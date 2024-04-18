Копилки от детей и юрты для пострадавших: все больше казахстанцев участвуют в борьбе с паводками

Трогательные истории со спасением и помощью пострадавшим в паводках заполонили соцсети и затрагивают самое сердце. Казахстанцы оставляют свои семьи, дома, работу, чтобы внести лепту добра и поддержать свой народ в трудное время.

Восхищают поступки детей, которые тоже не смогли пройти мимо общей беды. Корреспондент Zakon.kz в беседе с неравнодушными гражданами узнал, как идет борьба со стихией.

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова

Совсем недавно силач Сергей Цырульников по работе находился в США. Узнав, какую беду переживают сограждане, отправил материальную помощь. Вернувшись на Родину, он вместе со знакомыми собрал гуманитарную помощь. А потом решил отложить все свои дела и поехать в затопленный Уральск, чтобы помочь пострадавшим.

"На меня вышли из фонда "Дала қырандары", сказали, что летят в Уральск. Я присоединился к ним. Собрали спортсменов. Нас поддержали Василий Тахтаев, Бейбит Ыстыбаев, Фируза Шарипова, Айтым Жакупов, Данияр Елеусинов. В Уральске мы увидели, что сюда приехали неравнодушные граждане из разных уголков страны, местные жители работают не покладая рук. Даже из Актобе прибыли рыбаки со своими лодками, чтобы эвакуировать людей и животных", – говорит четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам.

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова

В первый день Сергей Цырульников и его команда до 22:00 вручную сооружали дамбы.

"Вокруг города мешками строится дамба. Нас отправили на участок. Наша задача была набирать мешки и таскать их. С нами было много молодежи. Жители практически каждый час приходили с едой, кормили нас. Они были очень благодарны". Сергей Цырульников

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова

На следующий день волонтеры приехали на дачные массивы, чтобы эвакуировать животных.

"Рыбаки актюбинцы усадили нас в свои лодки, мы поплыли спасать животных. В некоторых местах вода поднялась до уровня окон. Кошки бегали на крышах, а собаки находились в воде. Спасли 30 домашних питомцев. Еще до нас ребята много животных вывезли", – поделился астанчанин.

Пронзительную историю в своих кадрах передал алматинец Ернар Алмабек. Он отправился в Актюбинскую область, чтобы навестить пострадавших от наводнения. Героем его материала стал мужчина по имени Самат, который родился и вырос в поселке Екпетал.

"Ауыл полностью ушел под воду. Этот дом остался мне от отца. Когда настигло наводнение, нас было семь человек. Мы забрались на крышу детского сада, так и спаслись. С крыши наблюдали, как дома рушатся и уходят под воду. Видели, как животные тонут в бурном потоке. Течение уносило разные бытовые предметы", – рассказал мужчина из видео.

Герой также поделился, что несмотря на трагедию, он пытался держаться, чтобы не показывать свое бессилие перед детьми.

"Когда нас эвакуировали вертолетом, на земле нас со слезами встретили женщины и дети. Хотя сердце сжималось, я не подал виду, чтобы не сделать еще больнее родным. Конечно, сложно принять и отпустить ситуацию, но жизнь продолжается", – отметил пострадавший в паводках.

Растрогали пользователей соцсетей дети из Кентау, которые в помощь пострадавшим передали свои копилки с деньгами. На такой отважный шаг пошли 11-летняя Гаухар Шаймерден и первоклассник Жамбыл Жигер. С их посылкой, а также вместе с другой гуманитарной помощью огромные КАМАЗы прибыли в Кульсары. Его жители с благодарностью приняли гостинцы. Но они решили не тратить деньги их посылок школьников, а сохранить их в местном музее как память о добром поступке маленьких казахстанцев.

"Мои друзья из Кульсары. Я Гаухар Шаймерден. Живу в Туркестанской области, учусь в лицее №4 имени Мустафы Ататюрка. Когда я узнала о вашем сложном положении, я сильно переживала. Но не забывайте, что мы сильный казахский народ. Уверена, вы все поборете тяжбы судьбы. Я желаю вам добра. У меня есть копилка, не знаю, сколько там денег, но все передаю вам. Школьники тоже с вами. Я обещаю хорошо учиться, в будущем стать умелым специалистом, чтобы впредь не допускать таких плачевных происшествий в стране", – написала письмо девочка.

К борьбе со стихией присоединились и спортсмены. Так, местные баскетболисты из Атырау буквально за несколько часов возвели стену из мешков с песком.

"Баскетболисты поработали на славу. Они в отличной физической форме. Мешки с песком они бросали легко, словно мячи. Высота стены впечатляет", – говорится под публикацией.

А вот жители села Алга Махамбетского района устанавливают юрты для пострадавших, чтобы в них можно было отдохнуть, а также приготовить еду. Сейчас в них заселились волонтеры, они также помогают строить дамбу на набережной Урала.

Без лишних слов улыбку на лице вызывает следующее видео спасения братьев наших меньших.

Не отстает и этот четвероногий питомец, который также решил подключиться и помочь хозяевам в строительстве искусственной дамбы. Оказалось, пес-волонтер с первых дней трудится наравне с людьми. По видео видно, что ему работа нравится.

Стоит отметить, что в течение месяца помощь поступает со всех уголков страны. Алматинка Ольга Аринбасарова помогла собрать гуманитарный груз для кошек и собак, который отправился в затопленный Петропавловск.

"8630 килограммов – корма, консервы, 55 ватных матрасов, цепи, ошейники, поводки, карабины, миски, лежанки, лекарства для хвостиков уже в пути". Ольга Аринбасарова

В этом видео кокшетауцы тоже собрали гуманитарную помощь для пострадавших жителей Петропавловска.

"Атырауцы усиленно работают, а не ожидают прихода большой воды", – показал масштабные берегоукрепительные работы блогер Азамат Сарсенбаев.

По информации МЧС РК, в настоящее время паводок на территории Казахстана проходит в стабильно-напряженном режиме. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проводятся противопаводковые мероприятия, ликвидируются последствия паводков.

Благодаря противопаводковым мероприятиям в свои дома вернулся 18 651 человек. Всего с начала наводнения спасены и эвакуированы 117 694 казахстанца, из них 43 931 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных.

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В эвакопунктах остаются 6887 человек, из них 3166 детей. Отведена вода из 4216 жилых домов и 2698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,1 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн шт. мешкотары и 1,4 млн тонн инертного материала.

Остаются подтопленными 5718 частных жилых домов и 1130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.