Удачные направления и безвиз: куда полететь отдыхать казахстанцам летом-2025

Близится время отпусков и каникул. Казахстанцы планируют долгожданный отпуск и турпоездки за границу. Какие страны для отдыха наиболее удобны по условиям для жителей нашей страны? Zakon.kz разбирался в тонкостях удачных путешествий.

Жители нашей республики любят путешествовать и нежиться на лазурных берегах всевозможных курортов. Безусловно, теплый климат и морская вода благотворно влияют на здоровье организма и нервной системы. Но как не ошибиться в выборе точки на карте и постараться вписаться в семейный бюджет при комфортных условиях?

Чтобы выяснить, какие направления для казахстанцев наиболее удачные в теплые месяцы года – с мая по сентябрь, мы обратились к профессионалам туристической отрасли.

По словам менеджера по международному туризму одной из крупнейших алматинских туркомпаний Санды Тунгатовой, казахстанцам доступен безвизовый въезд в 39 стран. При этом наиболее длительное безвизовое пребывание предоставляют для нас Грузия (1 год), Армения, Сент-Винсент и Гренадины (180 дней), а также 8 стран, включая Турцию, разрешающих 90-дневное пребывание.

В Европе безвизовый режим для граждан нашей республики действует в Албании, Андорре, Молдове, Украине и Сербии. 15 июля 2024 года Таиланд ввел 60-дневный безвизовый въезд для жителей нашей страны.

По наблюдениям туроператоров, самыми распространенными направлениями, куда казахстанцы привыкли отправляться на отдых каждое лето, считаются:

Вьетнам – безвиз

Бали – нужна виза

Турция – безвиз

Египет – комби (в Шарм-эль-Шейх виза не нужна, ставится синайский штамп; в Хургаду и Каир обязательно оформляется виза по прилету)

ОАЭ – безвиз

Катар – безвиз

Грузия – безвиз

Черногория – безвиз на летний сезон

В какую страну и на сколько казахстанцев запускают без визы

До 14 дней: Гонконг, Оман, Иран.

До 30 дней: Аргентина, Азербайджан, Бразилия, Вьетнам, Доминиканская Республика, Катар, Китай, Южная Корея, Куба, Малайзия, Мальдивская Республика, Никарагуа, Намибия, ОАЭ, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сербия, Тунис, Филиппины, Эквадор.

До 60 дней: Таиланд.

До 90 дней: Албания, Андорра, Гаити, Колумбия, Молдова, Монголия, Россия, Турция, Украина.

Стоить взять во внимание, что в Черногории для казахстанцев действует безвиз только на летний период.

"Летом организованы рейсы в Черногорию, там сезон, очень интересная страна, с приятным климатом, вкусной едой, очень красивой природой и интересной культурой, но цены на Черногорию кусаются", – отметила Санда Тунгатова.

Следует учитывать при планировании отпуска, что во многие безвизовые страны нужно заранее заполнять различные анкеты/формы, получать QR-коды для въезда в страну, как, например, в Таиланд с недавних пор.

Фото: pixabay

Для отдыха летом и ранней осенью самыми предпочтительными для казахстанцев остаются Турция и Египет. Но в летний сезон цены на эти направления значительно выше, чем в другие месяцы.

По азиатским странам в летний сезон небольшой выбор направлений с благоприятными погодными условиями для комфортного отдыха. Ездят чаще всего во Вьетнам – Нячанг, и в апреле этого года запустили рейсы в Дананг, а также в Индонезию, Бали. Хотя прямых рейсов туда нет, добраться до основных курортных мест можно через Куала-Лумпур.

"Для бюджетного отдыха можно рассмотреть ОАЭ и Катар, там, конечно, не такая комфортная погода – сильная жара и слишком теплое море. Но цены летом достаточно приятные для каждой семьи". Санда Тунгатова

Фото: pixabay

Вместе с тем, отметила менеджер, благоприятен летний период для поездки в Грузию. В этой стране есть интересные достопримечательности, которые можно посмотреть, и красивые места, где можно отдохнуть в любое время года. Ну и, конечно, великолепное море, которое ласково встретит вас летом. Вторым приоритетом для выбора становится русскоговорящее население, которое всегда пойдет навстречу.

