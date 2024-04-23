Путешествия становятся дешевле: куда могут поехать казахстанцы без визы в 2024 году

23 апреля 2024 года Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизовом режиме. Таиланд стал 43-й безвизовой страной для Казахстана. В какие же еще страны можно поехать без визы в этом году – рассказывает Zakon.kz.

Прежде всего отметим, что в рейтинге стран по силе паспорта Казахстан занял 54-е место из 93. Сегодня мы можем на условиях безвиза посетить 43 страны, а еще в 47 государствах мира визу нам поставят по прилете в местный аэропорт. Для справки: самый "сильный" паспорт сегодня у граждан Франции (135 безвизовых стран), самый слабый – у граждан Сирии (девять безвизовых стран).

Зеленым цветом отмечены безвизовые страны, синим - с визой по прилете. Фото: freepik

Вот как выглядит полный список безвизовых стран для национальных паспортов РК:

Азербайджан – до 30 дней, потом – регистрация;

Албания – до 90 дней;

Андорра – до 90 дней;

Аргентина – до 30 дней;

Армения – до 180 дней;

Барбадос – до 28 дней;

Беларусь – до 30 дней, потом – регистрация;

Бразилия – до 30 дней;

Гаити – безвизовый режим;

Гонконг – до 14 дней;

Грузия – до одного года;

Иран – до 14 дней;

Катар – до 30 дней;

Китай – до 30 дней;

Колумбия – до 90 дней;

Южная Корея – до 30 дней (надо получить подтверждение или авторизацию K-ETA);

Кыргызстан – до 30 дней, потом – регистрация;

Малайзия – до 30 дней;

Мальдивы – до 30 дней;

Молдова – до 90 дней;

Монголия – до 90 дней;

Намибия – до 30 дней;

Никарагуа – до 30 дней;

ОАЭ – до 30 дней;

Оман – до 14 дней;

Россия – до 90 дней;

Сейшельские острова – до 30 дней;

Сент-Винсент и Гренадины – до 180 дней;

Сербия – до 30 дней;

Таджикистан – до 30 дней, потом – регистрация;

Таиланд – до 30 дней;

Тунис – до 30 дней;

Турция – до 90 дней;

Узбекистан – после пяти дней пребывания – регистрация;

Украина – до 90 дней;

Филиппины – до 30 дней;

Эквадор – до 30 дней.

В некоторые страны граждане Казахстана могут получить визу при пересечении границы.

При себе нужно иметь: заграничный паспорт, который действителен в течение шести месяцев;

билеты на самолет туда и обратно;

две фотографии паспортного образца (размер зависит от страны, в которую вы путешествуете);

деньги на оплату консульского и сервисного сбора (зависит от страны);

дополнительные справки и письма, например, страховку или письмо о приглашении.

Список требуемых документов может меняться, поэтому рекомендуется проверять информацию в официальных источниках.

Получить визу сразу на въезде можно в следующих странах:

Бахрейн;

Бангладеш;

Боливия;

Бурунди;

Вьетнам;

Габон;

Гвинея;

Гвинея-Бисау;

Экваториальная Гвинея;

Индия;

Индонезия;

Джибути;

Египет;

Камбоджа;

Кабо-Верде;

Коморы;

Конго;

Куба;

Иордания;

Замбия;

Зимбабве;

Катар;

Лаос;

Лесото;

Макао;

Мадагаскар;

Малави;

Маршалловы Острова;

Мавритания;

Остров Маврикий;

Мозамбик;

Непал;

Никарагуа;

Нигерия;

Палау;

Руанда;

Самоа;

Саудовская Аравия;

Сьерра-Леоне;

Восточный Тимор;

Того;

Тувалу;

Уганда;

Южный Судан;

Эфиопия;

Ямайка.

И, наконец, список безвизового пляжного туризма. Казахстанцы могут поехать на море в следующие страны, не утруждая себя долгой процедурой визового оформления: