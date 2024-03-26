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Нужна коалиция антитеррора без намека на двойные стандарты: политолог о борьбе с терроризмом

Антитеррор и двойные стандарты казахстанский политолог высказался о борьбе с терроризмом, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:34 Фото: t.me/kaliyevchannel
Рост террористической угрозы возможно преодолеть только путем координации усилий и принятия единых бескомпромиссных подходов на международном уровне – без намека на двойные стандарты. Об этом заявил казахстанский политолог Талгат Калиев, сообщает Zakon.kz.

Тема подмосковного теракта сохраняет наивысший уровень резонанса, вытеснив из информационной повестки остальные новости, написал в своем Telegram-канале политолог Талгат Калиев. Она стала предметом обсуждения и на встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с американским сенатором Стивом Дэйнсом 26 марта. В ходе переговоров казахстанский лидер предложил объединить усилия по борьбе с терроризмом в рамках масштабной международной коалиции.

"Почему настолько актуальна идея объединения усилий? Не секрет, что сам по себе международный терроризм во многом был взращен, благодаря эпизодической, а иногда и долгосрочной поддержке спецслужб ряда государств, использующих терроризм в качестве гибридного инструмента в реализации геополитических интересов. Так в свое время идеология джихадизма была использована западными державами на Ближнем Востоке против Османской империи, исламский терроризм получал активную поддержку как западных, так и арабских стран против военного вторжения СССР в Афганистан, а впоследствии против американских войск в Ираке и Афганистане. В результате всех этих экспериментов, международный терроризм стал самостоятельным игроком транснационального масштаба, способным реализовать крупные акции в любой точке планеты", – считает политолог.

По словам Талгата Калиева, этот масштаб и возможности террористических организаций обеспечиваются, в том числе, благодаря современным технологическим решениям, обеспечивающим им достаточный уровень конспирации, возможности для дистанционной вербовки сторонников и рядовых исполнителей, мгновенного перемещения неограниченных финансовых средств, координации действий в режиме реального времени.

"Очевидно, что все это возможно преодолеть только путем координации усилий и принятия единых бескомпромиссных подходов на международном уровне, без намека на двойные стандарты", – заключил эксперт.

Эксперты отмечают, что терроризм – общая беда и только совместными усилиями можно бороться со злом. Страны должны помогать друг другу и разрабатывать совместные инструменты, чтобы побороть нависшую над всеми угрозу.

Ранее казахстанский политолог Николай Кузьмин побеседовал c Zakon.kz о возможных мерах, которые помогут обезопасить граждан от подобных трагических случаев.

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