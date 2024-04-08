Земля и воздух: сколько домов в пригороде мешают работать аэропорту Алматы

Люди, живущие рядом с аэропортом, взволнованы после того, как Министерство транспорта РК предупредило об обязательном сносе домов ради безопасности полетов. Корреспондент Zakon.kz посетил поселок Гульдала, который стоит буквально вплотную к аэродрому.

Аэропорт Алматы расположен в 12 километрах от центра города. С северной стороны он плотно прилегает к поселку Гульдала. Это уже территория Алматинской области. Именно здесь 27 декабря 2019 года потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, который, вылетая в Нур-Султан (ныне Астана), потерял высоту и на огромной скорости влетел в частный дом. Тогда трагедия унесла жизни 12 человек, еще 67 получили ранения.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на месте происшествия от пострадавшего строения не осталось ни следа. Здесь сейчас пустующее поле. С одной его стороны – лесополоса, а с другой – частные дома. Видимо, с тех пор никто не решился заново строиться либо власти теперь держат на контроле эту территорию. Но о беде пятилетней давности жители все еще вспоминают с ужасом.

"До этого инцидента мы жили здесь и даже представить не могли, что однажды самолет упадет нам на голову. Потому что это такой вид транспорта, который перед каждым вылетом проверяется командой профессионалов и считается самым безопасным. После происшествия жители долгое время не могли прийти в себя, несли цветы к месту трагедии, пекли и раздавали шелпеки в память об умерших. Было страшно, что катастрофа может повториться", – вспоминает жительница поселка Гульдала Айнур Джумурова.

Фото: Zakon.kz

Спустя несколько лет случилось еще одно авиапроисшествие. 13 марта 2021 года при заходе на посадку в аэропорту Алматы разбился военный самолет АН-26, принадлежавший Пограничной службе КНБ РК. На его борту находились шесть членов экипажа, четверо из них погибли, остальные получили тяжелые травмы.

"Тогда воздушное судно упало не на территории нашего поселка, но очень близко, и вызвало волну негодования. Было реально страшно, что от первого факта только оправились, а тут еще одно крушение. Некоторые даже выставили свои дома на продажу, осознавая, что их соседство с аэропортом небезопасно", – рассказал один из жильцов коттеджного городка Дархан Муратов.

Фото: Zakon.kz

Но не все, кто находится в санитарно-защитной зоне, спешат покидать свои дома. Один из них мужчина по имени Кадыр. В 2017 году он купил по соседству с аэропортом шесть соток за 3 млн тенге. Уже построил большой дом. Говорит, что вложил много сил и средств. И когда слышит про снос, признается, что у него болит сердце.

"Когда нам продавали землю, никто ни о чем не предупреждал. Нас устроила цена, вот и взяли. Здесь были поля. В 2017 году массово построились, около 10 домов сразу заселились. Все законно купили, построили. Сами канализацию, водопровод, электричество, интернет проводили. Собрал всю документацию, кроме техпаспорта. Когда оставалось его сделать, упал самолет. Его пока нам не выдают. После происшествия приходили из акимата, спрашивали, у кого какие документы на руках. Мне сказали, что у меня все есть, можно не бояться. А тех, у кого нет разрешения на строительство, будут сносить", – поделился Кадыр.

Фото: Zakon.kz

По его словам, первое время семья вздрагивала от гула самолетов. Теперь это привычное явление. Только мужчина интересуется, почему в аэропорту не используют другую взлетно-посадочную полосу, которая находится подальше от населенных пунктов.

"Наши дети здесь учатся, занимаются спортом. Нам нравится здесь жить. Всем поселком дружно живем. Когда приходят гости, удивляются, спрашивают, как мы не боимся. А мы уже не обращаем на это внимание. У аэропорта подальше от наших домов есть другая взлетно-посадочная полоса, почему-то не пользуются ею. Она далеко от жилых домов, там нет населенных пунктов. Почему именно здесь взлетают и садятся, когда можно использовать ту часть. Это же более безопасно", – считает Кадыр.

Фото: Zakon.kz

Возле Кадыра живет женщина по имени Фарида. Она другого мнения и признается, что с радостью перебралась бы в более тихое и безопасное место.

