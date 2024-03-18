Наши за рубежом: казахстанка рассказала о жизни в Албании

41-летняя Алма Чульпанова – уроженка Уральска. Казахстанка рассказала, почему она уехала из страны и оказалась в Албании. Как обрести свободу, уйдя из скучной банковской сферы в индустрию красоты, читайте в материале Zakon.kz.

В Уральске казахстанка работала в одном из банков, где занимала должность начальника отдела розничного бизнеса, но после смены руководства женщине пришлось уволиться. Недолго думая, Алма Чульпанова решила сменить обстановку и в 2013 году улетела в Стамбул. Там на тот момент жили две ее сестры. В родном городе у нашей соотечественницы осталась мама. Героиня за все время два раза прилетала в Казахстан. Поездки в Казахстан для нее обходятся дорого, дорога туда и обратно – 600 долларов.

Турецкий берег

Освоилась казахстанка быстро. Перебравшись на турецкую землю, женщина через два дня уже начала работать продавцом в магазине. Но так как девушка не знала специфики работы и языка, платили ей совсем мало. Через месяц магазин закрылся, и ей пришлось искать новое место для заработка.

"Было трудно работать продавцом в магазине после банка, но со временем все как-то утряслось. Я приняла решение попробовать себя в качестве мастера по перманентному макияжу, обучилась наращиванию ресниц и полностью ушла в сферу красоты. Прожив в Турции около шести лет, я встретила своего будущего мужа и спустя семь месяцев после знакомства мы поженились. Как я решила переехать в Албанию – это уже отдельная история", – делится наша собеседница.

О переезде в Албанию

Переезжать в Албанию Алма Чульпанова не планировала, даже никогда не рассматривала эту страну в качестве места для отдыха. Но одна случайная встреча повернула ее жизнь на 360 градусов.

Фото из личного архива Алмы Чульпановой

"Еще в Турции ко мне записалась на процедуру одна девушка, мы с ней разговорились. Она рассказала, что переехала в Албанию и ей там очень нравится, это очень красивая страна с теплым климатом и шикарным морем. Она уехала, но мы постоянно были на связи. В тот момент у меня с мужем начались разногласия, и я решила просто дать себе передышку и поехала в гости к подруге в Албанию, это было в 2020 году", – рассказала казахстанка.

Алма Чульпанова пояснила, что стоимость аренды зависит от города и местоположения: в среднем выйдет от 300 евро в месяц и выше. В целом, по ее наблюдениям, жизнь в Албании не такая дорогая. Также наша собеседница назвала обилие фруктов и овощей большим плюсом в гастрономическом разнообразии и при этом она отметила, что фрукты и овощи там очень вкусные, а люди доброжелательные.

В связи с тем, что Албания сравнительно недавно была открыта как туристическое место, проводить здесь отпуск тоже не очень дорого.

Как признается наша соотечественница, в этой стране жить приезжим проще, чем в Турции. На родину Алма Чульпанова возвращаться не собирается – уклад жизни теперь связан с Албанией и ее все устраивает. У нашей героини свое дело, она также трудится мастером по перманентному макияжу. Как подчеркивает девушка, там эти услуги пользуются большой популярностью и нет такой конкуренции, как в Казахстане, плюс ко всему – это очень доходный бизнес.

Как рассказывает наша героиня, в столицу Албании, город Тирана, для обучения в вузах приезжает много казахстанцев.

Фото из личного архива Алмы Чульпановой

Алма Чульпанова является гражданкой нашей страны. Сейчас она ожидает получения долгосрочной визы, чтобы оформить ВНЖ, по этой причине казахстанка временно вернулась в Стамбул.

О языке

"Государственный язык, конечно, нужен, как и везде. Но со средним уровнем английского, в принципе, особого дискомфорта не ощущается. К примеру, для открытия бизнеса иностранцу потребуется обязательное знание языка. В албанском языке присутствует очень много турецких слов, хотя грамматика совершенно разная. Но при этом, зная турецкий либо другой какой-нибудь тюркский язык, например, казахский, все равно очень сложно выучить албанский. Для приезжих, оформляющих ВНЖ, есть бесплатные курсы официального языка", – поясняет она.

Алма Чульпанова обучается на платных курсах, стоимость одного урока составляет 15 евро.

О жилье

По ее словам, Албания сейчас активно развивается как в туризме, так и в других сферах, поэтому для занятия какой-либо ниши в бизнесе сейчас самое благоприятное время. То же самое касается приобретения недвижимости.

"Здесь вполне реально купить квартиру в пределах 40-50 тыс. евро. Для сравнения, в Стамбуле меньше, чем за 100 тыс. евро, хорошую квартиру взять невозможно. Учитывая все эти факты, мы с мужем решили, что нужно менять место дислокации, и выбрали для жизни новую страну", – рассказывает женщина.

Стоит отметить, что сейчас Албания находится на стадии вступления в Евросоюз. Поэтому, приобретая недвижимость здесь, через определенное время можно получить гражданство. И это может стать трамплином для тех, кто хочет попасть в Европу.

Фото из личного архива Алмы Чульпановой

О налогах

Налоги в Албании вполне подъемные, поэтому, по словам нашей героини, иностранцу довольно просто открыть любой бизнес. В Турции и Стамбуле, в частности, налоговое бремя большое, плюс инфляция, поэтому там по сравнению с Албанией больше проблем.

О стереотипах

"Существует такой стереотип, что Албания – это опасная страна", – рассказывает собеседница.

Возможно, это связано с войной в Косово, которая шла с 1998 по 1999 год.

"Мне рассказывали, что в то время у каждого в доме был автомат Калашникова для самообороны. Но сейчас косовцы свободно приезжают в Албанию на отдых и с правопорядком тут все нормально. Часто в фильмах и сериалах албанцев выставляют наркобаронами или связывают с какими-нибудь мафиозными группировками. Но к приезжим у местного населения вообще нет никакого негатива. Жители очень любят петь и танцевать национальные танцы, и вообще, албанцы очень гостеприимный народ, а любая жалоба со стороны туристов строго рассматривается властями", – говорит Алма Чульпанова.

Наша соотечественница считает, что когда люди приезжают в другую страну – это огромный плюс для саморазвития. Происходит выход из "зоны комфорта" и люди инстинктивно начинают "крутиться", а в процессе поиска себя, своего места под солнцем могут проявиться скрытые способности, таланты человека, о которых он не знал или забыл.

Алма Чульпанова советует не бояться перемен, идти за мечтой, навстречу своим возможностям.

Как отмечает наша героиня, все люди уезжают на ПМЖ по разным причинам. Кто-то хочет кардинально поменять жизнь, кто-то из-за проблем со здоровьем, переезжают и по любви, но в основном все, кто стремится в другие страны, едут за переменами.