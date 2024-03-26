Необходим отказ от террора как средства достижения политических целей – политолог

В России совершен теракт. Погибли люди, ожидавшие концерта в "Крокус сити холле". Кто-то не спасся из последующего пожара. Лидеры ряда стран, включая Казахстан, осудили кровавую расправу. Эксперты анализируют c Zakon.kz возможные меры, чтобы обезопасить граждан от подобных случаев.

22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Атака началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание с Советом Безопасности ООН по мерам в связи с терактом в России. Глава государства призвал членов ООН выступить с единодушным осуждением акта терроризма, отметив, что Казахстан солидарен с РФ в вопросах борьбы с одной из главных угроз безопасности мировому сообществу. В ходе мероприятия рассмотрели планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

"Касым-Жомарт Токаев дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму", – говорилось в сообщении после заседания.

Кроме того, в своем выступлении на третьем Национальном курултае в Атырау глава государства призвал активно противодействовать религиозному экстремизму. Важно, как отметил президент, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и дома, и в общественных местах.

Редакция с вопросом, какие следует предпринять меры в борьбе с общей угрозой в мире, обратилась к известному казахстанскому политологу Николаю Кузьмину. Как считает специалист, в борьбе с терроризмом необходимо тесное международное сотрудничество. Оно должно включать в себя следующие аспекты:

"Во-первых, международное осуждение терроризма и террористов, отказ от террора как средства достижения политических целей. Это касается международных организаций (прежде всего, ООН), государственного протокола (официальное выражение осуждения террористов и сочувствия жертвам терактов), а также общественного мнения во всех странах. Это создает общую атмосферу неприятия терроризма, затрудняет его пропаганду и поддержку террористов со стороны отдельных стран и людей". Политолог Николай Кузьмин

Во-вторых, продолжил политолог, сотрудничество по линии спецслужб, включающее как обмен информацией, так и проведение совместных мероприятий по задержанию или ликвидации террористов.

Также, по словам специалиста, третьей необходимой мерой является сотрудничество по линии правоохранительных органов – законодательное и практическое обеспечение задержания преступников в другой стране и их депортация на родину.

"Сегодня мы видим примеры как успешной реализации всех этих форм сотрудничества, так и их провал, то есть поддержку террористических групп, одобрение террористических актов и отказ от выдачи террористов". Политолог Николай Кузьмин

Накануне генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что терроризм используется в гибридной войне и провоцирует межэтническую, межрелигиозную рознь. Поэтому странам – членам ОДКБ нужны инструменты противодействия.

"Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами – членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе", – отметил генсек ОДКБ.

25 марта 2024 года глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших при теракте выросло до 139 человек. Под завалами зрительного зала "Крокуса" могут оставаться останки нескольких десятков человек. Опознать их будет тяжело из-за высокой температуры пожара.