"На удивление, по стоимости отдых в Грузии и во Вьетнаме складывается в основную ценовую категорию. Но от Вьетнама можно получить намного больше впечатлений. Поэтому туристы чаще всего останавливают выбор на стороне Юго-Восточной Азии". Санда Тунгатова

Тунганова отмечает, что лучшими странами для летнего отдыха являются Вьетнам, Грузия, Черногория и Турция.

Фото: pixabay

Как комфортнее добраться до места отдыха

Относительно перелета, по мнению специалистов, для семей с маленькими детьми наиболее комфортно путешествие на солнечные берега Турции – из Алматы лететь лишь 5,5 часа.

До ОАЭ и Катара авиаперелет длится всего 4,5-5 часов, но эти страны выбирают реже из-за жаркого климата в летние месяцы. Перелет в Грузию также длится 4,5-5 часов. А вот отдых на Бали уже не очень удобен для семей с детьми, пенсионерами или беременными женщинами из-за пересадки в пути следования.

На полуостров Индокитай тоже можно добраться не так быстро. Современный лайнер совершает перелет во Вьетнам за 7,5-8 часов, который будет непросто перенести многим путешественникам, включая маленьких детей и пожилых людей.

До Египта лететь 6 часов, а средняя длительность перелета в Черногорию – 7.

Фото: pixabay

Цена вопроса

Стоимость турпутевок с каждым годом растет. Как считают специалисты, это связано с постоянным ростом иностранной валюты (евро/доллар).

Но дело не только в росте курса иностранной валюты. К примеру, Турция уже несколько лет подряд поднимает цены на проживание в отелях. Кроме того, поднимался вопрос, что в скором времени турецкие отельеры планируют отойти от концепции "UALL/Ультра все включено". Но пока это только на этапе обсуждений.

Материал по теме В Турции намерены сократить количество отелей "все включено"

По словам представителей турагентств, отдых во Вьетнаме ранее был немного дешевле. Но с ростом популярности данной дестинации цены выросли: стоимость путешествия в эту страну в период с июня по август примерно на 30% дороже, чем отдых в мае и сентябре. Хотя погода для отдыха такая же располагающая.

Фото: pixabay

Менеджер по международному туризму алматинской туркомпании Санда Тунгатова сориентировала любителей поездок за границу по стоимости. Расчет сделан с учетом отдыха на двоих с разными системами питания и месторасположения отелей.

Итак,

Турция, 7 дней/6 ночей – на двоих, все включено

Отель 5* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 1 000 000 на двоих

июль/август

От 1 200 000 на двоих

Египет(Шарм-эль-шейх ), 7 дней/6 ночей – на двоих, все включено

Отель 5* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 750 000 на двоих

июль/август

От 850 000 на двоих

ОАЭ, 7 дней/6 ночей – на двоих, все включено (отели на первой линии)

Отель 5* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 750 000 на двоих

июль/август

От 800 000 на двоих

Вьетнам (Нячанг), 8 дней/7 ночей – на двоих, на базе завтраков (городские отели)

Отель 3* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 600 000 на двоих

июль/август

От 700 000 на двоих

Отели в Дананге дороже примерно на 50-100 тысяч на двоих.

Грузия(Батуми), 8 дней/7 ночей – на двоих, на базе завтраков (городские отели)

Отель 3* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 600 000 на двоих

июль/август

От 700 000 на двоих

Катар, 8 дней/7 ночей – на двоих, на базе завтраков (городские отели)

Отель 3* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 400 000 на двоих

июль/август

От 400 000 на двоих

Черногория, 8 дней/7 ночей – н а двоих, на базе завтраков (городские отели)

Отель 3* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 800 000 на двоих

июль/август

От 1 000 000 на двоих

Индонезия (Бали), 8 дней/7 ночей – на двоих, на базе завтраков (учитывайте, что двое суток теряются из-за перелета и Куала-Лумпура)

Отели, расположенные недалеко от пляжа – 3* (среднего уровня)

июнь/сентябрь

От 1 200 000 на двоих

июль/август

От 1 300 000 на двоих

Фото: pixabay

Национальная компания Kazakh Tourism предоставила данные по самым посещаемым точкам на карте жителями Казахстана за летний период 2024 года.

