Путешествия становятся дешевле: куда могут поехать казахстанцы без визы в 2024 году
Прежде всего отметим, что в рейтинге стран по силе паспорта Казахстан занял 54-е место из 93. Сегодня мы можем на условиях безвиза посетить 43 страны, а еще в 47 государствах мира визу нам поставят по прилете в местный аэропорт. Для справки: самый "сильный" паспорт сегодня у граждан Франции (135 безвизовых стран), самый слабый – у граждан Сирии (девять безвизовых стран).
Зеленым цветом отмечены безвизовые страны, синим - с визой по прилете. Фото: freepik
Вот как выглядит полный список безвизовых стран для национальных паспортов РК:
- Азербайджан – до 30 дней, потом – регистрация;
- Албания – до 90 дней;
- Андорра – до 90 дней;
- Аргентина – до 30 дней;
- Армения – до 180 дней;
- Барбадос – до 28 дней;
- Беларусь – до 30 дней, потом – регистрация;
- Бразилия – до 30 дней;
- Гаити – безвизовый режим;
- Гонконг – до 14 дней;
- Грузия – до одного года;
- Иран – до 14 дней;
- Катар – до 30 дней;
- Китай – до 30 дней;
- Колумбия – до 90 дней;
- Южная Корея – до 30 дней (надо получить подтверждение или авторизацию K-ETA);
- Кыргызстан – до 30 дней, потом – регистрация;
- Малайзия – до 30 дней;
- Мальдивы – до 30 дней;
- Молдова – до 90 дней;
- Монголия – до 90 дней;
- Намибия – до 30 дней;
- Никарагуа – до 30 дней;
- ОАЭ – до 30 дней;
- Оман – до 14 дней;
- Россия – до 90 дней;
- Сейшельские острова – до 30 дней;
- Сент-Винсент и Гренадины – до 180 дней;
- Сербия – до 30 дней;
- Таджикистан – до 30 дней, потом – регистрация;
- Таиланд – до 30 дней;
- Тунис – до 30 дней;
- Турция – до 90 дней;
- Узбекистан – после пяти дней пребывания – регистрация;
- Украина – до 90 дней;
- Филиппины – до 30 дней;
- Эквадор – до 30 дней.
В некоторые страны граждане Казахстана могут получить визу при пересечении границы.
При себе нужно иметь:
- заграничный паспорт, который действителен в течение шести месяцев;
- билеты на самолет туда и обратно;
- две фотографии паспортного образца (размер зависит от страны, в которую вы путешествуете);
- деньги на оплату консульского и сервисного сбора (зависит от страны);
- дополнительные справки и письма, например, страховку или письмо о приглашении.
Список требуемых документов может меняться, поэтому рекомендуется проверять информацию в официальных источниках.
Получить визу сразу на въезде можно в следующих странах:
- Бахрейн;
- Бангладеш;
- Боливия;
- Бурунди;
- Вьетнам;
- Габон;
- Гвинея;
- Гвинея-Бисау;
- Экваториальная Гвинея;
- Индия;
- Индонезия;
- Джибути;
- Египет;
- Камбоджа;
- Кабо-Верде;
- Коморы;
- Конго;
- Куба;
- Иордания;
- Замбия;
- Зимбабве;
- Катар;
- Лаос;
- Лесото;
- Макао;
- Мадагаскар;
- Малави;
- Маршалловы Острова;
- Мавритания;
- Остров Маврикий;
- Мозамбик;
- Непал;
- Никарагуа;
- Нигерия;
- Палау;
- Руанда;
- Самоа;
- Саудовская Аравия;
- Сьерра-Леоне;
- Восточный Тимор;
- Того;
- Тувалу;
- Уганда;
- Южный Судан;
- Эфиопия;
- Ямайка.
И, наконец, список безвизового пляжного туризма. Казахстанцы могут поехать на море в следующие страны, не утруждая себя долгой процедурой визового оформления:
- Албания;
- Аргентина;
- Барбадос;
- Малайзия;
- Бразилия;
- Грузия;
- Колумбия;
- ОАЭ;
- Мальдивы;
- Палау;
- Сейшелы;
- Турция;
- Оман;
- Филиппины;
- Черногория;
- Эквадор.