Дешево и не сердито: где будут отдыхать казахстанцы в 2024 году

Уже совсем скоро начнется пора отпусков и школьных каникул. Какие направления для отдыха выберут наши граждане? Какой вектор развития предложат туристические компании? В каких новых странах можно будет ярко и недорого отдохнуть – разбирались эксперты Zakon.kz.

Казахстанцы любят путешествовать, и об этом красноречиво говорят цифры. В 2022 году количество путешественников за границу составляло, по данным статистики, 7,6 млн человек. По 2023 году официальных цифр нет, но можно не сомневаться, что они будут намного больше.

Здесь, правда, есть доля лукавства. Бюро по национальной статистике признает, что цифры выездных туристов "взяты на основе данных Пограничной службы КНБ РК", которая фиксирует буквально всех, пересекающих границу, а не только туристов.

Казахская туристская ассоциация приводит совсем другие данные – в несколько раз скромнее официальных. И все же, как сообщила директор КТА Рашида Шайкенова, выездной туризм в РК стремительно набирает обороты и скоро вернется к допандемийному уровню.

"По данным нашей ассоциации, оживление выездного туризма началось в 2023 году – тогда только в первом квартале отправилось на отдых около 1,4 млн казахстанцев – на 66% больше, чем годом раньше. И к концу этого года мы ожидаем возврат к рекорду 2019 года, когда съездило отдохнуть за рубеж около 10 млн казахстанцев". Рашида Шайкенова

Ни хао, Хайнань!

Рост выездного туризма – не столько показатель растущего благосостояния наших граждан. Это больше пример того, как многие страны сознательно снижают цены на отдых на своих курортах, чтобы привлечь как можно больше иностранных отдыхающих, считает генеральный директор туристической компании Анна Загоруйко.

"Примером такой умной ценовой политики, прежде всего, является Хайнань (КНР). Мало того, что правительство страны субсидирует местные отели, несколько лет назад была принята программа по дальнейшему развитию зоны свободной торговли на Хайнане. Это приводит к удешевлению товаров и к еще большему потоку гостей." Анна Загоруйко

Действительно, если мы сегодня заглянем на сайт любого туроператора и выберем поездку на этот остров на двух взрослых человек, то увидим такие цены. 8 дней пребывания на курорте в начале июня обойдутся в сумму около 600 тыс. тенге. Уточним, что в отеле предлагают только завтрак, обедать и ужинать надо будет за свой счет.

Бюджетно это или нет – решает каждый сам для себя, но по крайней мере, цены стали ниже по сравнению с прошлыми годами примерно на треть. К тому же, всегда есть возможность купить горящие туры прямо накануне поездки, и тогда все путешествие обойдется еще дешевле.

Берег турецкий, берег арабский и еще раз арабский…

Турция, Египет и ОАЭ – традиционные "три столпа" казахстанского выездного туризма. Обратим внимание на важную деталь: во всех этих странах есть специальные министерства (управления) с огромными полномочиями, которые не только регулируют потоки интуристов, но и могут активно влиять на ценовую политику в своей сфере.

Так, в 2023 году в регионе Анталия правительство Турции поддержало инвестиции в 37 отелей. Всего на эти цели было потрачено более 470 млн долларов.

И все же организованный отдых в Турции стал дорогим. Это и тяжелейшая инфляция, и рост цен на продукты, и слишком завышенная стоимостью путевок в прошлом году из-за грандиозного наплыва российских туристов.

Скорее всего, в этом году отдых в Турции подешевеет, но не сильно. По акциям раннего бронирования стоимость летнего отдыха уже снижена, но не более чем на 18-20%. Если взять тот же регион Анталии, то здесь стоимость отдыха на двоих (9 дней, Аll inclusive) составит от 1 млн тенге.

Безусловным лидером бюджетного "пляжного" туризма является Египет. Только в 2023 году страна приняла 14,9 млн туристов! Наплыву гостей не помешала даже война в секторе Газа – власти Египта сделали все возможное, чтобы отдыхающие на египетских курортах на Красном море эту войну никак не ощутили.

Ну и, конечно, главные плюсы этой страны – изумительные морские виды и большой выбор отелей с круглосуточным неплохим питанием. Поездка на двоих в Египет (9 дней, Аll inclusive) обойдется от 750 тыс. тенге. И еще одна арабская страна принимает казахстанцев круглый год – это Объединенные Арабские Эмираты. Только в 2022 году страну посетили более 116 тыс. туристов из Казахстана. И это вовсе не самые богатые граждане.

"Дело в том, что города ОАЭ очень расширили спектр предложений для отдыха туристов с самыми разными бюджетами. Сегодня вы можете найти там и вполне приемлемый и комфортный тур от 500 долларов." Анна Загоруйко

Только в одном Дубае сегодня 769 отелей. Но при этом из них всего 145 пятизвездочных и 184 отеля – четырехзвездочные. Остальное – бюджетные гостиницы и апартаменты от 1 до 3 звезд. Поездка в ОАЭ на двоих в начале июня (9 дней, питание FB) будет стоить примерно 730 тыс. тенге.