"Невозможный шум, самолеты над головой летают. На окна поставили трехслойные стекла, чтобы изолироваться от гула. На мансарде не можем спать, внизу еще более-менее. Три семьи в нашем доме живут, дом просторный. Когда про снос говорят, конечно, сердце сжимается, разве легко разрушить то, что годами строил? Нужно двор делать, забор ставить, а мы сидим, связанные по рукам, не знаем, что будет дальше. Участки и дома сейчас сильно подорожали, как минимум до девяти миллионов тенге в подобной местности. Новость про снос не застала нас врасплох, об этом говорят еще с трагедии Bek Air. Мы не против съехать, нам большего не надо, главное, чтобы наши дома достойно оценили", – отметила Фарида.

Фото: Zakon.kz

Несмотря ни на что, поселок продолжает расти, появляются новые дома, которые все теснее прилегают к аэропорту. Гульдалу есть за что любить. Близкое расположение к городу. Живописные виды. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: хорошие центральные дороги и тротуары, электричество, газ и интернет. Однако, как показала практика, незаконные постройки мешают не только полетам, но и напрямую угрожают жизни людей.

Фото: Zakon.kz

В акимате Алматинской области рассказали, как будет проходить обязательный снос домов вокруг аэропорта Алматы и каких вложений это предварительно потребует. Оценку имущества в Талгарском районе уже провели.

"По изъятию 49 земельных участков для переноса существующего ограждения со столбами освещения на расстоянии около 60 метров от искусственной взлетно-посадочной полосы "Международный аэропорт Алматы" завершены оценочные работы на сумму 715 392 455 тенге. Акиматом Алматинской области в Министерство транспорта РК направлена бюджетная заявка на эту сумму. Однако на 2023 год финансирование не было выделено". Акимат Алматинской области

Фото: Zakon.kz

Также в акимате Алматинской области уточнили, что до конца мая будет проведена переоценка домов.

"Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, признается рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более шести месяцев. В связи с этим акиматом Талгарского района будет проведена переоценка и направлена акиматом Алматинской области бюджетная заявка в Министерство транспорта РК до 31 мая 2024 года", – добавили в ведомстве.

Фото: Zakon.kz

Известно, что под снос попадают и дома, находящиеся на территории города. В Управлении городского планирования и урбанистики пояснили, что согласование строительства зданий и сооружений в районе аэродрома и прилегающей территории производится в соответствии с требованиями постановления правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года №504 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов", где указывается четырехкилометровая запретная зона приаэродромной территории.

"При выдаче исходных материалов управлением прописывается требование о необходимости согласования с АО "Международный аэропорт Алматы" в случае размещения всех объектов любой высоты на удалении до четырех километров от ближайшей точки взлетно-посадочной полосы аэродрома" в соответствии с утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 13 мая 2023 года №363 "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан" от 12 мая 2011 года №504 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов". Процедура получения разрешения с АО "Международный аэропорт Алматы" осуществляется постоянно действующей комиссией, созданной аэропортом". Управление городского планирования и урбанистики

Фото: Zakon.kz

Также ситуацию прояснили в Управлении земельных отношений. Земельной комиссией города 22 июля 2022 года принято положительное решение об изъятии для государственных нужд с целью расширения взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы предварительно 104 земельных участков, расположенных вдоль ограждения.

"В связи с тем, что до настоящего времени землеустроительный проект по изъятию земельных участков для расширения взлетно-посадочной полосы аэропорта не предоставлен, Управление земельных отношений не может приступить к процедуре изъятия земельных участков для указанных целей". Управление земельных отношений

Фото: Zakon.kz

По информации Комитета гражданской авиации, в Казахстане сертификат годности имеют 25 аэродромов. В феврале 2020 года Генеральной прокуратурой проведены проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам соблюдения законности при предоставлении земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры с 2017 по 2020 год.

В результате в границах санитарно-защитной зоны аэропортов ими предоставлено около 1,2 тыс. участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений, а в пределах приаэродромной территории без согласования комиссий аэропортов построено больше 100 тыс. различных сооружений. Наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой сейчас наблюдается в Алматы, Шымкенте, Атырау и Актобе.

Фото: Zakon.kz

3 апреля 2024 года вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Cената уточнил, что рабочая группа определяет, какие строения вокруг аэропортов подлежат обязательному сносу. По его словам, это в первую очередь дома, которые были построены без разрешения. Также учитывается близость к приаэродромной зоне, соответствующая высота и назначение.