Как казахстанцев обеспечивают доступным жильем, рассказали в Министерстве промышленности и строительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о необходимости повышать качество жизни граждан. Для многих показатель высокого качества жизни – это в первую очередь наличие собственной крыши над головой. Каких успехов удалось добиться в этом направлении, разбирался Zakon.kz.

Как мы знаем, с 1 марта в стране действует новая ипотечная программа, сменившая пару названий на пути к окончательному варианту – "Отау".

Изначально обозначенная как "9-20-25", в итоге она преобразовалась в "9-20-19", то есть:

ставка по кредиту – 9%;

первоначальный взнос – от 20%;

срок кредита – до 19 лет вместо 25-ти, анонсированных на первых порах.

В приоритете – молодежь.

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане – до 30 млн тенге. Приобрести можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК.

В остальных регионах – до 18 млн тенге и первичный, вторичный рынок на выбор.

При старте программы сообщалось: на ее финансирование будет ежегодно направляться 150 млрд тенге, что позволит обеспечить квадратными метрами около 50 тыс. казахстанцев.

Впрочем, вопрос увеличения финансирования встал довольно быстро. Уже 5 марта заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров был вынужден напомнить, что система едва начала функционировать.

"Что касается объемов, то она будет не одного года, она будет продолжаться еще долго. Холдинг "Байтерек" планирует за счет собственных и привлеченных средств поддерживать эту программу далее. Через холдинг мы проработаем вопрос увеличения финансирования", – пообещал он.

15 марта на заседании Национального курултая в Атырау глава государства предложил запустить еще один вариант помощи гражданам.

"Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, внедрение новой льготной ипотеки, масштабное строительство арендного жилья не только подсобит нуждающимся в своем "угле", но и оживит строительный сектор.

Для решения поставленной задачи правительство запланировало в четыре раза увеличить объемы ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения.

"Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. Совместно с "Отбасы банком" по поручению главы государства будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей. В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья с созданием дополнительных новых рабочих мест, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей", – говорится в сообщении.

Здесь важно отметить, что, по данным Бюро национальной статистики, за год (февраль 2024 г. к февралю 2023 г.) цены на новое продаваемое жилье повысились на 3%, а на вторичное жилье – снизились на 3,3%.

При этом в начале 2024 года аренда жилья в городах Казахстана подешевела в среднем на 3% по отношению к осени прошлого года.

Но вернемся к темпам строительства.

Как отметил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев, в минувшем году общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 17,5 млн квадратных метров. Активная работа ведется и сейчас:

"Есть Дорожная карта, разработанная и утвержденная министром и региональными акимами. По дорожной карте у нас был план 15 млн кв. м. Только за первые месяцы 2024-го возведено 2 млн кв. м. Есть расчеты. В течение года динамика строительства меняется".

Вместе с тем на приобретение арендного жилья из республиканского бюджета хотели выделить 67 млрд тенге на выкуп более 4 тыс. квартир. Теперь эти цифры кратно выросли: 272 млрд тенге и более 17 тыс. квартир.

Причем в фокус внимания, заверил спикер, попадут не только областные центры. Не менее 40% озвученной выше суммы придется на села, районные центры.