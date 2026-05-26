#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
472.48
550.06
6.59
Статьи

Курбан айт-2026: как провести день до праздника и обряд жертвоприношения правильно

Мусульманский праздник , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 15:32 Фото: Zakon.kz
В 2026 году первый день одного из главных мусульманских праздников выпадает на среду, 27 мая. Как подготовиться к айту и провести его правильно – в материале Zakon.kz.

История праздника

Праздник жертвоприношения уходит корнями очень глубоко в историю и отсылает к пророку Ибрагиму. Так, Ибрагим долго не мог стать отцом, но не отчаивался и упорно молил Бога о том, чтобы тот подарил ему дитя. И чудо случилось, терпение и искренняя вера оказались вознаграждены: когда Пророк был уже в достаточно преклонном возрасте, жена наконец родила ему долгожданного наследника. Мальчика назвали Исмаилом. Ибрагим вкушал сладость отцовства, но на его долю выпало испытание. Во сне он получил божественное откровение, веление принести в жертву своего ребенка. Как бы это ни было тяжело, и отец, и сын покорились воле Всевышнего. Когда Ибрагим уже готов был принести жертву, Аллах сделал так, что этого не произошло, и ангел Джабраил дал прошедшему испытание верующему в качестве замены барана. С тех пор обряд жертвоприношения стал традиционным, он имеет глубокий гуманистический смысл.

Арафа

Речь идет о дне до Курбан айта. Слово "Арафа" образовано от глагола "га-ра-фа" и означает "знать", "понимать", потому что Пророк понял: сюжет о сыне – не просто сон, а божественное откровение.

"В этот день паломники остаются на некоторое время на горе Арафат. А человек, который не отправился в хадж, в день Арафа может соблюдать пост, дабы достичь награды от Всевышнего. Когда Пророка спросили о посте в день Арафа, он сказал: "Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы", – сказано на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Жертвоприношение

По словам имама мечети Наби Асхата Утепова, Курбан айт празднуется три дня. И жертву желательно принести в эти три дня до заката солнца, но обязательно после праздничной молитвы.

"Мясо можно либо раздать полностью, либо оставить себе только часть. Это уже на усмотрение каждого, но большинство стараются раздать полностью, потому что, во-первых, человек и так получает саваб (награду), а во-вторых, делиться с нуждающимися, соседями, причем вне зависимости от национальности и конфессии, – это добрый поступок, который укрепляет связь между людьми", – считает Асхат Утепов.

В этот праздник имам советует поздравлять друг друга, дарить радость окружающим, навещать родственников и уделять особое внимание детям.

"Надо, чтобы и малыши ощутили этот праздник. Например, когда я работал в Павлодаре, мы каждый Курбан айт арендовали площадь, раздавали людям плов и подарки. Дети могли читать стихи, петь, танцевать. Это и делалось для них, чтобы они тоже ждали этот праздник, понимали его значимость для каждого мусульманина", – вспоминает он.

Барана приносит в жертву один человек. Корову или верблюда – до семи.

Курбан не возлагается на ребенка, душевнобольного, независимо от того, обладает он имуществом или нет. Также от него освобождается человек, у которого нет средств на покупку животного.

К слову о средствах. Ранее Zakon.kz подсчитал, сколько стоит баран в преддверии праздника. С расценками и требованиями к жертвенному животному можно ознакомиться здесь.

Напомним, в первый день Курбан айта, 27 мая, казахстанцев ожидает праздничный выходной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
09:00, 15 июня 2024
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт, праздник, мусульмане, верующие
09:37, 05 июня 2025
Курбан айт-2025: как правильно провести обряд жертвоприношения
Мусульманский праздник
09:11, 19 марта 2026
Ораза айт-2026: встречаем праздник разговения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
15:30, Сегодня
"Он сломлен": бразильский нокаутёр Коста сделал вывод после поражения Хамзата Чимаева
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба &quot;Тобыл&quot;
15:10, Сегодня
Суд отказал прокуратуре во взыскании 1,54 миллиона долларов с футбольного клуба "Тобыл"
Елена Рыбакина
14:45, Сегодня
Рыбакина претендует на звание первой ракетки мира: три сценария, как обойти Соболенко
Жибек Куламбаева
14:28, Сегодня
Жибек Куламбаева потерпела поражение в первом круге турнира ITF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: