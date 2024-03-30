В Астане открыли пункты сбора помощи для пострадавших от паводков

В столичном пункте сборы производят для Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей, сообщает Zakon.kz.

Перед сдачей вещей необходимо созвониться со складом, могут возникнуть изменения в графике работы. Адреса сбора гуманитарной помощи:



пр. Сарыарка, 13, 5 этаж. Городской штаб волонтеров при КГУ "Астана жастары", с 09:00 до 20:00. По всем вопросам обращаться по номеру +7 (701) 356-22-96, Эльвира;

ул. Петрова, 7. Волонтерское движение "LIDER.KZ", с 09:00 до 19:00. Тел. +7701 429 1076, Татьяна;

ул. Калдаякова, 11. Волонтерское движение "Жақсылық жаса", график работы – постоянно, необходимо уточнять. Тел. +7707 947 7562, Салтанат;

ЖК Саранда, ул. аль-Фараби, д.16. Волонтерское движение" Жақсылық жаса, график работы – постоянно, необходимо уточнять. Тел. +7701 177 3862, Татьяна;

ул. Тамшалы, 24. Волонтерское движение "QANAT", график необходимо уточнять. Тел.: +7747 585 6202, Меруерт, +7702 759 9447, Бибигуль;

ул. М. Жумабаева, 21б. ОФ "Ерекше Әлем", с 11:00 до 22:00. Тел. +7701 959 3611, Ботакоз;

ул. Б. Момышулы, 26. Клуб Добряков Астаны. Воскресенье с 14:00 до 18:00 . В остальные дни по звонку специалист подойдет. Тел. +7777 866 7711, Динара;

ул. Карасай батыра, 2. "Истоки Добра", понедельник, среда, пятница, воскресенье с 13:00 до 17:00. Тел. +7701 405 8207, Динара;

ул. Валиханова, 25/2. Волонтерское движение "Жақсылық жаса", график необходимо уточнять по тел. +7775 308 6604, Жанна.

Что происходит в регионах

Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков. Так, в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы.С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.

Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.

В Павлодарской области за прошедшие сутки откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.