Большая вода: помощь пострадавшим поступает не только от казахстанцев и волонтеров, но и от бизнеса

На помощь регионам, где большая вода принесла колоссальные разрушения, спешат не только рядовые граждане. Отозвался и казахстанский бизнес. Многие стараются своими силами ликвидировать последствия в пострадавших регионах и восстановить коммуникации. Что было сделано – в материале Zakon.kz.

Паводки, с которыми борются в стране уже почти месяц, нанесли колоссальный ущерб людям и экономике пострадавших областей. В ряде регионов власти объявили режим ЧС. Как рассказал вице-премьер Канат Бозумбаев, чтобы восстановить подтопленные дома от паводка, по предварительным расчетам, потребуется порядка 200 млрд тенге.

Активная работа по ликвидации последствий продолжается круглосуточно. Задействованы не только спасатели и военнослужащие. Рядовые граждане также не остаются в стороне, а с ними волонтеры, артисты, спортсмены и общественные деятели. Активно оказывают помощь предприниматели и представители бизнеса.

Так, по поручению главы государства АО НК "КазМунайГаз" будет финансово судействовать восстановлению инфраструктуры, жилого фонда и социальных объектов в регионах, пострадавших от паводков.

Компания направила финансовые средства в регионы, где КМГ ведет свою производственную деятельность. А это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Вместе с тем сотрудники национальной компании осуществляли выезд в наиболее пострадавшие районы Актюбинской области для ускорения процедуры заправки эвакуационных вертолетов. Работники "КазМунайГаз-Аэро" в круглосуточном режиме обеспечивают заправку воздушных судов МЧС, Министерства обороны РК, Национальной гвардии.

В Западно-Казахстанской области дочерняя организация и компании с долей участия КМГ откликнулись на обращения местных акиматов по оказанию помощи при ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-спасательных работ. В свою очередь ТОО "Урал Ойл энд Газ" выделило необходимую спецтехнику (самосвалы, погрузчик и экскаватор) для проведения противопаводковых мероприятий в поселке Январцево Байтерекского района.

Фото: Яндекс Такси

Одной из первых компаний, которая подключилась к оказанию помощи пострадавшим, стал Яндекс Казахстан. Сервисы компании способствовали оперативному информированию жителей пострадавших районов: на странице поиска yandex.kz и в уведомлениях приложения Яндекс Go были оперативно размещены телефоны горячих линий и другая важная информация.

В Яндекс Картах размещены актуальные списки пунктов временного размещения и сбора гуманитарной помощи по всей республике. Также в сервисе оперативно обновлялась информация о временных дорожных перекрытиях, связанных с паводком.

Яндекс Такси оказал содействие в эвакуации с территории затопления. Заказать такси в специальных зонах в Костанае и Петропавловске можно было по тарифу 10 тенге. Зоны для предоставления услуги были определены совместно с уполномоченными службами по устранению последствий паводков.

Так, например, можно было добраться до пунктов временного размещения или из них при необходимости срочного обращения в ЦОНы для восстановления документов или до магазинов для покупки необходимых вещей. Водители, выполняющие такие специальные заказы, получили полную оплату за поездки, так как разницу в стоимости компенсировала компания.

Со всех частей Казахстана поступала в пострадавшие районы гуманитарная помощь от граждан и предприятий. Ее отправляют как волонтеры, так и жители страны. Через сервис "Доставка" в Яндекс Go можно было отправить гуманитарную помощь в официальные пункты сбора в шести городах республики всего за 10 тенге. Собранную гуманитарную помощь из сортировочных центров в пункты временного размещения людей в "красной зоне" помогали развозить партнеры Яндекс Go. Грузовые автомобили были в распоряжении штабов.

Фото: МЧС РК

Кроме того, помогают пострадавшим соотечественникам Фонд Zhyly Zhurek Foundation и клиенты Beeline.

Beeline Казахстан предоставляет своим абонентам возможность отправить пожертвование для оказания помощи жителям регионов, пострадавшим от паводка. Сбором средств занимается Корпоративный благотворительный фонд компании Zhyly Zhurek Foundation. Собранная сумма будет увеличена фондом и направлена на поддержку пострадавших казахстанцев.

В то же время компания Beeline прикладывает максимальные усилия, чтобы днем и ночью обеспечить бесперебойную связь в условиях паводка. Чтобы телефон жителей пострадавших районов имел выход в интернет, для связи с родственниками и спасательными службами, специалисты следят и оперативно восстанавливают сеть. Ввиду того, что из-за нахлынувшей воды какие-то базовые станции затопило, а какие-то обесточило, в опасные районы, такие как Джангельдинский (село Торгай) и Амангельдинский (село Амангельды), экстренно направили специалистов. Также был экстренно восстановлен после порыва оптический кабель, который соединял Атырау, Кульсары и Актау.

Также в Атырау были брошены силы на строительство защитных дамб вокруг базовых станций и важных узлов компании. Они располагались вдоль реки Урал на протяжении 200 километров от Индерского района до областного центра. Они возведены и в Актобе.

Не остались в стороне и казахстанские банки. Halyk Bank и Благотворительный фонд "Халык" приняли совместное решение направить 1 млрд тенге из собственных средств в помощь пострадавшим от паводков казахстанцам.

Коллектив крупнейшего банка страны и Благотворительного фонда "Халык" выступили с инициативой перечислить свой однодневный заработок пострадавшим от масштабных паводков казахстанцам. Позже банк удвоил сумму собранной помощи более чем в два раза. Общая сумма собранных от работников денежных средств составила почти 200 млн тенге. Руководство банка приняло решение удвоить сумму для перечисления более чем в два раза, увеличив ее до 450 млн тенге.

Серьезно поучаствовал в помощи пострадавших от стихии Kaspi.kz. Помимо того, что банк вместе с благотворительным фондом Biz Birgemiz Qazaqstan организовали сбор средств для пострадавших через мобильное приложение, Kaspi.kz выделил до 200 млн тенге. Затем банк передал пострадавшим еще 500 млн тенге.

Между тем сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе от себя лично перечислили 20 миллиардов тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим от паводков. Выделенные средства направлены в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области на восстановление, покупку и строительство жилья.

Фото: primeminister.kz

Со всех частей Казахстана поступает в пострадавшие районы гуманитарная помощь от граждан и предприятий. Ее отправляют как волонтеры, так и жители страны. Большую помощь оказал Яндекс Казахстан в доставке вещей пострадавшим от наводнения. Компания объявила о доставке вещей в официальные пункты сбора гуманитарной помощи через приложение Яндекс Go всего за 10 тенге. А в "красной зоне" партнеры Яндекс Go доставляют собранную помощь в пункты временного размещения пострадавших от наводнения.

В свою очередь Евразийский банк направил 550 млн тенге в связи с серьезным масштабом паводков и их последствий для страны. Средства перечислены в Общественный фонд "Қамқор-Ақтобе 2024" и Общественный фонд Костаная "Мейірімділік.Kst".



Правительство страны распорядилось, чтобы всем пострадавшим семьям были произведены выплаты единовременной государственной социальной помощи на общую сумму более 8 млн тенге.

Безусловно, все эти меры в совокупности с поддержкой и со стороны государства, а также при участии всех неравнодушных граждан и представителей бизнеса помогут людям как можно быстрее оправиться от последствий стихийных бедствий.