В топ-10 стран по посещению с 1 июня по 31 августа прошлого года вошли следующие государства. В статданных учитывались поездки, которые организованы по турпутевкам.

В 2024 году наибольшее количество казахстанцев посетило:

Турцию – 223 827 человек

Египет – 65 587 человек

Объединенные Арабские Эмираты – 49 443 человека

Вьетнам – 38 316 человек

Таиланд – 13 184 человека

Китай – 11 786 человек

Грузию – 9073 человека

Черногорию – 4931 человек

Мальдивы – 3773 человека

Саудовскую Аравию – 3361 человек

Тенденции и предпочтения казахстанцев

По словам директора Казахстанской туристской ассоциации (КТА) президента Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашиды Шайкеновой, 2025 год объявлен Годом китайского туризма в Казахстане. Таким образом, наметился тренд азиатского туризма как в сфере въездного, так и выездного туризма, убеждена специалист.

"В данное время граждане 84 стран имеют возможность въехать в Казахстан с туристской целью без визы. Реальная политика открытого неба значительно улучшила транспортную логистику, города Астана и Алматы соединены со многими странами прямыми авиаперелетами. В то же время в соответствии с международными трендами политика устойчивого развития, устойчивого потребления является важным инструментом и руководством". Рашида Шайкенова

При этом отдых в формате "все включено" остается актуальным: многие туристы предпочитают эту систему, потому что она позволяет не беспокоиться о планировании питания и развлечений.

Кроме того, считает директор КТА, наметилась тенденция на поиск альтернативных направлений: путешественники все чаще выбирают менее известные города и регионы, стремясь избежать переполненных туристами мест. Например, вместо посещения популярных Парижа или Милана они обращают внимание на такие города, как Реймс во Франции или Брешиа в Италии.

Вместе с тем наблюдается тяга к путешествиям по следам фильмов и сериалов (сет-джеттинг).

"Тренд сет-джеттинга или кинотуризма продолжает набирать популярность в последние годы, и в 2025 году ожидается только его рост. Казахстанские путешественники ищут локации, где были сняты их любимые фильмы и сериалы, чтобы вживую увидеть знакомые места и окунуться в атмосферу любимых историй. Например, "Властелин колец – Новая Зеландия": локации, где снимались знаменитые сцены кинофильма "Властелин колец", становятся важными туристическими точками", – поделилась спикер.

Жители Казахстана выбирают определенные страны, чтобы увидеть знаменитые зеленые холмы, долины и другие природные объекты. Кинотуризм продолжит развиваться, особенно в свете новых популярных сериалов и фильмов, таких как "Тень и кость" (места съемок в Литве и Чехии) или "Ведьмак" (Польша, Венгрия). В 2025 году к этому тренду добавятся новые локации, связанные с грядущими экранизациями и продолжениями популярных историй, считает эксперт по туризму.

Фото: pixabay

Также направление для отдыха выстраивается по причине любви к природным проявлениям.

"Многих ведет по миру охота за природными явлениями. Некоторые туристы стремятся стать свидетелями редких природных явлений: звездное море, светящийся пляж (Мальдивы), северное сияние (скандинавские страны), извержения вулканов или наблюдения за другими небесными явлениями". Рашида Шайкенова

Кроме всего прочего, стали распространены и поездки в один клик. С развитием социальных сетей и онлайн-платформ путешественники все чаще бронируют туры и отели непосредственно через ссылки, найденные в TikTok, Instagram и других платформах, заключила специалист.

Отпуск – это невероятный период. Релакс, купание в морской воде и изучение достопримечательностей наполняет нас почти на год. Поэтому выделите время на его планирование, чтобы пребывание в заморских странах доставило вам только счастье и наслаждение.