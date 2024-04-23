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Путешествия становятся дешевле: куда могут поехать казахстанцы без визы в 2024 году

путешествия, туризм, виза, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:53 Фото: freepik
23 апреля 2024 года Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизовом режиме. Таиланд стал 43-й безвизовой страной для Казахстана. В какие же еще страны можно поехать без визы в этом году – рассказывает Zakon.kz.

Прежде всего отметим, что в рейтинге стран по силе паспорта Казахстан занял 54-е место из 93. Сегодня мы можем на условиях безвиза посетить 43 страны, а еще в 47 государствах мира визу нам поставят по прилете в местный аэропорт. Для справки: самый "сильный" паспорт сегодня у граждан Франции (135 безвизовых стран), самый слабый – у граждан Сирии (девять безвизовых стран).

Паспорт, виза, страны, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:53

Зеленым цветом отмечены безвизовые страны, синим - с визой по прилете. Фото: freepik

Вот как выглядит полный список безвизовых стран для национальных паспортов РК:

  • Азербайджан – до 30 дней, потом – регистрация;
  • Албания – до 90 дней;
  • Андорра – до 90 дней;
  • Аргентина – до 30 дней;
  • Армения – до 180 дней;
  • Барбадос – до 28 дней;
  • Беларусь – до 30 дней, потом – регистрация;
  • Бразилия – до 30 дней;
  • Гаити – безвизовый режим;
  • Гонконг – до 14 дней;
  • Грузия – до одного года;
  • Иран – до 14 дней;
  • Катар – до 30 дней;
  • Китай – до 30 дней;
  • Колумбия – до 90 дней;
  • Южная Корея – до 30 дней (надо получить подтверждение или авторизацию K-ETA);
  • Кыргызстан – до 30 дней, потом – регистрация;
  • Малайзия – до 30 дней;
  • Мальдивы – до 30 дней;
  • Молдова – до 90 дней;
  • Монголия – до 90 дней;
  • Намибия – до 30 дней;
  • Никарагуа – до 30 дней;
  • ОАЭ – до 30 дней;
  • Оман – до 14 дней;
  • Россия – до 90 дней;
  • Сейшельские острова – до 30 дней;
  • Сент-Винсент и Гренадины – до 180 дней;
  • Сербия – до 30 дней;
  • Таджикистан – до 30 дней, потом – регистрация;
  • Таиланд – до 30 дней;
  • Тунис – до 30 дней;
  • Турция – до 90 дней;
  • Узбекистан – после пяти дней пребывания – регистрация;
  • Украина – до 90 дней;
  • Филиппины – до 30 дней;
  • Эквадор – до 30 дней.

В некоторые страны граждане Казахстана могут получить визу при пересечении границы.

При себе нужно иметь:

  • заграничный паспорт, который действителен в течение шести месяцев;
  • билеты на самолет туда и обратно;
  • две фотографии паспортного образца (размер зависит от страны, в которую вы путешествуете);
  • деньги на оплату консульского и сервисного сбора (зависит от страны);
  • дополнительные справки и письма, например, страховку или письмо о приглашении.

Список требуемых документов может меняться, поэтому рекомендуется проверять информацию в официальных источниках.

Получить визу сразу на въезде можно в следующих странах:

  • Бахрейн;
  • Бангладеш;
  • Боливия;
  • Бурунди;
  • Вьетнам;
  • Габон;
  • Гвинея;
  • Гвинея-Бисау;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Джибути;
  • Египет;
  • Камбоджа;
  • Кабо-Верде;
  • Коморы;
  • Конго;
  • Куба;
  • Иордания;
  • Замбия;
  • Зимбабве;
  • Катар;
  • Лаос;
  • Лесото;
  • Макао;
  • Мадагаскар;
  • Малави;
  • Маршалловы Острова;
  • Мавритания;
  • Остров Маврикий;
  • Мозамбик;
  • Непал;
  • Никарагуа;
  • Нигерия;
  • Палау;
  • Руанда;
  • Самоа;
  • Саудовская Аравия;
  • Сьерра-Леоне;
  • Восточный Тимор;
  • Того;
  • Тувалу;
  • Уганда;
  • Южный Судан;
  • Эфиопия;
  • Ямайка.

И, наконец, список безвизового пляжного туризма. Казахстанцы могут поехать на море в следующие страны, не утруждая себя долгой процедурой визового оформления:

  • Албания;
  • Аргентина;
  • Барбадос;
  • Малайзия;
  • Бразилия;
  • Грузия;
  • Колумбия;
  • ОАЭ;
  • Мальдивы;
  • Палау;
  • Сейшелы;
  • Турция;
  • Оман;
  • Филиппины;
  • Черногория;
  • Эквадор.

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