может соблюдать пост, дабы достичь награды от Всевышнего. Когда Пророка спросили о посте в день Арафа, он сказал: "Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы", – сказано на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Жертвоприношение

По словам имама мечети Наби Асхата Утепова, Курбан айт празднуется три дня. И жертву желательно принести в эти три дня до заката солнца, но обязательно после праздничной молитвы.

"Мясо можно либо раздать полностью, либо оставить себе только часть. Это уже на усмотрение каждого, но большинство стараются раздать полностью, потому что, во-первых, человек и так получает саваб (награду), а во-вторых, делиться с нуждающимися, соседями, причем вне зависимости от национальности и конфессии, – это добрый поступок, который укрепляет связь между людьми", – считает Асхат Утепов.

В этот праздник имам советует поздравлять друг друга, дарить радость окружающим, навещать родственников и уделять особое внимание детям.

"Надо, чтобы и малыши ощутили этот праздник. Например, когда я работал в Павлодаре, мы каждый Курбан айт арендовали площадь, раздавали людям плов и подарки. Дети могли читать стихи, петь, танцевать. Это и делалось для них, чтобы они тоже ждали этот праздник, понимали его значимость для каждого мусульманина", – вспоминает он.

Барана приносит в жертву один человек. Корову или верблюда – до семи.

Курбан не возлагается на ребенка, душевнобольного, независимо от того, обладает он имуществом или нет. Также от него освобождается человек, у которого нет средств на покупку животного.

К слову о средствах. Ранее Zakon.kz подсчитал, сколько стоит баран в преддверии праздника. С расценками и требованиями к жертвенному животному можно ознакомиться здесь.

Напомним, в первый день Курбан айта, 27 мая, казахстанцев ожидает праздничный выходной.